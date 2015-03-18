Facebook объявила о запуске собственной платежной системы

Технологии
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Фото ©EPA/LUONG THAI LINH
Компания Facebook объявила о запуске собственной платежной системы, которая позволяет производить расчеты через приложение Messenger. Соответствующее сообщение распространено этой крупнейшей социальной сетью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы добавляем новую функцию в Messenger, которая предоставляет возможность в более удобной и безопасной форме отправлять и получать денежные переводы между знакомыми, – отмечается в нем. – Данная услуга начнет действовать в ближайшие месяцы на территории США".

Платежи можно делать как со стационарных компьютеров, так и с планшетов, смартфонов и других мобильных устройств, имеющих операционные системы компаний Google и Apple.

"Расчеты будут производиться с дебетовых пластиковых банковских карт, уточняет газета New York Times. – Проводить транзакции так же легко, как отправлять текстовые сообщения".

Специалисты отмечают, что появление на рынке собственной расчетной системы Facebook отражает попытки этой компании не отстать от конкурентов и дать своим клиентам возможность производить между собой платежные операции.

Сообщается, что разрабатывал для Facebook эту систему бывший высокопоставленный сотрудник компании PayPal Дэвид Маркус. В минувшем году он перешел на работу к Марку Цукербергу.

Facebook уже объявила, что не будет взимать плату за денежные переводы через Messenger. В минувшем году этим приложением для обмена мгновенными сообщениями и видео пользовались 700 млн участников социальной сети.

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