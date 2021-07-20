Общество
Ежегодно с наступлением летнего сезона в Мангистау увеличивается число утонувших
Андрей Смолин
Как отмечают в управлении гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, из-за несоблюдения правил безопаснос­ти на воде в купальный сезон наблюдается высокий уровень гибели и травматизма людей.
С начала нынешнего года в Мангистау погибли 9 человек, из них 1 ребенок. Девочку 2015 года рождения доставили в областную детскую больницу без признаков жизни – ребенок утонул при купании на одном из городских пляжей.

На излюбленном месте для пляжного отдыха – 43-м километре от Актау – утонул молодой парень, ему было 18 лет. На сегодня данный участок побережья внесен в список запрещенных для купания мест. Парень решил окунуться и исчез. Позднее члены оперативно-спасательного отряда ГУ «СПиАСР» обнаружили тело в море.

При этом сотрудникам ДЧС за время купального сезона удалось спасти 14 человек.
– Статистика гибели людей на воде за последние 5 лет составляет 60 человек, из них 13 детей. Проведенный анализ показал, что основной причиной трагедий являются купание в запрещенных и необорудованных местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения, а также безответственность родителей, оставляющих детей без присмот­ра, – сообщил исполняющий обязанности начальника управления гражданской обороны ДЧС Мангистауской области старший лейтенант Абай Нуксуев.

Он отметил, что постановлением акимата области от 31 июля 2019 года «Об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях Мангистауской области» на территории региона определены 38 прибрежных участков, предназначенных для купания. Решением же Мангистауского областного мас­лихата от 10 декабря 2015 года «О Правилах общего водопользования в Мангистауской области» установлено 6 запрещенных участков для купания, 2 из которых расположены на территории города Актау, 4 – в Тупкараганском районе.

– С начала купального сезона силы оперативно-спасательного отряда переведены на усиленный вариант несения службы. Организованы мобильные пос­ты, которые осуществляют дежурство на опасных участках для купания. Ежедневно силами департамента проводится патрулирование мест массового отдыха у воды. В период купального сезона распространено более 45 тысяч единиц агитационной продукции о мерах бе­зопасности на воде, проведено 85 выступлений в средствах массовой информации. Помимо этого, состоялось 110 бесед с отдыхающими с охватом более 1 тысячи человек, – рассказал Абай Нуксуев.

Перед началом купального периода совместно с управлением образования Мангистауской области проведен семинар-совещание на тему «Организация оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул» через платформу ZOOM с преподавателями, родителями и учениками. С апреля на всех объектах образования проводились интерактивные занятия, викторины, открытые уроки, спортивные соревнования, конкурсы рисунков и сочинений на тему «Правила безопасности на воде».

Отметим, что в этом сезоне в Актау чуть не утонул ребенок 2016 года рождения на территории одной из баз отдыха. В другом случае при возгорании катера, который «тянул» по воде прогулочный банан, пострадал водитель плавательного средства. Во время спасательной операции из воды вытащили 9 человек.

Абай Нуксуев признается, что владельцев плавательных средств, предоставляющих услуги по прокату людей, а также отвечающих за соблюдение техники безопасности при купании людей в море и бассейнах в частных зонах отдыха проинспектировать невозможно. В департаменте отмечают, что от проверок предпринимателей ограждает мораторий.

– Инициировать проверку частного объекта можно в случае, если там зафиксирован факт гибели отдыхающего. Разрешение на процесс проверки получить довольно сложно – необходимо официальное подтверждение со стороны органов прокуратуры, а также палаты предпринимателей. Если же человек пострадал, но не погиб, проверку осуществить нам не позволят, – сообщил Абай Нуксуев.

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