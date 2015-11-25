Статьи Ежедневно. Стильно. Экономно Ирина НОС

Если я скажу, что придется совершить огромное усилие, изменив собственный financial style, часть из вас вздохнет и отложит газету прочь. А повезет самым упрямым. Или маловерам. Тем, кто в теорию достатка через экономию не верит. Но средства сберегать готов.

Уважаемые упрямцы и маловеры, давайте поищем способы эффективной экономии. Наверняка вы об этих способах знаете, но, ударившись в потребительство в "тучные годы", их подзабыли. Или решили проигнорировать.



А теперь начнем с азов. Складывать и вычитать, думаю, еще никто не разучился. Потому записывайте все свои расходы, хоть в гроссбух, хоть установите на смартфон соответствующее приложение. Для самоконтроля требуйте и сохраняйте чеки, на все покупки, даже малозначащие.

Это станет основой, так скажем, "базовым гардеробом" для вашего нового финансового стиля. Записывайте и присматривайтесь, наверняка найдутся траты, которых вы могли бы безболезненно избежать. Учет поступлений и трат – ваших собственных – окажется решительным шагом на пути к экономии. И, сделав первый шаг, не останавливайтесь. Путь этот увлекателен.

Большой статьей экономии, признаем, становятся домашние обеды. Согласитесь, счета из бистро и кафе, как правило, чересчур высоки. Даже ежедневный пирожок из соседнего магазина способен оказать медвежью услугу, обратив гипотетическую пока еще толщину вашего кошелька в реальную – на талии. А потому, обедая дома, добавляете себе здоровья и объема вашему портмоне. И, конечно, не забудьте прихватить на работу порцию домашней еды в удобном контейнере.



Пожалуйста, никогда не ходите за продуктовыми запасами на голодный желудок! Иначе вам вдруг захочется еды, которую в другое время вы игнорируете. Да вы просто не станете смотреть на цену, а о том, что давали слово записывать расходы, вспомните, когда чек будет валяться в мусорной корзине среди оберток от полуфабрикатов. Так что в магазин за продуктами – только сытым.

Вот еще что. Покупайте меньше мяса. А если нельзя без него, найдите на рынке мясника, которому будете доверять. Тогда вместо непонятной кости динозаврового размера получите приличный кусок говядины. Бюджет отблагодарит вас приростом экономии.

Покупайте сезонные овощи. Роль играет даже то, где вы совершаете покупки, время, когда вы их делаете. Овощи и фрукты в сезон куда дешевле, да и на вкус лучше. Ходите за яблоками и луком на рынки и ярмарки. Кажущееся неудобство – нет парковки, упаковки, подвозки, – обернется экономией из-за явно демократичных цен.



Автоматический платеж тоже следует ввести в обиход, потому что часть счетов, особенно коммунальных, можно оплачивать в режиме онлайн. Ваш банк наверняка предлагает такую услугу. Подключив ее, вам не придется вспоминать о ежемесячной необходимости платежа. Наверняка начисленные из-за вашей забывчивости пени за просрочку куда больше стоимости современной услуги. Конечно, без контроля не обойтись. Для дополнительной уверенности в том, что платежи не просрочены.



Сейчас я поведу речь о действии, на первый взгляд, противоречащем сказанному выше. Итак, банки и карты. Мы к ним привыкли. Научились рассчитываться при помощи кредитной карты за покупки. Это тоже наш financial style. Но переходите на наличность. Именно сейчас – в кризис.

Во-первых, потому что кредитка – это карта вашего долга. Ваша карма практически. А такой кармический хвост нам не нужен. Во-вторых, люди тратят намного больше, когда используют кредитные карты вместо наличных.



Это просто. Кредитная карта, не используемая вами, не приращивает размера вашего долга перед банком. А с дебетовой, зарплатной карты снимайте лишь ту сумму, с которой вы определились. То есть перед каждой тратой делайте расчет необходимой суммы. Снимайте только ее. И не покупайте ничего сверх еженедельного лимита, который сами себе установите.



Устройте себе праздник – "день без расходов". Любой день недели, в течение которого вы не потратите ни одного тенге. Получится, поощрите себя, но не покупкой. Почитайте книгу, поговорите с семьей, покормите хомячка в конце концов! Да, технически мы делаем траты ежедневно, если пересчитать годовой размер автостраховки, абонемента в спортзал, коммунальных платежей. Но давайте противостоять потребительскому давлению. И день без расходов явно способен научить более разумным тратам.



Кстати, о недешевом абонементе в плавательный бассейн. Давно ли вы там были? Бассейн не становится привлекательнее даже при условии, что вы отдали за абонемент немалую сумму. Продайте его. Платите за разовое посещение. Возможно, пришла пора отменить подписки на 100 кабельных ТВ-каналов, на журналы "по интересам" и прочие атрибуты сколь дорогие, столь и ненужные.

Согласитесь, в предлагаемом есть важный психологический момент: вы станете больше ценить свой доход и то, за что платите. Вы станете больше наслаждаться жизнью, получая удовольствие от очень простых вещей. Даже от того, как ваш сытый хомяк бегает по клетке.

