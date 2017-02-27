​Фактор оздоровления общества

Об активизации этой работы и аспектах совместной деятельности говорили участники заседания «круглого стола», состоявшегося в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Открывая заседание, замести­тель председателя агентст­ва Алик Шпекбаев отметил, что коррупция – это серьезная духовная болезнь, и потому в ее искоренении важная роль принадлежит духовенству. Представители религиозных организаций в свою очередь выразили готовность активнее разъяснять верующим греховность стяжания и неправедно нажитого богатства, предупреж­дая их об опасности стремления к обогащению как к самоцели.

Кроме того, на встрече была затронута тема влияния медиа­ресурсов на формирование системы ценностей. Так, председатель Гражданского альянса Казахстана Нурлан Еримбетов сделал акцент на том, что поведение человека формируется как в семье, так и под влиянием СМИ и Интернета.

– Журналистам очень важно обращать внимание на содержание распространяемых ими сведений и чаще задаваться вопросом, насколько они позитивны и конструктивны, – сказал общественный деятель.

Подводя итоги заседания, вице-министр по делам религий и гражданского общества Берик Арын поддержал идею духовной пропаганды в борьбе с коррупцией, заявив, что это должно стать практикой во всех духовных объединениях – каждой мечети, церк­ви, синагоге. Вице-министр отметил, что представители религиозных организаций и НПО вносят заметный вклад в антикоррупционное воспитание, и сотрудничество в этом направлении будет продолжено. Ведь коррупция – не только преступление, но и нравственный проступок.

В обсуждении, инициированном Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с Министерством по делам религий и гражданского общества, приняли участие представители Администрации Президента, депутаты Парламента, главы конфессиональных объединений, общественные деятели.

С помощью видеоконференц­связи к важному обмену мнениями смогли подключиться также руководители местных исполнительных органов, представители духовенства областного и районного уровней и духовных учебных заведений.