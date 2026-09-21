FAA оценивает готовность Казахстана к запуску прямых рейсов в США

США,Гражданская авиация
Дана Аменова
корреспондент

Эксперты FAA рассмотрят авиационное законодательство, подзаконные нормативные правовые акты и способность государства вести надзор в соответствии с восемью критическими элементами системы госконтроля за обеспечением безопасности полетов ИКАО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтранспорта совместно с Комитетом гражданской авиации, Авиационной администрацией Казахстана (ААК) и Посольством РК в США на протяжении двух лет проводит работу по созданию необходимых условий для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США. В рамках этой работы с 21 по 25 сентября пройдет Международная оценка по безопасности полетов (IASA) Федеральной авиационной администрации США (FAA), сообщает Kazpravda.kz 

В преддверии начала оценки состоялась встреча вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева с прибывшими в Казахстан экспертами FAA. Вице-министр приветствовал представителей американской стороны, поблагодарил их за визит и участие в проведении оценки, а также пожелал экспертам успешной работы и плодотворных результатов.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы предстоящей оценки и дальнейшего взаимодействия в рамках работы по повышению уровня безопасности полетов и развитию международного воздушного сообщения между Казахстаном и США.

Оценка проводится в отношении государственной системы надзора за безопасностью полетов и направлена на определение соответствия авиационных властей РК применимым стандартам и рекомендуемой практике ИКАО, содержащихся в Приложении 1 «Выдача свидетельств авиационному персоналу», Приложении 6, часть I «Международный коммерческий воздушный транспорт – Самолеты», и Приложении 8 «Летная годность воздушных судов».

Оценка текущего года является продолжением подготовительной работы с FAA. С 26 по 30 августа в Казахстане был проведен предварительный технический обзор IASA, после которого взаимодействие сторон продолжилось в целях подготовки к текущей оценке. В состав команды экспертов FAA входят специалисты по международному авиационному праву, лицензированию авиационного персонала, летной годности и летной эксплуатации.

24 сентября предусмотрен технический визит команды FAA в авиакомпанию Air Astana, подавшую заявку на получение разрешения Минтранспорта США (DOT) на осуществление коммерческой деятельности. Целью визита является подтверждение информации, полученной в ААК в рамках процесса обеспечения прозрачности, визит не является инспекцией авиакомпании как держателя сертификата эксплуатанта.

По завершении IASA FAA проведет итоговый брифинг с ААК и впоследствии предоставит письменный отчет по рассмотренным направлениям. Проведение оценки IASA является важным этапом дальнейшего укрепления системы государственного надзора за безопасностью полетов и продвижения работы по открытию прямого авиасообщения между Казахстаном и США.

Справочно

FAA (Федеральное авиационное управление США) – федеральный орган США в сфере гражданской авиации, который, в том числе, в рамках программы International Aviation Safety Assessment (IASA) оценивает способность авиационных властей иностранных государств обеспечивать государственный надзор за безопасностью гражданской авиации в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В рамках программы IASA (International Aviation Safety Assessment) FAA присваивает государствам одну из двух категорий:

- Category 1 (CAT 1) – означает, что FAA установило соответствие системы государственного надзора за безопасностью гражданской авиации соответствующего государства применимым стандартам ИКАО. CAT 1 позволяет авиакомпаниям этого государства проходить необходимые процедуры для начала выполнения полётов в США, а также участвовать в соглашениях о совместной эксплуатации рейсов (code-share) с американскими авиакомпаниями. При этом наличие CAT 1 само по себе не является отдельным разрешением на выполнение рейсов в США: авиакомпания должна выполнить и иные применимые регуляторные требования США. 

Для Казахстана получение Category 1 будет означать признание FAA того, что национальная система государственного надзора за безопасностью гражданской авиации соответствует применимым стандартам ИКАО, оцениваемым в рамках программы IASA.

При этом CAT 1 не является оценкой безопасности конкретной авиакомпании или отдельного воздушного судна. В рамках IASA FAA оценивает способность авиационных властей государства эффективно осуществлять государственный надзор за безопасностью гражданской авиации, включая законодательство, нормативную базу, организационную структуру, квалификацию технического персонала, сертификацию, постоянный надзор и устранение выявленных проблем безопасности.

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