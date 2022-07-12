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Экономика
Евросоюз готов помочь Казахстану в возврате выведенных из страны активов

В Агентстве РК по противодействию коррупции состоялась встреча председателя ведомства Олжаса Бектенова с делегацией Евросоюза во главе со Специальным представителем по Центральной Азии Тери Хакала, передает Kazpravda.kz.

В ходе встречи глава Антикора ознакомил собеседников с ключевыми направлениями Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. В частности, стороны обсудили вопросы введения законодательной ответственности за незаконное обогащение и всеобщего декларирования доходов и расходов. Обсуждены и вопросы защиты бизнеса.

Отмечается, что европейские коллеги положительно оценили расстановку акцентов антикоррупционной политики страны, подчеркнув стремление соответствовать международным антикоррупционным стандартам и передовым практикам ГРЕКО.

Важным вектором развития отмечена подготовка Казахстана к присоединению к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Напомним, что соответствующее приглашение поступило 1 июля т.г.

"Хочется особо отметить открытость и готовность Агентства в вопросах взаимодействия с европейскими партнерами. Со своей стороны, мы готовы оказать поддержку запросов о возврате выведенных из Казахстана в Европу активов", – подчеркнула Т. Хакала.



Отдельной темой дискуссии стало расследование дел, связанных с заявлениями о пытках в связи с январскими событиями.

"На данный момент 171 дело завершено. Следствие продолжается по 177 делам. Соблюдаются все требования Стамбульского протокола", – проинформировал О. Бектенов.

Он отметил, что Агентство по каналам коммуникаций Генеральной прокуратуры предоставляет интересующую международное сообщество информацию.

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