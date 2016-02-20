Facebook запустит рекламу в мобильном приложении Messenger ​

Фото с сайта svopi.ru
Facebook планирует запустить рекламу в своем мобильном приложении Messenger во втором квартале 2016 года, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на документы, полученные рекламодателями.
Бренды смогут отправлять в мессенджере рекламу в виде сообщения только тем пользователям, с которыми они уже общались в чате. Поэтому Facebook советует своим бизнес-партнерам начинать разговор с клиентами в приложении уже сейчас, чтобы после запуска услуги они смогли рекламировать себя в Messenger.
Кроме того, соцсеть подтвердила порталу, что выпустила короткую ссылку fb.com/msg/, которая направляет на чаты с компаниями. Однако в Facebook отказались комментировать возможный запуск рекламы в Messenger.
Приложение Messenger является отдельным продуктом Facebook, позволяющим общаться с мобильных устройств с друзьями из соцсети. Число активных пользователей насчитывает 800 миллионов человек в месяц. В самой соцсети зарегистрировано более 1,5 миллиарда человек. C июня 2015 года Messenger работает без привязки к Facebook.