Ежедневная потребность в козьем молоке для лечения мужа привела к организации женщиной домашней козьей фермы

Общество
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Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область

На попечении Гульданы Баяновой, проживающей в селе Аршалы, находится сейчас 13 коз и их потомство, которое с каждым днем прирастает. Массовый окот животных приходится на весну, и это время наполнено хлопотами – надо позаботиться о новорожденных козлятах. Теперь домашнее подворье с шумным рогатым «населением» – собственное дело женщины и ее семьи, о котором несколько лет назад они и не помышляли.

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Не все в жизни идет по заранее утвержденному расписанию, случаются и неприятные сюрпризы. Хозяйка рассказала, что все началось с неожиданной болезни мужа. До этого вполне здоровый, он стал мучиться желудком. Недуг оказался столь серьезным, что весивший больше 100 кило­граммов мужчина стал таять на глазах и полегчал до 80…

Не помогали походы к врачам, прописанные ими лекарства. Вес больного продолжал снижаться, и когда стала подступать полная безнадега, кто-то посоветовал мужчине пить козье молоко. Достать его в селе, где семья проживает, оказалось делом сложным, поэтому решили обзавестись парой собственных дойных коз, благо на подворье имелся небольшой сарай.

Сказано – сделано, и вскоре в хозяйстве Баяновых появились рогатые кормилицы. Да что там кормилицы – в действительности они оказались целительницами Алимжана. Каждый день он выпивал несколько стаканов козьего молока. И спустя некоторое время пошел на поправку. Поэтому расставаться с животными, которые дарят здоровье, в семье не захотели и решили открыть небольшую домашнюю козью ферму. Для этого минувшим летом Гульдана подала заявку на прохождение курсов «Бастау бизнес». После знакомства с основами предпринимательства сдала экзамен и получила сертификат. Затем подготовила бизнес-проект и отправила на рассмотрение комиссии. Последняя дала женщине добро, и она стала обладательницей безвозмездного гранта на открытие своего дела в размере 1 млн 225 тыс. тенге.

Все лето супруги готовились к приему козьего стада. Для этого снесли старый сарай и построили на его месте новое помещение – козлятник. Когда оно было готово, по осени закупили 10 молочных коз. Зимовку те прошли благополучно и вот уже принесли первое потомство.

– Когда молодняк окрепнет, можно будет начинать дойку коз, – говорит Гульдана. – Молочко нам нужно, чтобы продолжить лечение мужа, да и детям оно полезно.

Кстати, их у супругов четверо: старшему – восемь, а младшему – всего три года. С каждым годом расходы на содержание детей становятся больше. Поэтому с небольшим козьим стадом на подворье семья связывает надеж­ды на укрепление семейного бюджета, ведь спрос на козье молоко среди местного населения очень высок.

К слову, о замечательных целительных свойствах козьего молока известно давно. Вот только некоторые из них. Оно особенно полезно для нормализации работы желудочно-кишечного тракта, повышения гемоглобина, улучшения зрения, при диатезе.

Парное козье молоко обладает бактерицидными свойствами. В нем содержится много калия, роль которого особенно велика для улучшения деятельности сердечно-сосудистой системы. По сравнению с коровьим козье молоко содержит в 6 раз больше кобальта, который входит в сос­тав витамина В12. Он отвечает за кроветворение и контролирует обменные процессы.

Поэтому появление хоть и малой козьей фермы в селе стоит только приветствовать. Как и государственную программу, благодаря которой можно получить грант на открытие собственного дела. Для сотен и тысяч бывших безработных в стране она стала реальным шансом обрести занятость, изменить жизнь.

Одним из таких людей стала Гульдана. Дело, за которое она взялась, не из легких, но она надеет­ся, что выбор сделан верный и все получится.

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