Зонд BepiColombo преодолел 10 миллиардов километров и долетел до Меркурия, сообщило Европейское космическое агентство. Он стартовал еще в октябре 2018 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: ATG Medialab/ESA/picture alliance

Зонд BepiColombo преодолел путь длиной около десяти миллиардов километров и вышел на орбиту Меркурия, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА) в соцсети Х в ночь на воскресенье, 22 ноября.

"В начале следующей недели мы опубликуем очередное обновление с информацией о дальнейших шагах", - добавили в ЕКА.

Там пояснили, что космический аппарат находится на связи с наземным центром и специалисты Европейского центра управления космическими полетами (ESOC) в немецком Дармштадте "активно анализируют телеметрические данные". Таким образом, основная миссия зонда может начаться в ближайшее время. Он должен находиться на расстоянии 674 километров от Меркурия.

Европейско-японский космический зонд BepiColombo стартовал к Меркурию 20 октября 2018 года. Прогнозировалось, что аппарат, длина которого составляет 6,40 метра, а вес - 4,1 тонны, достигнет ближайшей к Солнцу планеты в декабре 2025 года.

Чтобы проводить исследования Меркурия с двух различных орбит, от BepiColombo отделились два автономных спутника, оснащенные множеством приборов. Они должны исследовать магнитное поле, ядро и газовую оболочку Меркурия, изучить и составить карту его поверхности. Агентство dpa замечает, в частности, что миссия может ответить на вопросы о том, есть ли на планете вода, из чего она состоит и как сформировалась.

Два спутника отделились от двигательного модуля еще в сентябре, но до сих пор соединены между собой. На целевые орбиты аппараты выйдут в декабре 2026 года и в марте 2027-го. Научная работа должна начаться в апреле.