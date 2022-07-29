Факт покушения на изнасилование расследует полиция Алматы

В Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова появилось видео с водителем, который спасает девушку от неизвестных, пытавшихся, по словам горожанки, изнасиловать ее, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Случай произошел в частном секторе ночью 29 июля. На видео видно, как на ночную дорогу выбегает девушка и умоляет проезжавшего мимо водителя спасти ее. При этом видеорегистратор зафиксировал и мужчину, который гнался за женщиной.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что факт покушения на изнасилование гражданки Б. 2000 года рождения расследуется сотрудниками управления полиции Жетысуского района.

«Потерпевшая подозревает одного из своих знакомых, с которым незадолго до случившегося распивала спиртные напитки. Обстоятельства устанавливаются. Создана следственно-оперативная группа. Ход расследования взят на контроль руководством Департамента полиции города Алматы», – прокомментировали в пресс-службе ДП мегаполиса.