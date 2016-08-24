Свежий выпуск
​Факел в руки!
Виталий АЛЕКСАНДРОВ

Решением оргкомитета был утверж­ден основной вариант талисмана Универсиады по имени «Сункар» – это птенец сокола, который символизирует стремление к победе и целеустремленность молодых спорт­сменов. К уже существовавшему прототипу организаторы Универсиады добавили ряд элементов национального колорита – малахай и шарф с национальным орнаментом, на котором в то же время четко прорисован логотип события.

Оргкомитет также утвердил дизайн медали Универсиады-2017. На выездном заседании руководитель дирекции Универсиады-2017 Наиль Нуров продемонстрировал членам оргкомитета медаль предстоящих игр и подробно рассказал о ней:

– Медаль выполнена в классическом стиле из металлического сплава, имитирующего золото, серебро и бронзу. Она изготовлена методом чеканки на казахстанском монетном дворе с использованием цветной эмали. На муаровую ленту нанесены логотип Универсиады, на аверсе медали размещены логотип Международной федерации университетского спорта (ФИСУ), название и место проведения игр. На реверсе – лого Универсиады. Во время Универсиады-2017 будет разыграно 86 комплектов медалей, всего – 543 награды.

Официально утвержден и факел эстафеты огня Универсиады-2017. В ходе презентации Н. Нуров поделился некоторыми подробностями предстоя­щей эстафеты. Старт факельного шествия запланирован на 25 января 2017 года. «Огонь Универсиады-2017 будет зажжен в 16 регионах Казахстана, – сказал руководитель дирекции. – Студентам каждого региона будет предложено придумать свой вариант зарождения огня самым оригинальным способом на базе ведущего вуза региона. После этого огонь, совершив путешествие по областному центру, будет доставлен в Алматы, где все 16 огоньков в кульминационный момент церемонии торжественного открытия Универсиады-2017 сольются уже в большое пламя».

Эстафета огня является одним из самых ярких событий Универсиады, которое расширит географию проекта от масштаба одного, пусть и большого, города до масштабов всей страны. По словам Наиля Нурова, в факельных мероприятиях примут участие лучшие студенты, самая активная, спортивная и творческая молодежь Казахстана.

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