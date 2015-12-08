​Фактор личной ответственности

В многочисленных поздравлениях в адрес Главы государства содержатся пожелания крепкого здоровья, успехов и благополучия, а также подчеркивается огромная роль Нурсултана Назарбаева в обеспечении динамичного развития нашей страны, укреплении ее авторитета на международной арене и повышении благосостояния казахстанцев.

В частности, представитель Турецкого агентства по сотрудничеству и координации при Правительстве Турецкой Республики в Казахстане М. Бодур обратил внимание на значительный вклад Нурсултана Назарбаева­ в становление и развитие независимой страны, продвижение значимых глобальных инициатив, а также важных начинаний, направленных на процветание нашего государства.

В свою очередь губернатор Оренбургской области Российской Федерации Ю. Берг подчеркнул, что Оренбуржье и Казахстан – добрые друзья и соседи, связанные общей историей, крепкими узами дружбы и сотрудничества. «Мы благодарны Вам за Ваши усилия по укреплению дружеских и деловых отношений с Оренбургской областью», – говорится в письме.

Многотысячный коллектив группы компаний «Казцинк» в своем обращении отметил, что сегодня Казахстан является суверенной страной, уважаемой в мире и признанной мировым сообществом. «Мы знаем, что характер человека, стоящего горновым у домны, проходит испытание на прочность в сверхвысоком температурном режиме. Жизнь и Ваша судьба сложились так, что именно Вы, спустя годы, встали во главе огромного по территории государства под названием Казахстан, и именно Вам приходится вести свой народ и страну через горнило значительных экономических и социальных преобразований», – пишут авторы.

Работники АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» обратили внимание, что под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан за годы Независимости достиг значительных успехов в экономическом развитии и повышении благосостояния населения. В связи с этим они пожелали Главе государства крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

В своем поздравлении коллектив Евразийской группы подчеркнул, что под руководством Главы государства частный сектор стал равноправным партнером государства и опорой промышленной мощи республики. «В самые сложные времена экономических перемен именно Вы протянули руку помощи предприятиям, благодаря чему наши компании смогли выстоять и приумножить производственный потенциал – основу пополнения государственного бюджета. Именно Вы способствовали сохранению социальной стабильности в трудовых коллективах», – говорится в письме.

Студенты Казахского государственного женского педагогического университета подчеркнули важность Дня Первого Президента для воспитания казахстанского патриотизма у молодого поколения нашей страны. Авторы также выразили поддержку озвученному Главой государства Посланию народу Казахстана, заверив в своей готовности внести вклад в его реализацию.

Кроме того, поздравления с государственным праздником поступили от профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова, Карагандинского государственного технического университета, а также ректора Казахского гуманитарно-юридического университета Т. Нарикбаева и президента Казахстанско-Американского свободного университета Усть-Каменогорска Е. Мамбетказиева.

В своем письме учительница начальных классов общеобразовательной школы № 70 Алматы Н. Мартемьянова написала об интересе ее учеников к личности Нурсултана Назарбаева. «К празднику Дня Первого Президента я проводила обычную беседу со своими второклассниками в теплой, дружеской обстановке. Учащиеся заинтересовались Вами не как Президентом, а как просто человеком с очень интересной биографией: яркой и насыщенной, во многом примерной для всех жителей страны», – пишет автор.

Представители Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана отметили, что фактор личной ответственности Лидера перед своим народом предопределил важнейшие достижения нашей страны – единство, стабильность, межнациональное согласие, устойчивое развитие. «Сегодня Казахстан – это страна с прочно установившимся межнациональным согласием, поступательными улучшениями во всех сферах общественной жизни», – говорится в письме.

На благоприятные условия для развития медицины обратили внимание члены коллектива лечебно-реабилитационного комплекса «Сайлаухан» из Алматы. «Благодаря Вам, охрана здоровья в нашей стране является важнейшим государственным приоритетом, а обеспечение доступности и качества медицинской помощи является главной стратегической задачей отечественной модели здравоохранения», – пишут авторы.

Жительница Акмолинской области Б. Жанпеисова подчеркнула, что в 1991 году в ходе голосования жители молодого государства сделали важный выбор. «Это было время, когда наш народ не знал, каким Вы будете Президентом нашей любимой, дорогой Родины. Но мы правильно сделали, что выбрали Вас. И сегодня даже детей называем в Вашу честь и гордимся этим», – говорится в письме.

О гордости за страну и ее достижениях рассказала ветеран труда из Астаны Н. Мушкенова. «Горжусь, что Казахстан опередил ряд республик СНГ. Уверена, что войдем в тридцатку развитых стран. Спокойно переживем кризис, хотя мы этот кризис и не ощущаем. И в этом большая Ваша заслуга», – пишет автор.

Проживающая в столице семья Рогалевых отметила усилия Нурсултана Назарбаева в обеспечении стабильного развития Казахстана. «Благодаря Вашей мудрой политике и неиссякаемой энергии, ритмично бьется могучее сердце нашей Родины, экономика страны развивается динамично и поступательно. Весь мир знает Вас как Первого Президента Республики Казахстан, ведущего свой народ по пути созидания, дружбы и согласия», – говорится в письме.

М. Утеубаев из Екибастуза отметил огромный личный вклад Нурсултана Назарбаева в обеспечение согласия в обществе, индустриализации страны, внедрения инноваций в экономику, реализации Стратегии «Казахстан-2050» и общенациональной идеи «Мәңгілік Ел». «Вы пользуетесь высоким уважением и заслуженным авторитетом в мире. Нет в наше время другого государственного и политического деятеля, который бы так много сделал для укрепления мира и глобальной безопасности, как Вы. История доказала, что Ваша политика позволила народу Казахстана коренным образом продвинуться по пути социально-экономического прогресса», – пишет автор.

Свои поздравления направили и председатель Федерации профсоюзов А. Кусаинов, Герой Социалистического Труда К. Доненбаева из Костаная, председатель Республиканской организации ветеранов О. Озганбаев, казахстанская оперная певица М. Мудряк, поэт А. Мукибек, академики С. Кирабаев и А. Бейсенова, учитель школы-гимназии № 17 им. Ататюрка С. Гуламов из Туркестана Южно-Казахстанской области, жители Алматы К. Есенова, Е. Тегисбаев, О. Дощанова, А. Сариева, С. Люлина и семья Смагуловых, а также Д. Дуйсенбаев из Астаны, А. Туретаев, О. Кошекбаев, А. Турдыкулов и Б. Матжан из Шымкента, А. Джалмуратова, Т. Кубашев из Уральска, Г. Турганбаев, Е. Уразалин из Семея Восточно-Казахстанской области, Е. Тогтохкызы из Павлодара, Ж. Аяубаева, Г. Жумашев из Актобе.

Нурсултана Назарбаева с Днем Первого Президента поздравили и ученики общеобразовательных школ: Т. Солтангазы из Павлодарской области, А. Кадырбеков из Усть-Каменогорска, С. Бациев из Алматы.

Также поздравления в оригинальной стихотворной форме поступили от писателя, лауреата Государственной премии РК С. Досанова из Алматы, З. Сулейменкызы из Восточно-Казахстанской области, Г. Жетаевой из Алматы, ученицы 4-го класса А. Берик из Кызылорды.

Внимательно ознакомившись со всей корреспонденцией, которая продолжает поступать, Глава государства выражает всем авторам благодарность за поздравления и пожелания, сообщила пресс-служба Президента.