Фактор единства народа

Свежий выпуск
591
Зарина НОКРАБЕКОВА
Доктор исторических наук, профессор Зейнолла Самашев отметил, что Глава государства делает важный акцент на изучении культурно-исторического наследия как духовной составляющей народа.
– В своем интервью у подножия Улытау Нурсултан Назарбаев говорил, что на земле казахов много священных мест, – подчеркнул З. Самашев и процитировал слова Президента: «На востоке – это Берель; в центральном регионе – место Аныракайской битвы с калмыками; на западе – священный Сарайшык (Сарайчик), облюбованный ханами Золотой Орды, на юге – Туркестан. Но среди них Улытау занимает особое место. Мы должны знать и изучать свою богатую историю. И ее обязательно должна знать молодежь».
Директор РГП «Казреставрация» Канат Туякбаев вкратце рассказал о планах, которые будут реализованы в рамках года, посвященного 550-летию Казахского ханства. В частности, будут отреставрированы 14 исторических памятников в разных регионах страны.
– Согласно плану на 2015–2017 годы мы будем работать с 30 объектами историко-культурного наследия. И в 14 из них вдохнут новую жизнь уже в нынешнем году. Один из памятников, которым предстоит реставрация, – комплекс Бесшатыр, относящийся к IV–VII векам. К слову, в рамках программы «Культурное наследие», принятой в 2004-м по инициативе Главы государства, право на долгую жизнь обрели свыше 70 памятников, – сказал он.
Также К. Туякбаев заметил, что большинство историко-культурных памятников, возведенных в XV, XVI, XVII веках в городах Сауран, Туркестан, Сыганак, изначально строились в качестве учебных заведений – медресе и мечетей, мест для поклонения.
Директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Актоты Райымкулова, отметив важность нематериального культурного наследия в развитии и расцвете государства, напомнила, что в ушедшем году искусство исполнения домбрового кюя и навыки изготовления юрты решением Комитета по охране нематериального культурного наследия, заседавшего в штаб-квартире ­ЮНЕСКО в Париже, вошли в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Также она рассказала, что в рамках празднования 550-летия Казахского ханства планируется снять анимационные фильмы о ханах, чья роль в истории казахского народа огромна. Это – Тауке, Абылай-хан, батыры – Наурызбай, Кабанбай, Богенбай. Кроме того, было сообщено о том, что начата подготовка к съемкам сериала о Казахском ханстве.
Целесообразным считает доктор исторических наук, профессор Хангельды Абжанов появление специального праздника, посвященного государственности Казахстана, Казахскому ханству. При этом ученый подчеркнул, что праздник необходим для единения народа и ощущения причастности к истории.

Популярное

Все
Казахская тазы станет брендом страны
В общем доме не бывает «ваших проблем»
В Петропавловске вырастут тарифы на содержание жилья
Модернизируют и реконструируют, не боясь пресловутого «не влезай – убьет»
Между властью и бизнесом нужно наладить конструктивный диалог
Впервые за 30 лет в КазНАИУ началось строительство нового общежития
В области Абай отопление дадут в срок
Мангистау: в преддверии холодов не надейтесь на «авось»
Больше пяти лет не могут отремонтировать три костанайские школы
Подойдите к мусору с умом!: акцию «Таза Қазақстан» поддержали в Талдыкоргане
Мирный атом на службе прогресса: выставка ядерных технологий открылась в Астане
Кому нужна реформа судебной системы? – мнение юриста
Шереметьевский тупик
Развитие ядерной отрасли обсудили в Астане
Более 20 тысяч рабочих мест появятся в результате создания кластеров высокого передела
Дополнительные гранты для учебы в вузах присудили в профильном министерстве
Казахстанцы изучат канадский опыт строительства дорог
Где можно увидеть открытие Паралимпиады-2024
Полицейский получил 15 лет тюрьмы за распространение наркотиков в Костанайской области
В Kazеnergy поддержали идею строительства АЭС
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Стратегическое партнерство и братские связи
Вам пакет. Экологический!
Погружение в древность
Приаралье становится центром стекольной промышленности
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Экспедиция за зубами древних акул
Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Нурбеку Оралбаю вручили ключи от автомобиля в Астане
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Кто представит Казахстан на Паралимпиаде в Париже
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
Геннадий Головкин лишил Жанар Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
Токаев принял Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе
Защищены права более двухсот работников
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
Цены на нефть и рост экономики Казахстана: что говорят эксперты
Небезопасный детский сад
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
«Таза Қазақстан»: участники Funny sport очистили столичный парк от мусора
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор

Читайте также

Чтобы повысить урожайность
Самый крупный в регионе социозамер
Вкусно есть не запретишь!
Новые школы строят в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]