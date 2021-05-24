Фактор посткризисного восстановления

Прошедшее 21 мая заседание ВЕЭС стало первой встречей совета в текущем году. Организатором его на правах страны – председателя в органах Евразийского экономического союза в 2021 году выступил Казахстан. Поскольку эпидемиологическая ситуация как в мире, так и в странах – участницах сою­за все еще остается сложной, главы государств приняли общее решение вновь провести встречу в формате видеоконференции.

– К сожалению, уже более полутора лет пандемия не позволяет нам встретиться в очном формате. Вместе с тем отрадно отметить, что это обстоятельство не сказывается на качестве нашей совместной работы. Уверен, вакцинация и иные меры, которые реализуются в наших странах, позволят в ближайшее время нормализовать обстановку, и мы сможем провести следую­щее заседание в традиционном ­формате, – отметил Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание.

Дистанционка действительно за это время даже на высшем государственном уровне стала привычной формой работы, так что и в режиме онлайн руководители стран провели эффективные переговоры, обстоятельно обсудив вынесенные на повестку дня полтора десятка вопросов и приняв по итогам больше дюжины документов.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) проходило под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Участие в нем приняли Почетный Председатель ВЕЭС, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

А также главы государств – наблюдателей при ЕАЭС Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Выйти из кризиса и продолжить рост

Открывая встречу, Президент РК подчеркнул, что пандемия и принятые меры по борьбе с ней прервали процесс глобализации, изменили структуру мирохозяйственного уклада. Он отметил, что и без того непростая ситуация усложняется торгово-экономическими конфликтами между крупными экономиками мира, и таким образом мировое сообщество сталкивается с новыми, более сложными вызовами и задачами. Пандемия вскрыла уязвимые стороны систем здравоохранения и экономик на глобальном и страновом уровне, но в то же время придала импульс интенсивному развитию отдельных отраслей экономики.

Глава государства отметил, что в этих новых условиях необходимо найти эффективное решение наиболее актуального вопроса: как преодолеть последствия экономического кризиса и выйти на путь восстановления и развития экономики.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ЕАЭС начал реализацию первого в своей истории стратегического документа – это Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

– Стратегия определила приоритеты интеграции и взаимодействия практически во всех отраслях экономики и международного сотрудничества на среднесрочную перспективу. Поэтому главное – обеспечить качественную и оперативную реализацию стратегии развития союза, – подчеркнул Президент РК.

Глава государства отметил, что страны сегодня прикладывают все силы для снижения заболеваемос­ти коронавирусом, что в первую очередь связано с проведением массовой вакцинации. Иммунизация населения в нашей стране ведется с февраля этого года, в прививочной кампании активно используется и российский препарат «Спутник V», производство которого налажено в том числе на территории нашей страны. По мнению Касым-Жомарта Токаева, это яркий пример успешной научно-промышленной кооперации, и такой опыт вполне возможно масштабировать и внедрять в других отраслях.

Обращаясь к коллегам, Президент РК подчеркнул, что на пути к посткризисному восстановлению нам необходимо решить наболевшую, можно сказать, проблему барьеров во взаимной торговле.

– В период локдаунов их количество возросло. Есть опасения, что по мере восстановления торгово-экономической активности барьеры не уйдут сами по себе. Данные ограничения наносят ущерб развитию торгово-экономических отношений, ограничивают потенциал роста и развития союза. Казахстан, как и остальные страны – члены союза, выступает за создание равных и недискриминационных условий для всех участников рынка. Борьба комиссии с барьерами носит непрекращающийся характер. Но особо эффективной эту борьбу не назовешь. Это борьба с последствиями решений, принятых на национальном уровне. Считаю, что более превентивную, если можно так выразиться, «просоюзную» позицию должны выражать министерства, ответственные за экономическую интеграцию. Выражать и отстаивать еще на этапе разработки соответствующих нормативно-правовых актов, которыми эти барьеры и ограничения вводятся. Нам также следует задуматься о создании национальных систем мониторинга барьеров и соответствия внутренних НПА праву союза, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Еще один важный приоритет – продовольственная безопас­ность. По итогам 2020 года, соглас­но данным ООН, мировые цены на продовольственные товары оказались самыми высокими за последние 3 года. Ожидается, что спрос на продовольствие к 2030 году возрас­тет на более чем 35%. Это, как подчеркнул Глава Казахстана, тревожные тенденции.

– Каждая из наших стран обладает потенциалом для наращивания объемов производства продовольственных товаров. Вместе с тем ограничительные меры по защите внутреннего рынка могут привести к сдерживанию развития АПК и дефициту продовольствия. Конечно, в отдельных исключительных случаях временное применение оправданно. В то же время, считаю, что подобного рода ограничения не должны распространяться на страны нашего союза. Перед нами стоит задача наращивания объемов инвестиций в АПК, соз­дание единого аграрного и продовольственного рынка союза, – отметил Президент РК.

