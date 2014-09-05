Ежегодно 800 тысяч человек заканчивают жизнь самоубийством
Айнур Курамысова
Ежегодно во всем мире 800 тыс. человек погибают в результате самоубийств. Такая статистика приведена в докладе Всемирной организации здравоохранения, передает телеканал 24.kz.
"Каждый год в результате самоубийств погибают 800 тысяч человек. Среди них наибольшее число составляют люди старше 50 лет. Однако такая причина смертности встречается и среди молодежи от 15 до 29 лет", – указывается в сообщении.
Публикуя этот доклад, ВОЗ отмечает, что эти трагедии можно предотвратить. 28 стран уже разработали специальные программы по предотвращению самоубийств. Эксперты считают, что в этой ситуации особая ответственность ложится на СМИ, которые должны очень осторожно освещать эту тему, избегая сенсационности. В то же время исследователи обращают внимание на ограничение доступа к оружию и ядовитым веществам, которые могут использоваться при попытке самоубийства.