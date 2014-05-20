Политика
Эйфория преждевременна

«Время для эйфории еще не пришло. Мы должны поддерживать строгие меры, чтобы не вернуться к ошибкам прошлого», – заявил министр по связям с парламентом Луиш Маркеш Гедеш.

В течение трех лет Португалия находится в состоя­нии глубокого финансового кризиса. Со стороны ЕС и МВФ стране была оказана помощь в рамках крупномасштабной программы экономического содействия. Но в обмен на выделенные дотации страна взяла на себя обязательство соблюдать меры жесткой экономии. Жителям сократили зарплаты и пенсии, кроме того, увеличились размеры налогов. Реформы, включавшие также сокращение нескольких тысяч рабочих мест, не раз становились поводами для массовых акций протеста.

Пак Кын Хе принесла извинения

Президент Республики Кореи Пак Кын Хе выступила с обращением к народу, в котором в очередной раз принесла извинения в связи с неудовлетворительными действиями правительства при проведении поисково-спасательной операции на затонувшем пароме «Сэволь», сообщает ИТАР-ТАСС.

В ходе переданного по основным телеканалам выступления она пообещала провести коренные преобразования с целью резкого повышения стандартов деятельности системы обеспечения безопасности граждан страны. Глава государства, в частности, пообещала распустить Национальное агентство морской полиции (береговую охрану) и сформировать министерство национальной безопасности.

Выступление президента состоялось спустя 33 дня после случившейся 16 апреля в Желтом море у юго-западных берегов страны трагедии. На борту затонувшего парома «Сэволь» погибли и пропали без вести свыше 300 пассажиров и членов экипажа, в основном старшеклассники из города Ансана.

07 Отставка принята

Президент Индии Пранаб Мукерджи принял отставку премьер-министра страны Манмохана Сингха, который вынужден оставить свой пост ввиду того, что партия Индийский национальный конгресс, которую он представлял, потерпела поражение на парламентских выборах, передает Би-би-си.

Манмохан Сингх занимал пост премьер-министра в течение 10 лет, оказавшись по этому показателю третьим в истории независимой Индии (после Джавахарлала Неру и Индиры Ганди). Его преемником стал лидер Индийской народной партии Нарендра Моди, который вступит в должность 21 мая. Ранее Моди занимал пост губернатора штата Гуджарат.

По итогам выборов в парламент, как сообщает РБК, Индийская народная партия получила 272 из 552 мандатов, в то время как Индийский национальный конгресс – лишь 44 места (партия потеряла 203 мандата). В последние годы Индийский национальный конгресс, который возглавляет внучка Махатмы Ганди – Соня Ганди, и лично премьер-министр Сингх, подвергались критике за коррупционные скандалы и снижение темпов экономического роста.

06 Балканы во власти стихии

Наводнения, затопившие балканские страны из-за череды непрекращающихся дождей, унесли жизни как минимум 44 человек. Точное число погибших на данный момент установить невозможно, так как стихия не дает спасателям осмотреть некоторые районы.

По данным Интерфакса, 27 человек погибли в Боснии и Герцеговине, 16 – в Сербии, один человек – в Хорватии. 

Наводнение на Балканах называют самым масштабным бедствием за последнее время. В Сербии, в частности, затоплено более 2,2 тыс. объектов, в том числе и сельского хозяйства, под угрозой затопления находятся еще около 1,7 тыс.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ,
фото АФП

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