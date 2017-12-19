Facebook признал, что соцсеть наносит пользователям вред

Исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке выяснили, что социальная сеть негативно влияет на психику пользователей. Об этом говорится в блоге
компании, передает Mail.ru
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Результаты исследования говорят о том, что психике вредит пассивное пролистывание ленты. Гинзберг и Бурке провели эксперимент среди студентов Мичиганского университета. Студентов разделили на две группы: первую попросили в течение 10 минут листать ленту в Facebook, вторую – публиковать посты и переписываться с друзьями. К концу дня студенты, которые пассивно просматривали ленту, чувствовали себя хуже.
Исследователи полагают, что постоянное пассивное наблюдение за жизнью других людей в Facebook заставляет пользователей сравнивать себя с ними. При этом, отмечают они, не все пользователи осознают, что в соцсети зачастую принято приукрашивать действительность.
Еще один эксперимент Гинзберг и Бурке провели в Университете Карнеги-Меллон. Они изучили поведение участников эксперимента в соцсети и выяснили, что люди, которые часто отправляют и получают сообщения и комментарии, чувствуют себя менее одинокими и реже страдают от депрессии.
Компания призывает пользователей проводить в Facebook больше времени с пользой для себя. Например, общаться с друзьями, родственниками и знакомыми.
В ноябре первый президент Facebook Шон Паркер заявил, что социальные сети используют слабости человеческой психики и делают людей зависимыми. По словам Паркера, сегодня Facebook занимает слишком большое место в жизни людей: соцсеть использует человеческие слабости, заставляя пользователей чувствовать себя зависимыми и проводить на сайте как можно больше времени ради получения лайков и комментариев.
Ранее CEO Facebook Марк Цукерберг опубликовал совместное с супругой Присциллой Чан письмо, где он заявил о намерении их организации Chan Zuckerberg Initiative (CZI) посвятить время благотворительной деятельности с помощью "технологического образа мышления". В частности, указывались проблемы в области образования, социальной справедливости, а также вопросы здравоохранения.