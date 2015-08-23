Фабио Ару замкнул первую десятку на втором этапе "Вуэльты"

Итальянский велогонщик Фабио Ару, выступающий за казахстанскую команду "Астана", замкнул первую десятку на втором этапе последнего Гранд-тура сезона супермногодневке "Вуэльта", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Победителем этапа стал колумбиец Эстебан Чавес из команды Orica GreenEdge. Вторым финишировал голландец Том Дюмолин (Giant-Alpecin, +0:01), а третьим ирландец Николас Роч (Tinkoff-Saxo, +0:09).
Партнер Ару по "Астане" Микель Ланда финишировал 12-м, а капитан казахстанской команды команды Винченцо Нибали стал 31-м.
Отметим, что за 30 км до финиша произошел завал, который разбросал гонщиков по трассе. В итоге многим фаворитам пришлось догонять лидирующую группу. Нибали и Паоло Тиралонго также оказались в завале.
Больше всех пострадали Давид Абадон Таннер (IAM) и Премышлав Ниемец (LAMPRE), которые из-за полученных травм сошли с гонки.
В генеральной классификации "Вуэльты" лидерство захватил Эстебан Чавес. Фабио Ару здесь занимает десятое место.
Победителем этапа стал колумбиец Эстебан Чавес из команды Orica GreenEdge. Вторым финишировал голландец Том Дюмолин (Giant-Alpecin, +0:01), а третьим ирландец Николас Роч (Tinkoff-Saxo, +0:09).
Партнер Ару по "Астане" Микель Ланда финишировал 12-м, а капитан казахстанской команды команды Винченцо Нибали стал 31-м.
Отметим, что за 30 км до финиша произошел завал, который разбросал гонщиков по трассе. В итоге многим фаворитам пришлось догонять лидирующую группу. Нибали и Паоло Тиралонго также оказались в завале.
Больше всех пострадали Давид Абадон Таннер (IAM) и Премышлав Ниемец (LAMPRE), которые из-за полученных травм сошли с гонки.
В генеральной классификации "Вуэльты" лидерство захватил Эстебан Чавес. Фабио Ару здесь занимает десятое место.