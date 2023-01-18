Ей 76 и она – профессиональный медиатор

Наше первое интервью, назначенное на субботнее утро, не состоялось. Зауреш Ахметовна написала, что нужно выехать в районы на медиацию. В понедельник вновь списались. «Проехала 2 500 км, провела три медиации, две из них – по ДТП, в котором пострадали пять человек. Но говорить могу», – отчиталась она по насыщенным выходным.

– Знаете, практически не устала. Наверное, потому что все прошло как надо, – продолжила собеседница уже в разговоре. – Я видела, что семьям после наших бесед стало легче.

Зауреш Шатиковой в сентябре исполнилось 76 лет, она профессиональный медиатор, несколько лет руководила работой областного филиала республиканского общественного объединения «Международный правозащитный центр». Пять лет Зауреш Ахметовна плотно работала с судом и акиматом Теректинского района, где объехала все сельские округа. В 2018 году теректинцы вручили ей премию «Жомарт жүрек» в номинации «Человек года». Этой осенью РОО МПЦ присвоил Зауреш Ахметовне звание «Почетный медиатор». Она первый и пока единственный в стране медиатор, получивший его.

Таких, как она, называют неугомонными и ставят в пример молодым. Такие всегда найдут себе увлечение по душе, с жадностью впитывают все новое и щедро делятся своими знаниями и душевной теплотой.

Как сейчас принято говорить у психоаналитиков, «все – из детства». Вот и Зауреш Шатикова считает, что большая любовь родителей друг к другу, к детям, жажда жизни поколения, перенесшего все тяготы войны, радость Победы да еще трудолюбие, привитое с детства, стали ее внутренним стержнем и защитой на всю жизнь. Родилась Зауреш (по документам – Зуря) в России в семье чабана. После школы девочка, так любившая математику, поступила в ко­оперативный колледж, но из-за болезни родителей пришлось бросить учебу и идти работать.

В 1963 году семья переехала в западноказахстанское село Жанибек. Там Зуря встретила свою первую большую любовь – известного музыканта, дирижера Сабита Шатикова. Они поженились и вскоре переехали в областной центр, но семейная жизнь не заладилась. Молодая женщина осталась одна с двумя детьми на руках. В Уральске окончила с отличием педучилище, устроилась воспитателем. Через три года уже заведовала детским садом. Активная и ищущая натура не давала спокойно сидеть на одном месте. Да и одной зарплаты с трудом хватало, чтобы содержать семью.

Зуря окончила курсы экскурсоводов и по выходным подрабатывала гидом. В новой сфере освоилась так, что спустя некоторое время ее пригласили работать директором гостиницы «Саяхат». Пока оформляла увольнение с прежней работы, должность оказалась занята, в гостинице пришлось работать администратором. Через полгода ее пригласили возглавить Бюро путешествий в Чапаево (сейчас это административный центр Акжаикского района). Через три года перевели на должность директора турбазы.

Хозяйство огромное, заезд – до пятисот человек, одна столовая, как большой по тем меркам ресторан, вмещала за раз сто отдыхающих. Оценив организаторские способности, начальство направило открывать новую турбазу в Чапаево, но Зауреш Ахметовна попросилась в город – там детей растить было легче.

В Уральске ей предложили должность директора металлобазы при Главснабсбыте. И ничего, что штат работников – одни мужчины, что ежемесячно приходит сто вагонов груза. Позднее при Главснабсбыте решено было построить мелкооптовый магазин. Под ее руководством он и строился, а затем она в нем работала. Но случился развал СССР.

Многие лишились работы. Чтобы семья не осталась без куска хлеба, Зауреш вновь сменила специальность, окончив курсы массажиста. Был в ее жизни и опыт предпринимательства. Тогда в стране только началось строительство бизнес-объектов. На новой стройке была и бригадиром, и прорабом, и строителем, а потом заведовала работой магазина. Ушла из торговли, когда предложили попробовать свои силы и организаторские способности на совершенно новой стезе – взять на себя руководство пенсионным накопительным фондом «Сенiм». С этой должности Зауреш Ахметовна и вышла на заслуженный отдых.

Организм требовал перезагрузки. Поправить здоровье помогли природа и настрой на исцеление. Семья перебралась из Уральска в пригородное село Подстепное Теректинского района. Там благодаря освоенной программе «Здоровое питание – здоровье нации» силы и энергия вернулись уже через полтора года да с таким эффектом, что результатами хотелось поделиться.

