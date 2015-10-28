Еврозона: «ядерная» реакция Свежий выпуск 436 Кира ИВАНОВА

Физика социального распада

Если принять за элементарную частицу каждого из ближневосточных мигрантов, прибывших в еврозону за лучшей жизнью, то становится понятным: финансовое ядро ЕС – Германия может не выдержать столь активного и одностороннего контакта. Более того, если не решить проблему сейчас, в Европе случится последний кризис. Последний для Европы, потому что в нынешнем виде ее больше не будет. Этот кризис можно называть финансовым, поскольку одной только Германии аналитики предрекают траты «на беженцев» не менее 10 млрд евро. И кризисом социальным, потому что реакция немцев на наплыв мигрантов сменилась с толерантной на агрессивную радикальную.

Так, по сообщениям Deutsche Welle, столкновениями с полицией закончились многотысячные митинги националистов и антифашистов в немецком Кёльне. Ультраправые вышли на улицы города в знак протеста против политики открытых дверей для беженцев, которую проводит канцлер Ангела Меркель. Параллельно с выступлениями националистов на центральной площади прошла демонстрация тех, кто приветствует приезжающих в страну мигрантов. В какой-то момент радикалы с обеих сторон устроили драку. Чтобы разогнать толпу, полиции пришлось применить водометы.

Кстати, и в Великобритании состоялась потасовка со спецназом, когда на демонстрацию в поддержку беженцев вышли левые. Издание Daily Telegraph сообщило о том, что прибывшие на митинг в Лондон несколько сотен радикалов попытались смести полицейские ограждения. В результате задержаны десятки человек.

Между тем об истоках кризиса мигрантов в неожиданном ключе высказался бывший глава правительства Велико­британии Тони Блэр. Он извинился за развязанную с подачи США и Британии войну в Ираке в 2003 году. Достанет ли его извинений за миллион убитых иракцев, судить не нам. Однако, как видим, тогдашнее лицо Даунинг-стрит наряду с представителями Белого дома инициировали события, имевшие место задолго до Сирии, но спровоцировавшие нынешний поток мигрантов в ЕС.



Проблему «зальют» деньгами

На фоне потасовок с мигрантами и полицией в Германии, Соединенном Королевстве, да и прочих странах ЕС 25 октября в Брюсселе на экстренном мини-саммите встретились представители балканских государств. По всей вероятности, неприглашенные члены Евросоюза не только недоумевали, но и забеспокоились: вал мигрантов прокатился-то по большинству государств с периферии еврозоны.

Снизят ли реактивный накал заявления канцлера Германии относительно главного условия для решения кризиса – возвращения на родину беженцев из Бангладеша, Пакистана и Афганистана, не имеющих права на убежище, пока неясно. Но страх присутствует.

«Если мы не сделаем все возможное вместе, чтобы найти общее решение, тогда это начало конца ЕС и Европы как таковой», – процитировали немецкие СМИ премьер-министра Словении Миро Церара.

Конечно, для средств массовой информации все пункты плана, экстренно выработанного в Брюсселе, не открыли. Тем не менее этот кризис, как большинство ранее случавшихся в мире, явно «зальют» деньгами. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что в перечне из шестнадцати предложений основное место занимает дополнительное финансирование «под беженцев» и открытие для них еще нескольких десятков регистрационных центров.

Кроме того, новой реальностью ЕС могут стать рвы с пираньями или стены с кольцами «колючки» на границе. В числе первых, от кого надо оградиться, названа Турция. Греки в очередной раз готовятся сказать свое «оххи» – «нет» наследникам Османской империи. На этот раз не для свободы страны, а чтобы не быть раздавленными валом мигрантов, хлынувшим сквозь Грецию и прочие страны ЕС в богатую Германию.

Венгрия также хочет закрыть границу. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан высказал надежду на то, что «будет положен конец политике открытых границ и «политике гостеприимства», которые противоречат правилам Шенгенского соглашения». Венгерский политик выступает за жесткий контроль на внешней границе ЕС.

