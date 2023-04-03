Ежедневная потребность в козьем молоке для лечения мужа привела к организации женщиной домашней козьей фермы
13
Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область
На попечении Гульданы Баяновой, проживающей в селе Аршалы, находится сейчас 13 коз и их потомство, которое с каждым днем прирастает. Массовый окот животных приходится на весну, и это время наполнено хлопотами – надо позаботиться о новорожденных козлятах. Теперь домашнее подворье с шумным рогатым «населением» – собственное дело женщины и ее семьи, о котором несколько лет назад они и не помышляли.