Фактор идентичности и консолидации

Международная научная конференция «Символы государственности» состоялась в преддверии празднования 30-летия госсимволов Казахстана.

На организованной в Библиотеке Первого Президента конференции казахстанские и зарубежные ученые обсуждали значение государственной символики, отношение к ней граждан (в особенности молодежи), необходимость популяризации идентифицирующих страну атрибутов и воспитания уважительного отношения к госсимволам страны.

В работе конференции в формате онлайн и офлайн приняли участие около 200 человек – представители госорганов, ученые и эксперты, общественные деятели, студенты и многие другие. В том числе одним из спикеров мероприятия выступил автор Государственного герба Казахстана Жандарбек Малибеков.

Приветствие участникам конференции направил Государственный секретарь РК Ерлан Карин. Его послание зачитал на открытии мероприятия вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов.

«В этом году исполняется ровно 30 лет со дня принятия государственных символов Респуб­лики Казахстан! Уважение к Отчизне, трепетное отношение к родной земле начинаются с уважения к национальным государственным символам, которые являются главными атрибутами суверенитета страны, важнейшим инструментом укрепления национального духа и общественного согласия, а также патриотического воспитания. Незыблемость нашего голубого Флага, золотого Герба и Гимна олицетворяют собой единство и процветание казахстанского народа и высокий статус нашего государства», – отмечается в обращении Госсекретаря.

Директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат в свою очередь также отметил, что для любой страны государственные символы – не только естественный атрибут, подчеркивающий независимость, но и система глубинных социокультурных и политических смыслов.

– Данные смыслы базируются на историческом фундаменте, несут в себе национальную память. Государственные символы являются составной частью имиджа страны, выражением патриотизма ее граждан, фактором консолидации всего общества, неотъемлемой частью формирования идентичности любой нации и государства. В условиях строительства Нового Казахстана, провозглашенного Президентом Касым-Жомартом Токаевым, актуализируется необходимость переосмысления имиджевого содержания государственных символов, – подчеркнул Бакытжан Темирболат.

По его словам, организованная в Библиотеке Елбасы конференция как раз и нацелена на то, чтобы обсудить самый широкий спектр вопросов, касающихся роли политической символики как основы социокультурных установок общества, значения государственной идеологии и национальной идеи в эпоху глобализации, политического и патриотического воспитания подрастающего поколения.

О молодежи на конференции действительно говорилось немало. Александр Данилов, вице-министр информации и общественного развития (МИОР выступило соорганизатором конференции), сделал акцент на том, что государственные символы имеют определяющее значение для молодых людей в плане кодификации принадлежности себя к нации и стали одной из ключевых объединяющих тем для молодежи в контексте современной культуры.

– Мы видим такой тренд: количество молодежи к 2030 году достигнет пика, и молодые люди будут составлять практически большинство населения Казахстана, больше чем любая другая страта. Соответственно, нужно создавать качественную инфраструктуру, пересмотреть ряд государственных программ, повысить их эффективность, помогать и направлять молодых людей, чтобы они были успешными, – отметил вице-министр МИОР.

Вместе с тем Александр Данилов подчеркнул, что нынешнее поколение казахстанцев – это люди с активной гражданской позицией, неравнодушные к судьбе своей страны, желающие участвовать в принятии решений, и их голос должен быть услышан.

Он рассказал, что сейчас идет пересмотр государственной молодежной политики, отход от субъектного отношения к молодежи. Государству необходимо прислушиваться к своим молодым гражданам и давать им возможности для роста, развития, реализации их инициатив.

Как уже отмечалось, важным участником конференции стал Жандарбек Малибеков – один из авторов Государственного герба Казахстана.

– Наш герб – это символ тысячелетней истории, духа и соз­нания, традиций и философии великой казахской степи. В новой эпохе, в Новом Казахстане необходимо использовать современные методы популяризации государственных символов. Я считаю, что наши герб, флаг и гимн должны присутствовать на каждом официальном и неофициальном мероприятии. Только тогда наши символы государственности будут широко распространены среди подрастающего поколения, – поделился мнением Жандарбек Малибеков.

Он отметил, что герб Казахстана отражает также уникальную судьбу и путь развития Казахстана, и использованные в нем образы и смыслы не теряют актуальности: крылатые тулпары, голубое небо, золотые солнечные лучи и объединяющий шанырак – все это, по его мнению, олицетворяет будущее страны, которое обязательно будет светлым и процветающим.

– Национальные государственные символы являются час­тью имиджа страны, выражением патриотизма ее граждан, фактором консолидации всего граж­данского общества, неотъем­лемой частью формирования идентичности любой нации и государства, – отметил один из зарубежных спикеров конференции – профессор Европейского центра имени Джорджа Маршалла по изучению проблем безопасности, профессор Университета Эмиритус Грегори Глисон (США).

Он подчеркнул, что за последние три десятилетия Казахстан прошел огромный путь развития от фактически не известной миру страны до государства не просто хорошо узнаваемого, но и играющего значимую роль в мировом сообществе.

С докладами на конференции также выступили заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы, проректор по социально-культурному развитию Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Дихан Камзабекулы, заведующий кафедрой философии и социально-гуманитарных наук Кыргызской государственной юридической академии Саветбек Абдрасулов, ректор Astana IT University Дархан Ахмед-Заки, заведующая кафедрой философии и основ духовности Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Нигинахон Шермухамедова и другие.

По итогам конференции будут выработаны рекомендации по дальнейшей популяризации государственных символов Казахстана среди молодежи как в внутри страны, так и за рубежом.