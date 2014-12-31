Фактор человеческий – эффект экономический Валентина ФИРОНОВА

– Нурлан Кенжебекович, Глава государства, выступая на заседании Высшего совета ЕАЭС, отметил, что наши страны, отвечая на вызовы XXI века, объединили экономический потенциал. Но, наверное, выгоды сулят не только экономические перспективы...



– ЕАЭС – благо для всех граждан, проживающих на территории стран, входящих в союз. В частности, открытые границы позволят людям беспрепятственно совершать поездки. А это очень важно, ведь у наших государств общая история, нас связывает общность судеб и интересов. Однако, чтобы процессы, в том числе и в гуманитарной сфере, развивались более эффективно, нужна очень мощная информационная поддержка. Она необходима для того, чтобы о преимуществах Евразийского союза знали не только в столице и крупных городах, но и в далеких аулах. А для этого надо открывать совместные газеты, телеканалы, порталы. При надлежащем финансировании такой подход даст неоспоримый эффект.



Хороший повод вывести гуманитарные связи на новый уровень – совместная подготовка и празднование 70-летия Великой Победы. Ведь воевали мы все вместе – казахи, белорусы, русские, люди других национальностей. Это была наша общая огромная Победа и общая трагедия от невозвратных потерь. Память об этих годах свята. И разве эта дата – не повод объединить наши гуманитарные и интеллектуальные возможности?



– Получается, не только финансами надо измерять эффективность нового союза?



– Я в этом убежден. Научные открытия, которые делают ученые наших стран в здравоохранении, геологоразведке, изучении космического пространства и других сферах, могут служить общему благу. Разработки казахстанских специалистов пойдут на пользу россиянам и белорусам, а их достижения помогут продвинуться вперед нам.



Это мощная интеллектуальная подпитка! То же самое касается исторических исследований. Причем сужу я об этом не как экономист и бизнесмен, а прежде всего как гуманитарий, прекрасно осознающий несомненную пользу такого взаимообогащения.



– Давно замечено, что чисто житейская неустроенность и психологическая подавленность человека негативным образом сказываются на производительности его труда, а в конечном итоге и на экономике. Насколько, на ваш взгляд, этот фактор существен?



– Этот фактор имеет первостепенное значение. Взять те же межнациональные отношения. Разве они не создают благоприятную или, напротив, не очень дружественную атмосферу в той или иной стране? Молодежь, пожилые люди, все другие члены общества должны жить без страха за будущее в своей стране.



Они хотят быть спокойными за судьбу детей и внуков. И то, что наши государства теперь вместе, только добавляет душевного спокойствия. Естественно, речь не идет о возрождении Советского Союза или о диктате той или иной страны. Партнерство у нас равное, и потому к нашему человеческому общению мы должны относиться без страха, с открытым сердцем.



– А вам не кажется, Нурлан Кенжебекович, что, несмотря на открытость границ, нередко мы хотим обособиться и закрыться от внешнего мира?



– Почему наши дети сегодня мало интересуются жизнью соседей? Что мы, казахстанцы, знаем о России? Разве мы знаем ее так, как знало старшее поколение? Молодежь знакома с соседней страной чаще по нескончаемым сериалам, ток-шоу, выступлениям второразрядных певцов и певичек. Разве такая информация может дать правильную информацию о соседнем государстве?



За пределами восприятия молодежи остаются Эрмитаж, Третьяковская галерея, Таганка, Малый и Большой театры. Они видят другую Россию. Значит, надо раздвигать границы познания.



Вполне логично задаться вопросом и о том, каким россияне видят Казахстан? Скорее всего, в ряде случаев тоже не совсем тем государством, каким оно является на самом деле. Информационный негатив – причина того, что тот или иной народ ассоциируется у молодежи не с Абаем, Чингизом Айтматовым, Фирдоуси, Навои, Пушкиным, а со смысловым искажением, далеким от истины.



– Получается, информационное пространство надо оздоравливать?



– Безотлагательно. Подобная ситуация нетерпима. Надо изменить ракурс информационного пространства таким образом, чтобы люди знали реальное лицо той или другой страны. Надо шире пропагандировать достижения Казахстана, наших соратников по союзу, знать их национальную историю. И если уж судить о национальности, то по лучшим ее представителям. А вот такого отношения нам как раз сейчас и не хватает.



