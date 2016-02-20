​Фактор модернизации

Организаторы встречи – Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и управление внутренней политики акимата Алматы. Известные политологи, политические обозреватели и независимые эксперты отметили, что итоги первого этапа показали готовность партий к предстоящим выборам, а также продемонстрировали налаженную работу и активное участие всех субъектов избирательного процесса.

По их словам, активизация всех политических партий и политических сил фиксирует внимание общества на этом важном событии в жизни страны. Ведущие аналитики отметили серьезный настрой политических партий, каждая из которых представляет определенный сектор избирательного поля. Главный научный сотрудник КИСИ Юрий Булуктаев проанализировал предвыборные платформы партий, которые нацелены на свой электорат.

Для экспертов они представляют собой структурирование партийно-политического поля. По итогам обсуждения эксперты пришли к выводу, что предстоящие выборы станут новым фактором дальнейшей модернизации страны.