Однажды привыкшая, что вокруг жизнь бьет ключом, Зауреш Ахметовна разговорилась с заведующей сельской библиотекой Ольгой Владимировной Алейник: много ли на селе пенсионеров и что неплохо бы собираться вместе для интересного досуга. Дали объявления. Односельчане оценили инициативу не сразу. А после на первых посиделках не могли наговориться… Как все же не хватает общения представителям серебряного возраста!

Собирались за чашкой чая по праздникам и дням рождения. И какие же застолья без песен? Так шесть лет назад в Подстепном на базе библиотеки появился ансамбль ветеранов «Япурай». Когда в селе построи­ли Дом культуры, творческий коллектив перебрался туда. Сегодня это один из известных ансамблей в регионе. Выступают на праздниках, проводят воспитательную работу с молодежью. Недавно подали документы на получение звания народного. К слову, это не единственный творческий коллектив, созданный с легкой руки Зауреш Шатиковой. Переехав снова в Уральск, она стала организатором и наставником ансамбля «Атамекен» при одноименном комьюнити-центре.

С очередным переездом в Уральск связано начало нового интересного этапа в жизни этой удивительной женщины.

– В 2016 году увидела объявление о наборе на курсы медиа­торов. Подумала, что с моим жизненным опытом, умением взаимодействовать с людьми мне легко будет понять каждого. Мое рвение заметили организаторы. И вот я в свои 70 лет по гранту отправляюсь на обучение в Астану. В нашей группе только у меня не было юридического образования. Наш тренер – президент РОО МПЦ Жандильда Жакупов тогда говорил: «Даже лучше, что у медиатора нет юридического образования. Юрист, опираясь на свои знания, сам делает выводы, что один виноват, а другой – нет. В медиации иной подход…»

Успешно сдала экзамены, стала профессиональным медиатором. Закон «О медиации» был принят 28 января 2011 года. В те годы о медиации слышали лишь единицы, необходимо было внедрять этот институт, чтобы о нем узнали как можно больше людей. Первые три года в судах, в ЦОНе оказывали услуги медиа­ции практически бесплатно. Да и сегодня пользуюсь любой возможностью, чтобы о медиации узнали как можно больше людей, – рассказывает Зауреш Шатикова.

– Когда попала на эти курсы, поняла, что все мои знания, опыт – ничто по сравнению с тем, что я узнала за пять дней курсов. В других странах есть институты конфликтологии, где обучают переговорщиков. У нас такой менталитет – не выносить сор из избы, терпеть до последнего. Дальше только суд. Но всегда ли мы удовлетворены его решениями?

Нужны знания, как безболезненно выходить из конфликта, как его вообще не допускать. Например, для многих семей обычное дело – говорить на повышенных тонах. Но даже неправильной интонацией можно оскорбить. Раньше и у меня дома был командный тон, сейчас говорю, тщательно подбирая выражения и интонацию. Главное в диалоге – быть услышанным и понятым. Слово – это мысль и энергия. А еще это сильнейшее оружие. Им можно серьезно ранить, можно и излечить. Недаром говорят: «Сказал – как кнутом ударил». И сразу у оппонента ответная реакция – обида, защита действием.

Медиатор должен быть беспристрастным, он не имеет права ни осуждать, ни поддерживать никакую сторону конфликта. Его основная задача – выслушать, проанализировать и донести до участников взгляд на проблему со стороны. При этом в ходе урегулирования конфликта обе стороны и медиатор – единое целое. Нужно увести от взаимных обид, найти причины и решение, которое устроит и тех, и других. А еще важно учесть интересы третьей стороны. В семейном конфликте это, как правило, дети.

– Вопросами, предположения­ми мы направляем ход мысли так, чтобы обратившиеся пришли к единому мнению, вышли из конфликта, – поясняет суть работы медиатора Зауреш Ахметовна. – Если это супруги на грани развода, мы должны вместе вытащить из памяти, что хорошего было в совместной жизни. Они прожили порой не один десяток лет, ведь не с самого же начала захотели развестись. Были и любовь, и радость, и доверие. Когда люди сами это вспоминают, постепенно агрессия уходит, начинается поиск адекватных путей выхода из сложившейся ситуации. Приходит понимание, что в таком конфликте, как правило, не бывает одной виновной стороны. Примирение может и не состояться, но будет найдено решение, которое устроит всех.

