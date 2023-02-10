Ездить с пересадками на поездах могут теперь казахстанцы

АО «Пассажирские перевозки» запустило онлайн-сервис «Проезд с пересадкой», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

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«Пассажиры при покупке онлайн-билетов на сайте bilet.railways.kz могут воспользоваться новой функцией – «Проезд с пересадкой/составной маршрут». При отсутствии прямого сообщения или свободных мест функция дает возможность выбрать маршрут с пересадкой с поезда на поезд», – рассказали о новшестве в ҚТЖ.

В настоящее время услугой можно воспользоваться при покупке билетов по маршрутам Костанай – Семей, Экибастуз – Алматы, Ерейментау – Уральск, Петропавловск – Актобе, Шымкент – Аркалык, Шымкент – Петропавловск, Костанай – Шымкент, Атырау – Семей и другие, добавил нацперевозчик.

Сервис реализован «Пассажирскими перевозками» в рамках работы по организации интермодальных перевозок.