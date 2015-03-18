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Компания Facebook объявила о запуске собственной платежной системы, которая позволяет производить расчеты через приложение Messenger. Соответствующее сообщение распространено этой крупнейшей социальной сетью, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня мы добавляем новую функцию в Messenger, которая предоставляет возможность в более удобной и безопасной форме отправлять и получать денежные переводы между знакомыми, – отмечается в нем. – Данная услуга начнет действовать в ближайшие месяцы на территории США".
Платежи можно делать как со стационарных компьютеров, так и с планшетов, смартфонов и других мобильных устройств, имеющих операционные системы компаний Google и Apple.
"Расчеты будут производиться с дебетовых пластиковых банковских карт, уточняет газета New York Times. – Проводить транзакции так же легко, как отправлять текстовые сообщения".
Специалисты отмечают, что появление на рынке собственной расчетной системы Facebook отражает попытки этой компании не отстать от конкурентов и дать своим клиентам возможность производить между собой платежные операции.
Сообщается, что разрабатывал для Facebook эту систему бывший высокопоставленный сотрудник компании PayPal Дэвид Маркус. В минувшем году он перешел на работу к Марку Цукербергу.
Facebook уже объявила, что не будет взимать плату за денежные переводы через Messenger. В минувшем году этим приложением для обмена мгновенными сообщениями и видео пользовались 700 млн участников социальной сети.