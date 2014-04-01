Фактор единения народа

Роль важнейшего общеграж­данского института исполняет в нашей стране Ассамблея народа Казахстана. Это эффективный механизм, обеспечивающий межнациональное согласие, что позволило нам построить государство, свободное от этнических конфликтов. Нужно ли говорить, насколько важен этот аспект для развития? Ведь именно фактор стабильности позволил успешно проводить социально-политические реформы и добиться нового уровня жизни.

Конечно, в любом деле, а тем более в такой деликатной сфере, застой губителен. Да, сегодня Казахстан является островком стабильности в регионе Центральной Азии, единственным государством, не допустившим за всю историю суверенитета столкновений по национальному признаку. Да, в нашей стране сегодня как никогда сильны традиции толерантности, которые создавались многими поколениями казахстанцев. Однако нельзя сбрасывать со счетов современные вызовы. Экспорт агрессивной идеологии в рамках различных экстремистских учений, ориентированных прежде всего на молодежь, негативные аспекты глобализации, подрывающие моральные устои подрастающего поколения, – эти и другие явления закладывают мины замедленного действия, которые в будущем могут разрушить пласт культурных ценностей, сформированных по принципу «единство в многообразии». А потому совершенствование механизма межэтнического и межконфессионального согласия – процесс непрерывный и многоаспектный.

Не случайно в Послании Президента «Казахстан-2050» появился термин «Новый казахстанский патриотизм».

«Это – непреложное условие нашего существования как государства, как общества, как нации. Фундамент казахстанского патриотизма – это равноправие всех граждан и их общая ответственность за честь Родины», – отметил Нурсултан Назарбаев.

Что очень важно, в документе декларируется формирование нового казахстанского патриотизма вне этнических, конфессиональных или языковых рамок.

В связи с этим Президент подчеркнул: «Все, кто пытаются вбить «клин» в межэтническое согласие нации, должны преследоваться по закону. И здесь особая ответственность лежит на нас, казахах».

Как пояснил Нурсултан Назарбаев сегодня есть много разных сил внутри страны и внешних, которые хотят ра­зыграть карту «межэтнического раскола», хотят взорвать изнутри наше спокойствие и помешать укреплению нашего государства. И поэтому главное требование времени – жить в мире и согласии.

Новый казахстанский патриотизм – это как раз то, что должно объединять все общество, вне этнических различий.

Действительно, в современном мире уже не богатства недр определяют конкурентоспособность. Страны могут быть богаты ресурсами, но без стабильности – они превращаются в горячие точки, порождают новую волну нестабильности.

Человеческий капитал – вот чудесный ресурс, ведущий к высшему этапу развития, а фундаментом для него является совокупность инвестиций в воспитание, образование граждан, формирование стабильного, устремленного в будущее общества.

Первый шаг, оформивший начальные контуры политики толерантности в Казахстане, был сделан в 1995 году. Президент Нурсултан Назарбаев создал и лично возглавил конкретный механизм, призванный регулировать данную сферу отношений – Ассамблею народа Казахстана.

Оглядываясь назад, можно констатировать, что этапы становления АНК подразделяются на несколько периодов: отрезок с 1995 по 2002 год связан с институциональным развитием.

Затем состоялась конституционная реформа 2007 года, укрепившая механизмы государственной политики в сфере межэтнических отношений. В частности, АНК получила конституционный статус, а с ним гарантированное парламентское представительство в лице 9 депутатов Мажилиса. Кроме того, был принят Закон «Об Ассамблее народа Казахстана».

С принятием «Стратегии-2050» и для страны и для АНК наступил новый этап развития. Как отметил Нурсултан Назарбаев на юбилейной XX сессии АНК в прошлом году, в новых условиях Ассамблея должна стать по-настоящему общегражданским, надполитическим и общенародным институтом. Ее миссия в XXI веке расширяется.

В Концепции развития АНК до 2020 года говориться о том, что общественное согласие будет основано на эффективной инновационной экономике, а ее оплотом станет средний класс. Каждый гражданин Казахстана будет иметь ясные перспективы, уверенность в будущем, все возможности для профессионального роста.

Понятно, что «социальные лифты» для молодежи и успешная реализация очередной пятилетки ФИИР вне компетенции Ассамблеи. Но эффективная экономика невозможна без энергии масс, когда каждый человек видит себя патриотом и вносит свой вклад в развитие страны.

