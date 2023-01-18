Ей 76 и она – профессиональный медиатор
Общество
0
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область
В свои семьдесят с «хвостиком» она полна энергии, новых идей и легко даст фору молодым коллегам по цеху. Женская проницательность и аналитический склад ума, огромный опыт работы в разных сферах, умение выслушать, понять, подобрать верные слова для людей, имеющих диаметрально противоположные мнения, и помочь найти для этих мнений общий знаменатель – все это о сильнейшем медиаторе страны Зауреш Шатиковой. Именно таких людей хочется называть красивым словом миротворец.