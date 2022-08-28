Новую еженедельную программу "ПРЕЗИДЕНТ" представил канал "Хабар 24"

Новая еженедельная программа «ПРЕЗИДЕНТ» стартовала на телеканале «Хабар 24», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook пресс-секретаря Президента Казахстана Руслана Желдибая.

Сегодня в 20:30 на канале «Хабар 24» впервые вышла в эфир специальная программа «ПРЕЗИДЕНТ».

«Программа в еженедельном режиме будет представлять вниманию зрителей интересную информацию о деятельности Главы государства, аналитику и эксклюзивные материалы», – отметил Руслан Желдибай.