"Эйр Астана" повышает стоимость билетов на международные рейсы с 22 августа
Талгат Исенов
С 22 августа тарифы на международные рейсы авиакомпании "Эйр Астана" будут повышены от 25% в связи с переходом к свободно плавающему курсу национальной валюты. Такой ответ дал департамент по корпоративным коммуникациям "Эйр Астана" на запрос корреспондента Kazpravda.kz.
"Как известно, мировая авиаиндустрия осуществляет свои операции в основном в долларах. Более двух третей расходов авиакомпании покрывается в долларах, включая покупку и лизинг самолетов, техобслуживание, запасные части, топливо, страховку и многие другие издержки. Поскольку "Эйр Астана" большую часть доходов получает в тенге, то компания вынуждена увеличить тарифы, чтобы выполнить свои долларовые обязательства. "Эйр Астана" подчеркивает, что данное повышение тарифов ни в коей мере не восполнит потери в полном объеме, поэтому будет рассматривать и другие меры", – говорится в сообщении.
При этом в компании отметили, что за все время существования "Эйр Астана" увеличивала стоимость тарифов всего один раз – в связи с корректировкой курса тенге в феврале 2014 года.
В то же время в ответ на аналогичный запрос представители авиакомпании Bek Air прокомментировали, что не собираются поднимать цены в ближайшее время.
Напомним, накануне, 20 августа, Казахстан перешел к свободно плавающему обменному курсу и отменил валютный коридор, установленный ранее Национальным Банком.