Европейцам на заметку

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Ольга ФАЙНШТЕЙН
Как сообщила пресс-служба ведомства, в своем докладе на специальном заседании в штаб-квартире ОБСЕ он рассказал об особенностях деятельности антикоррупцион­ного ведомства Казахстана, реформе государственной службы, а также о новой Антикоррупционной стратегии на 2015–2025 годы.
Европейские специалис­ты отметили новаторство наработок и предложений Казахстана в борьбе с коррупцией. Особый интерес вызвали новый этический кодекс и введение всеобщего декларирования. По оценкам международных экспертов, данных в рамках проведения ежегодных итоговых встреч в Вене по обзору исполнения обязательств ОБСЕ, Казахстан – наиболее прогрессивная в Центрально-Азиатском регионе страна с точки зрения принятых сис­темных мер по модернизации государственной службы и минимизации коррупции.
В рамках поездки Алик Шпекбаев также провел встречу с координатором по вопросам борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Димитри Влассисом и посетил Международную антикоррупционную академию (IACA).
Алик Шпекбаев в ходе беседы отметил заинтересованность Казахстана в прохождении стажировок и обучения в стенах Международной антикоррупционной академии, полноправным членом которой Казахстан является с 2013 года.

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