Экономика , Общество
Фабрика «Баян Сулу» снова повышает зарплаты сотрудникам с 1 августа

Фабрика «Баян Сулу», один из лидеров казахстанской кондитерской промышленности, повышает заработную плату своим сотрудникам на 15-20 процентов с 1 августа 2022 года. Повышение коснется всех сотрудников компании.

«Нам важно поддерживать наших специалистов в связи со сложной экономической ситуацией в мире и улучшать условия труда для повышения качества работы и жизни. Мы хотим, чтобы наши сотрудники чувстсовали уверенность в завтрашнем дне», - отметил Председатель Правления — Президент АО «Баян Сулу» Тимур Садыков.

Напомним, что в апреле этого года АО «Баян Сулу» уже повышала заработную плату сотрудникам на 10 процентов. А за последние три года рост среднемесячной заработной платы в компании составил 40 процентов. Кроме того, в 2021 году затраты на внутренние социальные программы составили 240,6 миллионов тенге.

АО "Баян Сулу" – одно из крупнейших кондитерских производств в Казахстане, на котором выпускается более 300 наименований продукции. На предприятии трудятся более 1500 человек.

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