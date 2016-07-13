"Эйр Астана" стала пятикратным лидером среди авиакомпаний ЦА и Индии

АО "Эйр Астана" в пятый раз признана лучшей авиакомпанией Центральной Азии и Индии по версии Skytrax World Airline Awards, передает Kazpravda.kz.
Авиакомпания удостоилась не только указанного звания, но и победила в номинации "Лучшее бортовое обслуживание в Центральной Азии и Индии" в четвертый раз подряд.
Как уточнили в пресс-службе национального авиаперевозчика, премия присуждается компанией Skytrax ежегодно по итогам исследования удовлетворенности авиапассажиров и является одной из самых авторитетных в мире. Исследование, в ходе которого более 200 авиакомпаний мира борются за звание лучших в авиации, длится 10 месяцев. Опрос ведется путем случайной выборки пассажиров на месте, по телефону, а также онлайн на сайте Skytrax. Места распределяются на основе оценки широкого диапазона элементов сервиса, в том числе удобства и информативности сайта авиакомпании, скорости регистрации, питания, комфортабельности кресел, чистоты салона, уровня развлекательной системы и обслуживания на борту. К числу достоинств "Эйр Астаны" относят бортовое питание, которое неизменно получает высокие оценки за вкусовые качества, разнообразие и регулярное обновление меню; дружелюбие и эффективность экипажа. Компания также сама проводит регулярный опрос пассажиров как на борту, так и на сайте авиакомпании.
"Каждый сотрудник нацелен на предоставление обслуживания на самом высоком уровне, и поэтому мы гордимся быть достойными этой награды в пятый раз подряд, – сообщил президент компании Питер Фостер. – Мы высоко ценим поддержку со стороны наших пассажиров, принявших участие в опросе Skytrax, и в будущем будем придерживаться самых высоких стандартов обслуживания".
Авиакомпания располагает одним из самых молодых флотов в мире, в котором средний возраст Airbus A320, Embraer 190 и Boeing 757/767 составляет семь лет. В первой половине 2016 года авиакомпания ожидает поставку первого из одиннадцати новых Airbus A320 NEO. Также в этом году ожидается внедрение беспроводного Интернета на борту самолетов Boeing 767. На сегодня маршрутная сеть авиаперевозчика выросла до 65 направлений после запуска нового рейса Алматы – Тегеран в конце июня.
"Эйр Астана" является совместным предприятием Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и BAE Systems с соответствующими долями 51% и 49%.
Авиакомпания удостоилась не только указанного звания, но и победила в номинации "Лучшее бортовое обслуживание в Центральной Азии и Индии" в четвертый раз подряд.
Как уточнили в пресс-службе национального авиаперевозчика, премия присуждается компанией Skytrax ежегодно по итогам исследования удовлетворенности авиапассажиров и является одной из самых авторитетных в мире. Исследование, в ходе которого более 200 авиакомпаний мира борются за звание лучших в авиации, длится 10 месяцев. Опрос ведется путем случайной выборки пассажиров на месте, по телефону, а также онлайн на сайте Skytrax. Места распределяются на основе оценки широкого диапазона элементов сервиса, в том числе удобства и информативности сайта авиакомпании, скорости регистрации, питания, комфортабельности кресел, чистоты салона, уровня развлекательной системы и обслуживания на борту. К числу достоинств "Эйр Астаны" относят бортовое питание, которое неизменно получает высокие оценки за вкусовые качества, разнообразие и регулярное обновление меню; дружелюбие и эффективность экипажа. Компания также сама проводит регулярный опрос пассажиров как на борту, так и на сайте авиакомпании.
"Каждый сотрудник нацелен на предоставление обслуживания на самом высоком уровне, и поэтому мы гордимся быть достойными этой награды в пятый раз подряд, – сообщил президент компании Питер Фостер. – Мы высоко ценим поддержку со стороны наших пассажиров, принявших участие в опросе Skytrax, и в будущем будем придерживаться самых высоких стандартов обслуживания".
Авиакомпания располагает одним из самых молодых флотов в мире, в котором средний возраст Airbus A320, Embraer 190 и Boeing 757/767 составляет семь лет. В первой половине 2016 года авиакомпания ожидает поставку первого из одиннадцати новых Airbus A320 NEO. Также в этом году ожидается внедрение беспроводного Интернета на борту самолетов Boeing 767. На сегодня маршрутная сеть авиаперевозчика выросла до 65 направлений после запуска нового рейса Алматы – Тегеран в конце июня.
"Эйр Астана" является совместным предприятием Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и BAE Systems с соответствующими долями 51% и 49%.