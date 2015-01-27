Фактор единства народа Свежий выпуск 591 Зарина НОКРАБЕКОВА

Доктор исторических наук, профессор Зейнолла Самашев отметил, что Глава государства делает важный акцент на изучении культурно-исторического наследия как духовной составляющей народа.

– В своем интервью у подножия Улытау Нурсултан Назарбаев говорил, что на земле казахов много священных мест, – подчеркнул З. Самашев и процитировал слова Президента: «На востоке – это Берель; в центральном регионе – место Аныракайской битвы с калмыками; на западе – священный Сарайшык (Сарайчик), облюбованный ханами Золотой Орды, на юге – Туркестан. Но среди них Улытау занимает особое место. Мы должны знать и изучать свою богатую историю. И ее обязательно должна знать молодежь».

Директор РГП «Казреставрация» Канат Туякбаев вкратце рассказал о планах, которые будут реализованы в рамках года, посвященного 550-летию Казахского ханства. В частности, будут отреставрированы 14 исторических памятников в разных регионах страны.

– Согласно плану на 2015–2017 годы мы будем работать с 30 объектами историко-культурного наследия. И в 14 из них вдохнут новую жизнь уже в нынешнем году. Один из памятников, которым предстоит реставрация, – комплекс Бесшатыр, относящийся к IV–VII векам. К слову, в рамках программы «Культурное наследие», принятой в 2004-м по инициативе Главы государства, право на долгую жизнь обрели свыше 70 памятников, – сказал он.

Также К. Туякбаев заметил, что большинство историко-культурных памятников, возведенных в XV, XVI, XVII веках в городах Сауран, Туркестан, Сыганак, изначально строились в качестве учебных заведений – медресе и мечетей, мест для поклонения.

Директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Актоты Райымкулова, отметив важность нематериального культурного наследия в развитии и расцвете государства, напомнила, что в ушедшем году искусство исполнения домбрового кюя и навыки изготовления юрты решением Комитета по охране нематериального культурного наследия, заседавшего в штаб-квартире ­ЮНЕСКО в Париже, вошли в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Также она рассказала, что в рамках празднования 550-летия Казахского ханства планируется снять анимационные фильмы о ханах, чья роль в истории казахского народа огромна. Это – Тауке, Абылай-хан, батыры – Наурызбай, Кабанбай, Богенбай. Кроме того, было сообщено о том, что начата подготовка к съемкам сериала о Казахском ханстве.

Целесообразным считает доктор исторических наук, профессор Хангельды Абжанов появление специального праздника, посвященного государственности Казахстана, Казахскому ханству. При этом ученый подчеркнул, что праздник необходим для единения народа и ощущения причастности к истории.



