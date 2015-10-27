Европейцам на заметку Свежий выпуск 409 Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба ведомства, в своем докладе на специальном заседании в штаб-квартире ОБСЕ он рассказал об особенностях деятельности антикоррупцион­ного ведомства Казахстана, реформе государственной службы, а также о новой Антикоррупционной стратегии на 2015–2025 годы.

Европейские специалис­ты отметили новаторство наработок и предложений Казахстана в борьбе с коррупцией. Особый интерес вызвали новый этический кодекс и введение всеобщего декларирования. По оценкам международных экспертов, данных в рамках проведения ежегодных итоговых встреч в Вене по обзору исполнения обязательств ОБСЕ, Казахстан – наиболее прогрессивная в Центрально-Азиатском регионе страна с точки зрения принятых сис­темных мер по модернизации государственной службы и минимизации коррупции.

В рамках поездки Алик Шпекбаев также провел встречу с координатором по вопросам борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Димитри Влассисом и посетил Международную антикоррупционную академию (IACA).

Алик Шпекбаев в ходе беседы отметил заинтересованность Казахстана в прохождении стажировок и обучения в стенах Международной антикоррупционной академии, полноправным членом которой Казахстан является с 2013 года.



