Свежий выпуск Фактор консолидации Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

В акции приняли участие более 250 актюбинцев. Это доверенные лица, представители ветеранских, общественных организаций, активисты молодежного крыла «Жас Отан». Обращаясь к собравшимся, руководитель штаба Сания Калдыгулова от имени команды единомышленников Главы государства сказала о том, что актюбинские избиратели проявили в день президентских выборов высокую политическую зрелость, активную гражданскую позицию и добились по предварительным итогам высокой явки – 96,36%. По словам Сании Мусаевны, этим самым избиратели проголосовали за свое процветание, стабильность, благополучие и будущее страны, которые мы напрямую связываем с именем Елбасы.

– Актюбинцы во все времена были опорой Президента, и я уверена, что и в дальнейшем мы приложим все силы для успешной реализации выдвинутых Нурсултаном Назарбаевым институциональных реформ, которые получили емкое название – народные, – сказала она.

С успешным проведением избирательной кампании, высокой явкой поздравили собравшихся в своих выступ­лениях от имени ветеранов области Кельдыбай Еспагамбетов, директор репетиторской школы искусств «Мұгалім» Юлия Савченко, председатель общественной организации воинов-«афганцев» Аслан Балкасымов. Все они подчеркнули особую значимость прошедшей избирательной кампании в жизни страны, которая стала консолидирую­щим фактором казахстанцев вокруг своего Лидера.