Однако, пока Еврокомиссия изучает финансовые последствия кризиса с массовым наплывом нелегальных беженцев в Европу, некому подсчитать уже понесенные затраты стран еврозоны. Между тем ее денежная единица падает, трейдеры паникуют, валютные рынки потряхивает…



Евро теряет вес

Упражнения в стиле «тяни-толкай» пары евро – доллар длятся ровно столько, сколько существует единая валюта Евросоюза. На этот раз сайт vestifinance.ru сообщил о резком ослаблении евро, последовавшем из-за заявлений главы Европейского центрального банка Марио Драги. Программа ЕЦБ по выкупу облигаций и инфляция в еврозоне сами по себе уже заставляют власти задуматься о финансовой составляющей кризиса беженцев. Западные СМИ сообщают, что на конференции по итогам заседания ЕЦБ Драги заявил об увеличении объемов программы количественного смягчения и продлении ее сроков. В случае необходимости.

«Мы продолжим ежемесячный выкуп активов в полном объеме: на сумму 60 миллиардов евро в месяц. Эти покупки продлятся до конца сентября 2016 года или дольше при необходимости. В любом случае до тех пор, пока мы не увидим устойчивой корректировки динамики потребительских цен в соответствии с нашей целью достижения инфляции чуть ниже уровня в 2% в среднесрочной перспективе», – процитировали Драги печатные и электронные средства массовой информации.

Однако это его заверение и слова о том, что совет управляющих готов действовать, «используя все доступные инструменты, чтобы сохранить адекватный объем монетарного стимулирования», обвалили евро по отношению к доллару практически на 2%.

А вслед за этим падением трейдеры стали писать друг другу в Твиттере и иных соцсетях о том, что ЕЦБ вот-вот запустит печатный станок. Кстати, никогда еще паника трейдеров не сказывалась положительно ни на одной валюте. Видимо, Еврокомиссии надо проработать Драги, чтобы трейдеров не пугал. Иначе их беспокойство напрочь обрушит валютные рынки.

СМИ сообщают, что глава ЕЦБ сказал о росте ВВП еврозоны: налицо замедление во II квартале 2015 года до 0,4% и сохранение примерно того же уровня в III квартале. Со слов Марио Драги, восстановление экономики еврозоны продолжится, хотя темпы и будут ниже, чем предполагалось. Тому послужат и «нестандартные меры» кредитно-денежной политики, применяемые центробанком. Перечня этих мер Драги не привел, однако среди задач ЕЦБ явно прослеживается работа в пользу сохранения крайне низкой инфляции.

И поэтому эксперты считают, что Драги не говорит правды. Аналитики, ссылаясь друг на друга до того, что уже и не найти первоисточник, утверждают, что ЕЦБ печатает деньги и ослабляет евро не только для восстановления экономики еврозоны, что сулит прирост экспорта и повышение конкурентоспособности продукции, но и для монетизации долга и повышения инфляции. Это не самый плохой вариант, учитывая, что отношение госдолга еврозоны к ВВП уже достигло пугающих значений. О том, сохраняется ли у Еврокомиссии способность обслуживать этот долг, западные СМИ молчат. Потому как молчат уполномоченные лица. Либо, подобно Марио Драги, отделываются фразами о том, что в условиях дефляции потребители откладывают покупки на будущее, а это приводит к падению потребления.

Кстати, в блогах трейдеров наряду с предсказаниями финансового апокалипсиса в еврозоне можно вычитать и крайне трезвые мысли. Так, на сайте investcafe.ru, где ведут блоги многие трейдеры, сообщалось как раз о том, что сентябрьский отказ Федеральной резервной системы от повышения ставки спровоцирует ответную реакцию ЕЦБ, ранее недовольного ревальвацией евро. В итоге все так и произошло.



А мы пойдем на север

В среде антиглобалистов бытует мнение, что эффективно работавшее объединение стран «Общего рынка», став Европейским союзом, получило контролера со стороны США. Пришла идеология в ущерб экономике, случилось распространение вширь без структурной перестройки, установился диктат искусственной политкорректности вместо обогащения культур. А это, по мнению газеты Svenska Dagbladet, не свидетельства интеграции, а симптомы кризиса, «чреватого крахом всего проекта».

Валютные аналитики заявляют, что за ЕЦБ готовы идти центробанки стран, сохранивших национальную денежную единицу, но прочно связанных обязательствами с ЕС. Согласимся, поскольку в любой паре есть ведущий и ведомый. Тот же сайт investcafe.ru, анализируя ситуацию рынка Forex, уверяет, что «основным поводырем пары EUR/;USD выступает ФРС». А на фоне стремительной девальвации евро – 2% для этой валютной единицы очень много – центробанкам остается подтвердить готовность участвовать в валютных войнах. В авангарде, как оказалось, шведская крона.

