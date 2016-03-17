Ежегодно четверть призывников в Казахстане негодна к воинской службе – МО РК
Азамат Сыздыкбаев
Из 120 тысяч призывников, ежегодно прибывающих на медицинские призывные комиссии, годными к воинской службе признаются лишь порядка 76% юношей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Анализ работы призывных медицинских комиссий за 2014–2015 годы показал, что около 14–19 % всех освидетельствованных призывников в каждую призывную кампанию имели отсрочки по состоянию здоровья.
Наиболее частыми причинами отсрочек стали болезни внутренних органов, хирургические и неврологические заболевания. Наибольшее количество призывников имели отсрочки по состоянию здоровья в Атырауской области (56%), на 2-й позиции – Костанайская область (21–23%), на 3-й позиции – Павлодарская область (20%). Высокий процент призывников, имевших отсрочки по состоянию здоровья (нуждающихся в лечении), свидетельствует о недостаточном уровне качества лечебно-оздоровительной работы среди допризывной и призывной молодежи, проводимой организациями здравоохранения.
Согласно Закону РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", призыв граждан на воинскую службу организуют и обеспечивают местные исполнительные органы. На период проведения призыва, по решению местных исполнительных органов, образуются призывные комиссии.
В этом году призыву на срочную воинскую службу подлежат порядка 30 тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку, а также отчисленные из учебных заведений, не достигшие 27 лет и не выслужившие в установленные сроки воинской службы по призыву.