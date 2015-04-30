Еxit poll идет впереди

Было ощущение большого праздника. Один дедушка ответил так: «Я голосовал за Нурсултана Назарбаева, благодаря ему мы живем в мире, не голодаем и наши дети не уезжают в соседние государства в поисках работы».
Екатерина ЛИ, г. Тараз, Жамбылская область, избирательный участок № 78:
– Несмотря на то что погода нас, мягко говоря, подвела, люди активно шли на избирательные участки и голосовали. Хочу отметить, что все жители приходили на избирательный участок с праздничным настроением.

Сара Абугалиева, г. Уральск, Западно-Казахстанская область, избирательный участок № 463:
– Мне очень понравилось проводить опрос в день выборов. Люди были очень радостные, открытые. С удовольствием отвечали на мои вопросы. Особенно было интересно, что все приходили семьями, с детьми. Было несколько случаев, когда шли голосовать три поколения одной семьи – бабушка с дедушкой, родители и их дети. В этот момент было особенно приятно и радостно за нашу страну.

Айтолкын Ибраева, г. Костанай, Костанайская область, избирательный участок № 2:
– На моем участке в течение всего дня ощущалось чувство праздника. Во-первых, играла музыка, выступали артисты местного музыкального ансамбля, во-вторых, люди приходили проголосовать в хорошем настроении, старались красиво одеться, некоторые приходили с маленькими детьми, и, в-третьих, на улице стояла хорошая погода. Большинство опрошенных мною людей сразу соглашались ответить на мой вопрос.

Сайерахон Каюмова, Костанайская область, с. Джамбыл, избирательный участок № 544:
– День прошел как один миг. Было очень легко работать, избиратели были в отличном настроении, с удовольствием отвечали на наши вопросы. Люди в основном голосовали за Нурсултана Назарбаева.

Гульмира Тулепбергенова, Южно-Казахстанская область, с. Кок-Арал, избирательный участок № 490:
– На избирательном участке было очень оживленно. До обеда проголосовали большинство жителей села. Все участники опроса ответили, что проголосовали за Нурсултана Назарбаева. Люди с интересом спрашивали, когда будут результаты нашего опроса, где они могут их посмотреть. Но все были уверены в победе нашего Президента.

Елена Голуб, г. Актау, Мангистауская область, избирательный участок № 15:
– Я немного переживала, как себя будут вести люди, если я буду спрашивать у них, за кого они проголосовали. И мои переживания были напрасными. Большинство жителей нашего города с большим удовольствием отвечали на мой вопрос и даже желали мне удачи в моей работе. День прошел очень хорошо. Работать мне никто не мешал, и, как мне кажется, я очень хорошо справилась со своим заданием.

