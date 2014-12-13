Фактор Елбасы Свежий выпуск 597

В чем причина успеха? Главным источником казахстанских реформ выступает фактор национального Лидера. Это способность Нурсултана Назарбаева вовремя отвечать на запросы общества, проводить структурные преобразования на опережение.



Взять такой сложный участок работы, как государственное управление. Это основа основ любого государства, фундамент, создавать который в условиях независимости пришлось фактически с нуля. Необходимо было произвести не просто слом прежней модели, а создать новую архитектуру государственного менеджмента.



Не случайно одной из ключевых задач Стратегии «Казахстан-2030» стало формирование компактного эффективного правительства, основанного на принципах корпоративного управления. Как следствие, уже в первом десятилетии была сформирована необходимая законодательная и институциональная база.



Так, в 1999 году Казахстан первым на постсоветском пространстве создал Агентство по делам государственной службы и принял Закон «О государственной службе», а также, что не менее важно, антикоррупционное законодательство. В 2005-м был введен Кодекс чести госслужащих. В 2007 году Президентом был создан институт ответственных секретарей. Созданы все условия для повышения качества государственных услуг, утверждены соответствующий реестр и стандарты, оказываются интерактивные услуги через ЦОНы. Среди стран постсоветского пространства Казахстан стал одним из первых, создавших портал «электронного правительства».



В Стратегии «Казах­стан-2050» Главой государства были поставлены новые задачи по профессио­нализации государственной службы, укреплению принципов меритократии и прозрачности. Как следствие, создан новый управленческий корпус «А», куда входят административные государственные должнос­ти управленческого уровня, состоялись выборы акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, реализован ряд других инициатив.



То есть работа по реформе государственной службы идет планомерно фактически с первых дней независимости. И если первоначально это был ответ на кризисы, то сегодня она обусловлена выходом на новый уровень развития.