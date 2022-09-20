Европейцы нацелены на США

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант проведения финала Лиги чемпионов в Соединенных Штатах Америки.

Согласно сведениям, полученным некоторыми СМИ, для УЕФА проведение финала главного еврокубка в США выгодно с финансовой точки зрения. Идею расширения европейского футбольного рынка также поддерживает Ассоциация европейских клубов (ECA), ведь такой шаг позволит увеличить продажи спонсорских и телевизионных прав. Американские промоутеры также заинтересованы в проведении главного футбольного матча на клубном уровне на территории США. Они уже даже сделали УЕФА соответствующее предложение. Стоит отметить, что ранее за всю историю футбола финалы Лиги чемпионов никогда не проводились за пределами европейского континента.

Но вернемся к самому турниру, который на сегодняшний день считается самым престижным на планете. На прошедшей неделе прошел второй тур Лиги чемпионов, где уже появились некоторые фавориты.

Так, в группе «А» единоличное лидерство захватил итальянский «Наполи», который на выезде обыграл шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0 и набрал уже 6 очков. По 3 очка у английского «Ливерпуля» и нидерландского «Аякса», которые очередной поединок провели в Великобритании, где хозяева оказались сильнее, победив со счетом 2:1.

В группе «B» неожиданно лидерство захватил бельгийский «Брюг­ге». Он выиграл вторую встречу подряд, на сей раз оказавшись сильнее в Португалии против местного «Порту», разгромив его с сухим счетом 4:0. В другой паре немецкий «Байер» дома обыграл испанский «Атлетико» – 2:0.

В группе «C» чешская «Виктория Пльзень» уступила гостившему у нее итальянскому «Интеру» – 0:2, а лидер данной четверки немецкая «Бавария» на своем поле оказалась сильнее испанской «Барселоны» – 2:0.

В группе «D» без поражений идет португальский «Спортинг», на этот раз дома оказавшийся сильнее английского «Тоттенхэм Хотспур» – 2:0. В это же время здесь французский «Марсель» уступил гостившему у него немецкому «Айнтрахту» – 0:1.

В группе «Е» больше всех очков (4) набрал итальянский «Милан», обыгравший дома хорватское «Динамо», у которого, кстати, 3 очка, со счетом 3:1, аутсайдер (странно звучит, не правда ли?) английский «Челси» добыл первое очко, сыграв на своем поле вничью с австрийским «Ред Булл Зальцбург», у которого целых 2 очка, со счетом 1:1.

В группе «F» уверенно выступает испанский «Реал», который на этот раз обыграл гостивший у него немецкий «РБ Лейпциг» – 2:0, а вот на втором месте с 4 очками располагается украинский «Шахтер», сыгравший вничью с шотландским «Селтиком» – 1:1.

В группе «G» стопроцентный результат только у английского «Манчестер Сити», который на этот раз при поддержке своих болельщиков был сильнее немецкой «Боруссии» – 2:1. А вот испанская «Севилья» потеряла очки, сыграв на выезде вничью с датским «Копенгагеном» – 0:0. Кстати, в этой группе вновь весь мир удивил норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который вновь забил гол, на этот раз в ворота своего бывшего клуба. Напомним, что летом этого года он перешел из дортмундской «Боруссии» в «Мансити» за 60 млн евро и начал играть очень круто, забив уже 12 голов в первых восьми матчах.

И, наконец, в группе «H» по две победы одержали французский ПСЖ (гостевая победа над израильским «Маккаби» – 3:1) и португальская «Бенфика», на выезде положившая на лопатки итальянский «Ювентус» – 2:1.

