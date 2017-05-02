​Фактор консолидации

В фокусе внимания участников дискуссии оказались понятие «культурный код нации» и составляющие его элементы, модернизация национального сознания нового поколения, формирование общенациональной идеологии, а также меры, направленные на реализацию программ­ных установок, обозначенных в статье Президента.

Как отметил секретарь партии «Нур Отан» Фархад Куанганов, в своей статье Президент возвращает нас к вопросу о национальной идее, которая является плодом его размышлений на протяжении всех лет независимости.

– Построение современного конкурентоспособного государства возможно лишь на основе всенародной консолидации. В связи с этим чрезвычайно важной представляется морально-психологическая решимость общества и государства к предстоящей модернизации общественного сознания, – считает Фархад Куанганов.