Поэтому роль Ассамблеи в общем контексте задач, поставленных в Стратегии-2050, неоценима.

Для успешной реализации Концепции, АНК сегодня проводит большую работу. Повышается эффективность работы домов дружбы как центров общественного согласия и социальных инициатив. Подготовлено постановление Правительства РК, согласно которому все дома дружбы будут сведены в единую структуру.

Депутатская группа АНК в Мажилисе активно выполняет функцию диалоговой площадки, на которой обсуждаются не только вопросы межэтнического и межконфессионального согласия, но и другие проблемы, волнующие общество.

Депутатские группы, избранные от Ассамблеи народа Казахстана, созданы на базе маслихатов в каждом регионе. Вопросы сохранения мира и стабильности активно обсуждаются в сельских округах и районных центрах. Таким образом, реализуется поручение Президента о том, чтобы «вертикаль» и «горизонталь» Ассамблеи доходила до каждого казахстанца.

Активная работа идет по линии СМИ. Экспертные опросы свидетельствуют: именно средства массовой информации способны спровоцировать межэтнические и межрелигиозные конфликты. По некоторым оценкам, до 20% всех материалов по межэтническим аспектам потенциально содержат скрытый подтекст, способный негативно сказаться на ситуации в республике. Особенно это касается Интернета, где язык вражды, к сожалению, не редкость.

Для решения этих и других вопросов в сфере масс-медиа при АНК создан клуб ведущих журналистов и экспертов по вопросам межэтнических отношений. Главная его цель сохранить и развивать культуру освещения межэтнических отношений, которая, сформировалась у основной части казахстанских журналистов. Кроме того, в задачу клуба входит оперативное информационное реагирование на те или иные ситуации в сфере межэтнических отношений. Ведь информационный голод, как правило, лишь усугубляет ситуацию.

В целом деятельность Ассамблеи получила широкий резонанс в мире. АНК была с успехом представлена на самых разных международных площадках, в том числе ООН и ОБСЕ, ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций, Совета Европы, ОИС, Лиги арабских государств.

Так, например, в рамках ОБСЕ выстраивается тесное сотрудничество с Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств.

Во многих странах ближнего зарубежья были созданы структуры, аналогичные АНК, но ни одна из них не возглавляется первым лицом государства, так что статус казахстанской ассамблеи по-прежнему остается уникальным.

Уникальный опыт Казахстана признают в мире.

Член Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Хуршеда Хамракулова, на Международной конференции мира и согласия, прошедшей в ноябре прошлого года отметила:

– Мир и согласие – эти два слова для любого благоразумного человека должны быть самыми важными. В современном мире, который без конца сотрясают конфликты, сложно найти общество, где совершенно не было бы противоречий. Но эти противоречия, как показывает нам история, можно держать под контролем. Нужно лишь настойчивое стремление и желание. В этом контексте могу сказать: все, что делается в Казахстане, достойно уважения… Я потрясена тем, что здесь увидела. Вот что такое созидательная работа! Мы видим, как реализуется национальная политика в вашей стране, и вывод напрашивается сам: при желании власти и поддержке народа можно сделать очень многое. Мы видим вашу модель межэтнического согласия и думаем: эту модель нужно экспортировать в другие страны.

Время показывает, что Казахстан движется в правильном направлении.

На саммите по ядерной безопасности в Гааге Президент в очередной раз подтвердил этот факт.

– Внешняя политика Казахстана основана на сбалансированности и многовекторности, а внутренняя ситуация в стране базируется на равенстве и соблюдении прав всех граждан, невзирая на язык, религию и культуру, что является в современном мире главным фактором, обеспечивающим спокойствие и стабильность. Именно на основе этого государство может устойчиво развиваться. Практика еще раз подтверждает правильность проводимой в нашей стране политики.

В завершение хотелось бы сказать, что единство народа Казахстана – это не политический лозунг. Это реальная жизнь, для которой характерно, с одной стороны, взаимопроникновение культур разных национальностей, а с другой – успешное развитие культуры каждого этноса. И очень важно нам и дальше бережно хранить эту дружбу и наш общий дух братства.

Владимир ОСИПОВ