Теперь, что касается второго по значимости клубного первенства Старого Света – Лиги Европы УЕФА. Здесь без поражений идут лишь шесть клубов. Это испанские «Бетис» и «Реал Сосьедад», португальская «Брага», бельгийский «Юнион», нидерландский «Фейеноорд» и немецкий «Фрайбург». Мы не будем давать подробное описание каждой из групп, а просто перечис­лим результат (первыми указаны хозяева полей). Итак, «Шериф» (Молдавия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:2; «Реал Сосьедад» (Испания) – «Омония» (Кипр) – 2:1; «Олимпиакос» (Греция) – «Фрайбург» (Германия) – 0:3; «Трабзонспор» (Турция) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 2:1; «Монако» (Монако) – «Ференцварош» (Венгрия) – 0:1; «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Цюрих» (Швейцария) – 2:1; «Динамо» (Украина) – «АЕК Ларнака» (Кипр) – 0:1; «Ренн» (Франция) – «Фенербахче» (Турция) – 2:2; «Рома» (Италия) – «ХИК» (Финляндия) – 3:0; «Бетис» (Испания) – «Лудогорец» (Болгария) – 3:2; «Юнион» (Бельгия) – «Мальме» (Швеция) – 3:2; «Брага» (Португалия) – «Унион» (Германия) – 1:0. Вместе с тем были зафиксированы несколько результатов, которые, несомненно, вызвали интерес как у болельщиков, так и специалис­тов. Так, датский «Мидтьюлланн» дома очень неожиданно разгромил итальянский «Лацио» со счетом 5:1; нидерландский «Фейеноорд» на своем поле камня на камне не оставил от австрийского «Штурма» – 6:0, а азербайджанский «Карабах» в Баку уверенно переиграл французский «Нант» со счетом 3:0.

Ну и, наконец, остановимся на третьем по значимости клубном турнире Европы – Лиге конференций УЕФА. Здесь тоже восемь групп по четыре команды, а стопроцентные результаты показали лишь пять команд – турецкий «Истанбул Башакшехир», английский «Вест Хэм Юнайтед», испанский «Вильяр­реал», нидерландский «АЗ Алк­мар» и швейцарский «Базель».

Игры на прошедшей неделе завершились со следующими результатами: «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Вадуц» (Лихтенштейн) – 4:1; «Аполлон» (Кипр) – «Днепр» (Украина) – 1:3; «Юргорден» (Швеция) – «Мольде» (Норвегия) – 3:2; «Гент» (Бельгия) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – 3:0; «ЧФР Клуж» (Румыния) – «Сивасспор» (Турция) – 0:1; «Славия» (Чехия) – «Балкани» (Косово) – 3:2; «Жальгирис» (Литва) – «Базель» (Швейцария) – 0:1; «Пюник» (Армения) – «Слован» (Словакия) – 2:0; «Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Фиорентина» (Италия) – 3:0; «Рижская футбольная школа» (Латвия) – «Хартс» (Шотландия) – 0:2; ­«Стяуа» (Румыния) – «Андерлехт» (Бельгия) – 0:0; «Силькеборг» (Дания) – «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) – 2:3; «Хапоэль» (Израиль) – «Вильярреал» (Испания) – 1:2; «Лех» (Польша) – «Аустрия» (Австрия) – 4:1; «Партизан» (Сербия) – «Ницца» (Франция) – 1:1 и «Кельн» (Германия) – «Словацко» (Чехия) – 4:2.

А теперь перейдем к топ-5 национальных первенств Старого Света и по традиции начнем с Англии, где с начала сезона, одержав шесть побед и потерпев лишь одно поражение, турнирную таблицу с 18 набранными очками возглавляет «Арсенал» из Лондона. В воскресенье в столичном дерби «Канониры» выступали в гостях против «Брентфорда» и одержали уверенную победу со счетом 3:0. Кстати, в этом матче состоялось историческое событие, где отличился полузащитник «Арсенала» Итан Нванери. Он стал самым молодым игроком, когда-либо принимавшим участие в матче Премьер-лиги, выйдя на поле (после замены) в возрасте 15 лет и 181 дня. Ранее рекорд принадлежал Харви Эллиотту, выступающему ныне в «Ливерпуле», который впервые сыграл в матче АПЛ в возрасте 16 лет и 30 дней.