28 октября состоялось заседание центробанка Швеции. Пока неясно, готов ли регулятор остановиться перед статистикой по потребительским ценам и уровнем безработицы (колеблется в районе 7% – Ред.), поскольку есть опасность ревальвации шведской кроны против евро. Аналитики считают, что Риксбанк не будет ждать декабрьской встречи ЕЦБ и прогнозируют рост котировок в паре доллар – крона.

На этом фоне Svenska Dagbladet возмущена: гетеборгский муниципалитет платит частной фирме Aleris 60 000 крон (6 000 евро) в месяц за размещение одного несовершеннолетнего беженца без родителей. Издание напоминает, что дефицит жилья во многих коммунах Швеции настолько велик, что муниципалитеты вынуждены размещать несовершеннолетних беженцев без родителей в квартирах, плата за которые намного превышает бюджетные рамки.

Еще одно возмущение наплывом мигрантов вылилось в пожар: недалеко от города Эскильстуна сгорело здание, в котором должна была разместиться группа беженцев. В полиции рассматривают версию поджога. Как отмечают местные СМИ, с начала октября это уже седьмой подобный случай.



Демонтаж валютного союза?

Безуспешность плана министра финансов Германии Вольфганга Шойбле о едином валютном союзе налицо. Как пишет в своей статье на сайте Project Syndicate бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис, все большее число политиков в странах еврозоны начинает «осознавать опасность плана Вольфганга Шойбле по углублению взаимной интеграции стран – членов валютного союза».

«Кризис Европы вот-вот вступит в наиболее опасную фазу. После принуждения Греции пойти на еще одно соглашение о финансовой помощи, прикрывающее невыносимое бремя ее долгов, на континенте стали прочерчиваться новые линии фронта», – заявляет Варуфакис.

Не сдерживая себя, экс-министр называет последствия ужасающими, особенно на фоне кризиса беженцев. Здесь правоты у него не отнять: проблема неравенства экономических перспектив стран Европы вылезла на поверхность. Как и заоблачный уровень безработицы среди молодежи «на периферии континента». Что же стало ясно из недавних заявлений итальянского премьер-министра Маттео Ренци, французского министра экономики Эммануэля Макрона и самого Шойбле? Сайт inosmi.info пишет, что Ренци вплотную подошел к демонтажу бюджетных правил, которые отстаивает Германия, и намерен вновь и вновь представлять Еврокомиссии бюджет «без единой поправки». Не мытьем, так катаньем.

Французский министр Макрон, вышедший из среды банкиров, не зря, как считает издание, заявляет о возможности религиозной войны в Европе между кальвинистским северо-востоком, где доминирует Германия, и преимущественно католической периферией. Поводом к религиозной розни, надо понимать, Макрон видит проблемы экономические и валютные.

А Шойбле, сам того не желая, своим планом подчеркивает тупиковое положение Европы. Его видение судеб стран ЕС предполагает создание политического союза для поддержки евро. То есть группа, состоящая из министров стран еврозоны, возглавляемая главой Совета ЕС, получит право вето в отношении национальных бюджетов. Эта же группа за утерю финансового суверенитета пообещает общий для всех стран еврозоны бюджет. Небольшой. Оттуда будут частично финансироваться расходы, связанные с безработицей и программами страхования депозитов. План, видимо, настолько плох макроэкономически, что даже Бундесбанк негативно относится к идеям фискальной интеграции любой степени.

Однако Шойбле не сдается и уже передал своим коллегам проект с тремя предложениями по предотвращению нового кризиса евро. Как сообщает сайт, во-первых, условия выпуска государственных облигаций стран еврозоны должны включать пункт, облегчающий привлечение владельцев облигаций к программам спасения должника. Во-вторых, перемена ждет нормы Европейского центрального банка в отношении прекращения учета коммерческими банками подобных облигаций как сверхбезопасных, ликвидных активов. И, в-третьих, Европа должна отказаться от идеи общей системы страхования вкладов; вместо этого она должна обязаться позволить банкам банкротиться, если они не соответствуют залоговым нормативам ЕЦБ.

Но финансовые аналитики утверждают, что на фоне накопленных странами еврозоны госдолгов и банковских убытков реализация плана Шойбле практически неизбежно приведет к развалу валютного союза. Может ли ЕС после того дезинтегрироваться? Об этом пока молчат даже евроскептики.



