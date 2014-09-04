Facebook около 20 минут был недоступен во многих странах мира
Асель Есетова
Об этом свидетельствуют сообщения пользователей в Twitter и данные сервиса DownForEveryoneOrJustMe, который отслеживает статус работы
интернет-сайтов, передает Лента.ру.
Facebook примерно в 23.40 по московскому времени оказался недоступен для пользователей в России, США, Таиланде, Великобритании, Германии,
Португалии и других странах мира. Проблемы наблюдались как в десктопной
версии соцсети, так и в мобильных приложениях.
Кроме того, многие пользователи также жаловались на сбой в работе популярного фотосервиса Instagram, который также принадлежит Facebook.
После полуночи по московскому времени работа сервисов была восстановлена в США, Германии, России и ряде других стран, пишет техноблог TechCrunch. В то же время сайты-трекеры демонстрируют, что работа Facebook после сбоя восстановлена не во всех странах, где доступна соцсеть.
Учитывая, что выручка Facebook за II квартал 2014 года составила $2,91 млрд, компания в среднем теряет около 22,5 тыс. долларов за каждую минуту глобального сбоя. Таким образом, 20-минутный
сбой мог стоить соцсети почти полмиллиона долларов. Представители
Facebook пока не прокомментировали причины нынешнего инцидента.
Сбои в работе Facebook стали частым явлением летом этого года – из-за крупных неполадок соцсеть была недоступна для пользователей в мае, июне и
августе. Социальной сетью пользуются 1,32 млрд пользователей
ежемесячно.