Все в нашей жизни взаимо­связано. И часто неурядицы на работе портят «погоду» в доме, считает профессиональный медиатор.

– Работает глава семьи без трудового договора. Отсюда возможны и обман с зарплатой и отпусками, и незаконное увольнение. Все это проецируется на его семью. Особенно тяжело инвалидам, – сетует Зауреш Шатикова. – Здесь порой отсутствие знаний – куда обратиться, как получить образование и трудоустроиться – рождает бессилие. Человек в штыки воспринимает себя, родных, государство, весь мир. Один думает, что ему все обязаны, и требует, другой – просто опускает руки. Многие не могут самостоятельно передвигаться по городу, боятся потеряться, остаться без помощи. Этот страх парализует жизнь. Поэтому я считаю, что социализация инвалидов – первостепенная задача любого общества. Мой сын – инвалид первой группы по зрению. Я на своем примере показываю, что даже пенсионеру можно быть востребованным, полезным обществу.

Вот уже четыре года Зауреш Шатикова сотрудничает с общественным объединением инвалидов ЗКО «Жеңіс». К этой работе подключился и ее сын, дежуря на горячей линии, он оказывает психологическую поддержку тем, кто обращается в объединение.

По словам медиатора, налажены контакты с обществом слепых. Сложнее взаимодействовать с глухими. У инвалидов этой категории нет свободной связи со средой, общение с внешним миром происходит только через сурдопереводчика.

– Когда для общества глухих делали презентацию о медиации, поняла, что у многих, как говорится, накипело. Например, в семье родители – инвалиды, а дети нормально слышат. Бывает, что стесняются своих родителей, грубят. В любой семье бывает недопонимание. Но если общаешься жестами, до конца понять друг друга намного сложнее. Тогда появилась идея – организовать постоянную группу с психологом, сурдопереводчиком. Чтобы это был не сухой тренинг по медиации, а общение в кругу друзей и родных. В непринужденной беседе люди лучше открываются, делятся наболевшим, прислушиваются к советам, как лучше выйти из конфликтной ситуации.

Планируем собираться так пару раз в месяц, устраивать встречи к праздникам, чтобы был хороший повод и настрое­ние. Есть задумка проводить внеклассные часы, на которых показывать и рассказывать школьникам, что однокласснику или соседу с ограниченными возможностями порой требуется чуть больше участия и поддерж­ки. В планах также встречи с работодателями, готовыми оказать содействие в трудоустройстве инвалидов, особенно мужчин. Здесь важен человеческий фактор, личное общение между руководителем компании и потенциальным работником. Тогда и доверия, и ответственности больше, – считает опытный медиатор.

Не так давно в Западно-Казахстанской области подписан трехсторонний договор между областным управлением здравоохранения, территориальным профсоюзом медработников и Союзом медиаторов в лице Зау­реш Шатиковой.

– С профсоюзом медработников я нередко провожу процеду­ры медиации по трудовым спорам бесплатно. Система здравоохранения – еще одна сфера, где необходим особый подход в разрешении конфликтов. Только в Уральске 36 медорганизаций. Я сама – инвалид третьей группы, по возрасту имею целый букет заболеваний, два раза переболела ковидом. Поэтому знаю, как нелегко порой бывает врачам, как они борются за жизнь и здоровье больных, и в то же время как часто возникают конфликт­ные ситуации. Работа в рамках меморандума будет направлена на их профилактику. Это помощь и защита как для врачей, так и для пациентов, – делится собеседница своими планами.

С ней можно говорить часами о философии, самопознании, развитии внутреннего мира, проблемах инвалидов и воспитании молодого поколения… И всегда у нее найдется дельный совет, слова понимания и поддержки. А еще такие разговоры – как мощный заряд позитивной энергии. Эта сильная, мудрая женщина и сегодня не думает о трудностях, живет с девизом «Делай больше хороших дел!».

– С возрастом жизненные прио­ритеты меняются. Мы больше ценим здоровье и знания, муд­рость и духовность, – говорит Зауреш Шатикова. – Человек по-настоящему счастлив, когда значим для родных, для общества, для себя. На этом этапе жизни поняла, что я очень счастливый человек.