Да, решение финансовых, экономических и прочих проблем очень важно, но и вопросы нравственно-духовного содержания не должны оставаться в стороне. Здесь нужна межгосударственная поддержка. Зачем между людьми создавать искусственные преграды?



Откроешь газету, включишь телевизор, и... оторопь берет: «Сегодня представитель такой-то национальности упал с крыши строящегося дома. Он – гастарбайтер»... «Вчера на границе с Казахстаном задержан гражданин такой-то страны с двумя мешками марихуаны»... «Вчера на такой-то улице в такой-то стране убили гражданина такого-то государства». И список подобных мрачных примеров можно продолжать и продолжать.



Вольно-невольно у людей складывается представление о том, что коррупция, гастарбайтер, убийца и бандит – настоящие приметы той или иной страны. А это действует разрушающе не только на психику, но и на отношения между людьми.



– А что нужно сделать для того, чтобы переломить ситуацию?



– Нужны мощная контрпропаганда и ее государственное субсидирование.



Интересно было бы пройтись по улицам Минска, Бишкека, Еревана, Москвы, Омска или другого какого-нибудь города и спросить молодых людей, что они знают о Казахстане. И хорошо бы, чтобы в ответ прозвучало то, чем мы по праву гордимся: Астана, Astana Opera, Байтерек, новые книги, наши великие открытия, имена знаковых людей. Ориентироваться надо не на отрицательные проявления жизни, а на достижения и на то, что нас сближает.



– У Казахстана есть и надежный капитан, и четкие ориентиры. Теперь главное – самим не сплоховать и быть готовыми к решению ответственных задач...



– Нам надо брать пример с наших президентов. Когда Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев встречается с Владимиром Путиным, они говорят не только о финансах, но и о человеческих проблемах, истории, взаимопонимании. Нельзя не заметить и того, что одним из оснований процесса сближения становится не только экономика, но и человеческий фактор.



Да и в обществе постепенно появилось четкое понимание того, что укрепление информационно-гуманитарного сотрудничества не только полезно, но и весьма перспективно. Жизнь подсказывает, что необходим такой телеканал, на котором бы показывали лучшие фильмы и культурные достопримечательности всех народов, рассказывали о дружных семьях, традиционных ценностях, состоявшихся, успешных людях. Причем подаваться эта информация должна мастерски, на высоком художественном уровне.



– Для телевизионщиков это не рейтинговые вещи…



– Когда СМИ делают рейтинг только на бедах, катастрофах и криминале, такой подход вызывает у людей депрессию, неверие в будущее. Насколько это действует угнетающе, знаю по себе. Порой, собираясь в командировку в ту или иную страну, испытываешь невольную тревогу от того, что выдает пресса.



Только и думаешь, чтобы тебя ненароком не ограбили или на жизнь не посягнули. А приезжаешь и диву даешься. Никто и не собирается на тебя покушаться. Вокруг приветливые, гостеприимные люди, готовые в любую минуту прийти на помощь. Будь то Москва, Бишкек, Ташкент или другой какой-нибудь город.



– Но ведь не у всех есть возможность перепроверить прочитанное или увиденное.



– Да, у меня есть возможность, что называется, своими глазами увидеть страны, о которых написано в газете или показано по телевизору, и самому проверить, насколько информация достоверна, но ведь многие сидят дома и полагаются только на те «факты», которые им преподносят не всегда добросовестные журналисты. Негатив накапливается и становится причиной страха.



Информационные войны до добра не доводят, и это тоже надо разъяснять последовательно и неустанно. Не стоит слушать всякого рода болтунов. Они сидят у себя дома и напускают на людей страхи, навязывая другим свои личные комплексы и проблемы.



– Преимущества ЕАЭС, скорее всего, наиболее очевидны представителям бизнеса?



– Мне нередко приходится общаться с бизнесменами. Их преимущества ЕАЭС только радуют. Они видят конкретные перспективы для расширения своих возможностей. Надо работать с людьми, разъяснять, помогать им, а не запугивать.



Есть преимущества и в увеличении миграционных потоков, которые будут стимулировать конкурентную среду. Благодаря свободному передвижению специалистов у работодателей появится возможность выбирать лучших из лучших. Это тоже своеобразный тест на профессио­нализм. Время покажет, состоялись ли мы как горняки, инженеры, врачи, журналисты…



У работодателя появится широкий выбор. И это нормально. Мощная конкурентная среда будет только способствовать росту профессионализма. А это хороший способ постоянно поднимать планку своих возможностей и мастерства.