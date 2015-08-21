Общество
Ежегодные сельхозярмарки открываются в Астане 22 августа
22 августа в Астане открывается ярмарка сельскохозяйственной продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.

В этом году организаторы перенесли мероприятие с центральной площади у акимата к ТРЦ MEGA.

Еженедельно каждые выходные дни (субботу и воскресенье) будут проводиться сельскохозяйственные ярмарки с участием товаропроизводителей из регионов республики. Ярмарка будет работать с 10.00 до 18.00. Откроет сезонный рынок Жамбылская область, которая привезет для реализации следующий ассортимент продукции: картофель, лук репчатый, огурцы, томаты, баклажаны, болгарский перец, дыни, арбузы, сахар-песок и молочную продукцию.

В целом на ярмарках будет представлена сельхозпродукция по ценам ниже рыночных. 

Продлится ярмарка до 22 сентября 2015 года.

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