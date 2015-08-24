Ездить по набережной запретили велосипедистам в Актау
В Актау велосипедистам запретили кататься по набережной в вечернее время, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Как поясняется в распространенной информации, на такие меры городским властям пришлось пойти из-за частых наездов на пешеходов, в том числе маленьких детей. За летний период здесь зафиксировали около 10 случаев, когда под колеса попадали малыши.
"Я на днях чуть ребенка не задавил, но успел затормозить. Ребенок под колеса на машинке подъехал", – говорит житель Актау Максим Годунов.
Теперь вдоль всей набережной установили запрещающие знаки. С 18.00 до 00.00 за соблюдением порядка наблюдают полицейские.
"Сами любители двухколесного транспорта не очень рады такому нововведению. Некоторые реагируют довольно агрессивно и даже вступают в споры со стражами порядка", – отмечается в сообщении.
"Мы проводим беседы. В дальнейшем будем составлять протоколы по статье 611 КОАП РК и штрафовать на 5 МРП", – сказал начальник участковых инспекторов Актау Орынбасар Меирбеков.