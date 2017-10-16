В мире
Евросоюз принял новые односторонние санкции против КНДР
Члены Евросоюза приняли новые односторонние санкции против КНДР. Соответствующее заявление было принято на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД, сообщает rg.ru.

Новые ограничения будут наложены на торговлю нефтью, финансовые транзакции и создание совместных предприятий. В санкционный список попали три северокорейских чиновника и шесть организаций. Санкции вступают в силу немедленно.

"Принимая во внимание угрозу международному миру и стабильности, продолжающую исходить от КНДР, новые запретительные меры приняты, чтобы оказать давление на КНДР для выполнения ее международных обязательств, отраженных в нескольких резолюциях Совета Безопасности ООН. Также три физических лица и шесть организаций добавлены в стоп-лист", – говорится в документе, текст которого приводит ТАСС.

Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Пхеньяна "вызывающим" и обвинил власти Северной Кореи в грубом нарушении резолюций СБ ООН.

Напомним, в ответ на ядерные испытания и проведение запусков баллистических ракет Совбез ООН в середине сентября усилил экономические санкции в отношении Северной Кореи. Резолюцию поддержали Китай и Россия.

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