Общество
Ежегодно в стране регистрируется порядка 800 лесных и степных пожаров и возгораний
Елена Левкович

Виноваты люди

Причин у этих явлений несколько, в том числе самые что ни на есть природные: 43% возгораний вызваны грозовыми разрядами. По данным Казгидромета, в третьем квартале текущего года температура в среднем составит +30 ºС, а в южной, восточной и западной частях республики прог­нозируется дефицит осадков с повышением температуры до +40 ºС, что тоже грозит возгораниями.

При этом более 50% возгораний стали результатом деятельности человека. Как сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Нурболат Дербисов, МЧС совместно с акима­тами и местной полицейской службой взяты на особый конт­роль вопросы соблюдения населением требований безо­пасности в лесах и степных массивах, выполнения правил пожарной безопасности сельскохозяйственными организациями.

– Во всех регионах проводятся широкомасштабные профилактические мероприятия, сформированы совместные мобильные группы из числа сотрудников гражданской защиты, полиции, акиматов и СМИ, которыми проведено 7 427 совместных рейдов и выявлено 1 165 нарушений требований пожарной безопасности. В СМИ проведено 6 125 выступлений на противопожарную тематику, производятся объезды по крес­тьянским хозяйствам с проведением инструктажей работникам и руководителям, проверяется наличие первичных средств пожаротушения, распространяются специальные памятки с рекомендациями. С природоохранными и лесными учреждениями местных исполнительных органов проведено 164 пожарно-тактических занятия, – привел цифры представитель ведомства.

Кроме того, проведены работы по очистке от сухой растительнос­ти и горючего мусора в 3 585 населенных пунктах, проложены минерализованные полосы вокруг поселков протяженностью более 19 тыс. км, проведены проверки противопожарного состояния и готовности 213 природоохранных и лесных учреждений, а также 55 детских оздоровительных лагерей. Проводится регулярное авиационное патрулирование для своевременного обнаружения очагов возгорания лесов и степей. В целях раннего обнаружения природных пожаров акционерным обществом «Қазақстан Ғарыш Сапары» предоставляются услуги по космическому мониторингу лесостепных массивов.

Несмотря на принимаемые меры, с начала пожароопасного периода зарегистрировано 394 лесных и 22 степных пожаров. Общая площадь возгораний составила 34 тыс. 785 га. Особую обеспокоенность вызывают пожары сухой травы на территории населенных пунктов с переходом огня на жилые массивы.

Так, 20 июня в результате грозового разряда в Карагандинской области произошел пожар в степном массиве. Площадь, пройденная огнем, составила более 45 га, в процессе тушения два человека получили травмы (один из них позже скончался в больнице).

Для борьбы со стихией на вооружении служб пожаротушения республики имеется 3 321 единица техники различного функционального назначения. Благодаря поддержке акиматов в 2021 году приобретено 154 единицы техники, по «дорожной карте» за счет средств местного бюджета запланировано приобретение еще 110 единиц техники, оборудования и снаряжения – порядка 2,5 тыс. единиц.

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