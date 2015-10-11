Фабио Ару из "Астаны" стал вторым на третьем этапе "Тура Абу-Даби"

Фото с сайта velonews.com
Итальянский гонщик казахстанской велокоманды "Астана" Фабио Ару стал вторым на третьем этапе многодневки "Тур Абу-Даби", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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Первым дистанцию в 142 километра преодолел колумбийский гонщик Эстебан Чавес из команды Orica GreenEdge. А третьим финишировал голландей Ваутер Пулс из Team Sky. Благодаря этому успеху Эстебан Чавес возглавил генеральную классификации.
Напомним, что эта многодневка проходит в первый раз, а финиширует она 11 октября. Общая протяженность гонки, которая состоит из четырех этапов, 555 километров. 11 октября гонщиков ждут 20 кругов на трассе "Формулы-1" Яс-Марина.
Напомним, что первый этап "Тура Абу-Даби" выиграл
гонщик "Астаны" итальянец Андреа Гуардини.