Второе и третье места в АПЛ с 17 очками между собой делят участники Лиги чемпионов – «Манчестер Сити» и столичный «Тоттенхэм Хотспур». В субботу «Шейхи» из Манчестера в гостях обыграли «Вулверхэмптон» – 3:0 (кстати, без гола вновь не ушел норвежец Эрлинг Холанд), а «Тоттенхэм» в этот же день в Лондоне благодаря хет-трику южнокорейского нападающего Сон Хын Мин разгромил гостивший у него «Лестер Сити» с итоговым счетом 6:2.

В чемпионате Испании лучший старт сезона за последние 54 года показал мадридский «Реал». С учетом еврокубковых игр «Королевский клуб» выиграл уже девять матчей подряд – в последний раз такое было в сезоне-1968⁄1969 годов, когда он победил в 11 первых матчах.

В нынешнем сезоне «Реал» выиграл шесть матчей в чемпионате Испании, два стартовых тура в Лиге чемпионов, а также завоевал Суперкубок УЕФА. После шести туров мадридцы единолично возглавляют турнирную таблицу испанской Примеры, набрав 18 очков после воскресного столичного дерби, где они в качестве гостей обыграли «Атлетико» со счетом 2:1.

Второе место в турнирной таб­лице с 16 очками занимает извечный соперник мадридцев – «Барселона». Каталонцы в чемпионате также еще не проигрывали, но потеряли очки в первом туре, сыграв вничью. В шестом туре они на своем знаменитом стадионе «Камп Ноу», который вмещает 99 354 зрителя (крупнейшая арена Европы), обыграли гостивший у них «Эльче» со счетом 3:0. Кстати, дублем (уже третьим с начала сезона, что просто невероятно!) в этом поединке отметился легенда мирового футбола поляк Роберт Левандовски, который летом перешел в клуб из немецкой «Баварии» (в 375 играх за мюнхенцев Левандовски забивал 344 раза).

Ну, а замыкает тройку лидеров Испании с 15 очками «Бетис» из Севильи, в воскресенье на своем поле обыгравший новичка высшего дивизиона страны «Жирону» со счетом 2:1.

В чемпионате Италии двоевластие, так как сразу два клуба – неаполитанский «Наполи» и «Аталанта» из Бергамо – набрали по 17 очков. «Маленькие ослики» из Неаполя в воскресенье обыграли на выез­де «Милан» – 2:1, а бергамцы (и тоже в гостях) оказались сильнее столичной «Ромы» со счетом 1:0. Кстати, у римлян во время игры был удален их главный тренер – знаменитый португалец Жозе Моуринью. Недовольный судейст­вом, он оскорбил арбитра и заявил, что если из его игроков хотят сделать клоунов, то он поменяет тренировки и уделит большое внимание артистизму игроков.

На третье место с 16 набранными очками поднялась «Удинезе» из Удины, дома обыгравшая миланский «Интер» со счетом 3:1.

В немецкой Бундеслиге нечто невероятно-невозможное (на первый взгляд) происходит с мюнхенской «Баварией», которая, успешно выступая в Лиге чемпионов, снова потеряла очки в своем национальном первенстве. И если в предыдущих турах было три ничьих подряд, то теперь и вовсе поражение. Причем соперником был «Аугсбург», который хоть и шел на 13-м месте, но смог обыграть мюнхенцев дома со счетом 1:0. Баварцы теперь располагаются лишь на 5-м месте в турнирной таблице.

А лидером чемпионата является столичный «Унион», который дома в воскресенье обыграл со счетом 2:0 «Вольфсбург» и набрал уже 17 очков.

Вслед за берлинцами с 15 очками идет дортмундская «Боруссия», обыгравшая гостивший у нее «Шальке-04» из Гельзенкирхена со счетом 1:0. И тройку лидеров с 14 очками замыкает «Фрайбург», добывший ничью (0:0) в Зинсхайме против местного «Хоффенхайма».

И, наконец, в чемпионате Франции без поражений идет столичный «ПСЖ», который в воскресенье обыграл в гостях «Лион» (1:0) и набрал 22 очка. На втором месте располагается «Марсель» с 20 очками, дома сыгравший вничью с Ренном – 1:1. И на третьем месте с 19 очками идет «Лорьян», на выезде разгромивший «Осер» – 3:1.