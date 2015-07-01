Свежий выпуск Факт признания Мансур КАНТУРЕЕВ, проректор по научной работе, инновационным технологиям и международным связям Жетысуского госуниверситета им. И. Жансугурова, д. э. н.

Сегодня, после завершения переговоров о становлении Казах­стана новым 162-м членом меж­дународной торговой организации, экспертам и чиновникам предстоит еще раз детально и по пунктам рассмотреть таможенно-тарифную политику, чтобы она отвечала интересам казахстанского производителя в свете членства в ВТО. Нужно сделать так, чтобы методики оценки таможенной стоимости, применяемые в нашей стране, соответствовали международным стандартам.

Следует отметить, что группа переговорщиков от Казахстана провела огромную работу, отстаивая выгодные для нас условия. В частности, достигнуты договоренности по доступу иностранных компаний в сферу финансовых услуг и на рынок телекоммуникаций. Кроме того, обсуждены правила регулирования въезда в страну специалистов из Европы, обязательства Казахстана по применению экспортных пошлин после вступления в ВТО, включая пошлины на сырую нефть и нефтепродукты. Согласованы также меры поэтапной либерализации отечественного сектора телекоммуникационных услуг, доступа зарубежных товаров на внутренний рынок. Главным же предметом дискуссий стал уровень поддержки государством аграрного сектора. По данному пункту иностранные эксперты требовали снижения размеров государственных субсидий, однако нашим переговорщикам удалось отстоять свою позицию.

Отрадно, что Президент Нурсултан Назарбаев, объя­вив о завершении переговоров в Женеве, подчеркнул, что государство и впредь не откажется от содействия отечественным предприятиям. Серьезных осложнений на рынке не произойдет, напротив, от членства в ВТО страна получит ряд преимуществ. Прежде всего будет обеспечен доступ казахстанских производителей к зарубежным рынкам, а население получит большой выбор товаров и услуг. Улучшится инвестиционный климат: многочисленные инвесторы со всего мира обратят свой взор на несырьевой сектор казахстанской экономики, у которого имеется огромный потенциал для развития.

Понятно, что либерализация торговли приведет к росту конкуренции отечественных и зарубежных компаний. Но, как отметил Глава государства, наши предприятия должны научиться конкурировать по правилам ВТО, им необходимо подтягиваться на мировой уровень, повышать производительность труда, улучшать качество выпускаемой продукции.

На мой взгляд, членство нашей республики в глобальной торговой организации – новый интеграционный прорыв, осуществленный под руководством нашего Президента. Тем самым мировое сообщество признало Казахстан как страну с благоприятным инвестиционным климатом. Не случайно глава генерального торгового директората Еврокомиссии Сигне Ратсо оценила вступление РК в ВТО как знак высокого качества экономической политики, проводимой руководством Казахстана.