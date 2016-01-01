​Ей береза дарила узоры

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

В детстве она мечтала вырасти похожей на отца, у которого, как утверждали все вокруг, были золотые руки. Спустя много лет, когда вырос и уехал учиться в другой город сын, Елена наконец-то решилась попробовать реализовать свою детскую мечту. Сказочные кареты, ажурные елочки, подковы на удачу и много других милых безделушек из березовой фанеры от мастера Елены Ивановой в предновогодние дни расходились влет. Причем макеты будущих новогодних и рождественских сувениров она начала создавать еще в сентябре. «Работа с деревом доставляет ни с чем несравнимое удовольствие», – делится мастерица.

Увлечение довольно быстро стало приносить доход, хотя поначалу большую часть своих творений Елена просто дарила родственникам, друзьям и знакомым. Заготовки для сувениров Елена Иванова делает на станке лазерной резки самостоятельно. По словам мастерицы, это очень ответственный этап, после которого она приступает к ручной работе – гравировке будущих шедевров.

Любимое ремесло расцветило жизнь новыми красками, наполнило ее радостными событиями и интересными людьми. Счастливые перемены, в полной мере раскрывшие скрытые прежде таланты, произошли в 2015-м. Елена призналась, что в последние мгновения уходящего года собирается загадать очередное желание. А вот какое, не стала рассказывать: непременно обещала сделать это после того, как оно сбудется.

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