Он также предложил усилить взаимодействие аграрных научных учреждений стран союза и активизировать совместные усилия по наращиванию экспорта сельхозпродукции на рынки третьих стран.

Глава государства отметил, что Казахстан готов со странами союза развивать приграничную инфраструктуру аналогично проекту Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия», к практической реализации которой приступил совместно с Узбекистаном. Большое значение, по его мнению, приобретает также создание системы торгово-логис­тических и оптово-распределительных центров в рамках союза, что позволит обеспечить продовольственную безопасность, поддержит потенциал агропромышленного сектора, снизит издержки и, соответственно, цены на ключевые продукты.

– Мартовский инцидент на Суэцком канале наглядно показал хрупкость торговых путей и их влияние на мировую торговлю. Данная история подтвердила важность сухопутных маршрутов. Евразийским странам предстоит полностью реализовать свой транзитный потенциал. Вновь предлагаю форсировать работу по модернизации трансграничных участков транспортных артерий. В частности, завершить реконструкцию автомагистрали Западная Европа – Западный Китай на всей территории ЕАЭС, – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одно перспективное направление – это онлайн-торговля. Президент РК предложил создавать условия для развития нацио­нальных и союзных торговых интернет-площадок.

– В заключение хотел бы выразить уверенность, что Евразийский экономический союз станет мощным и действенным фактором посткризисного восстановления экономик наших стран. Казахстан будет продолжать прилагать все усилия для превращения союза в эффективную и авторитетную организацию экономической инте­грации, – подчеркнул Президент РК.

Союз надежных партнеров

Почетный Председатель ВЕЭС, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев напомнил, что нынешнее заседание прошло накануне 7-й годовщины со дня подписания Договора о ЕАЭС (он был подписан 29 мая 2014 года в казахстанской столице).

– Сегодня без преувеличения можно сказать, что благодаря нашим совместным усилиям ЕАЭС системно встроился в мировую экономическую архитектуру. Евразийский экономический союз стал масштабным единым рынком, обеспечивающим стабильное развитие национальных экономик наших стран. За последние 5 лет объем взаимной торговли наших стран вырос на 23%, а в 2020 году составил 55 миллиардов долларов. И это в условиях кризиса. Мы можем добиться больших результатов, – отметил Елбасы.

Как подчеркнул Нурсултан ­Назарбаев, экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал испытанием на прочность для евразийского интеграционного объединения. Вопросы безопас­ности, в самом широком смысле, выходят на первый план.

– В данный период, на мой взгляд, важно уделить особенное внимание следующим направлениям. Первое – социальная инфраструктура. В ближайшие годы необходимо добиться максимального прогресса в области создания рынка лекарств, медицинских изделий. Второе – продовольственная безопасность, агропромышленная политика. Важно ускорить кооперацию в этом направлении, исключить любую возможность дефицита продовольствия, создать условия для развития бизнеса на всем пространстве ЕАЭС, – акцентировал внимание Почетный Председатель ВЕЭС.

Елбасы также отметил важность развития внешних связей союза. Призвал усилить кооперацию в сфере «зеленой» экономики и, в частности, возобновляемых источников энергии. Особо подчеркнул необходимость дальнейшей работы по устранению взаимных барьеров, исполнению странами союза взятых на себя обязательств.

– Уверен, наш союз обладает огромным потенциалом, привлекательность которого подтверждается интересом других государств, с которыми мы заключаем торговые соглашения. Только в кооперации с надежными, проверенными партнерами и союзниками можно обеспечить экономическую безопас­ность и независимость наших стран, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. – За время своего существования ЕАЭС подтвердил, что несмотря на все трудности, члены союза являются именно такими партнерами, находящими всегда взаимовыгодные компромиссы, в самых жестких условиях эффективно помогающие друг другу. Сегодня в текущей ситуации нам требуются еще большая интеграция и взаимопонимание.

Раскрыть потенциал

Снятие барьеров и ограничений во взаимной торговле, реализация стратегических приоритетов до 2025 года, продовольственная и лекарственная безопасность, сотрудничество в области здравоохранения, дальнейшее развитие внешних связей союза, цифровая повестка, формирование общих рынков ЕАЭС – эти темы звучали в выс­туплениях практически всех участников заседания ВЕЭС.

Президент Российской Федерации Владимир Путин напомнил, что до конца года эксперты ЕАЭС должны подготовить план мероприятий по обеспечению стран союза стратегически значимыми лекарственными препаратами. По его словам, речь фактически о том, чтобы уже в ближайшей перс­пективе организовать производство эффективных и доступных лекарств в ЕАЭС в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей национальных систем здравоохранения стран союза.

– Стоило бы также активизировать совместную работу по проб­лематике борьбы с изменением климата и охраны окружающей среды. Как известно, международные усилия на экологичес­ком направлении становятся драйвером глобальной технологичес­кой трансформации. Мы видим, что все страны ЕАЭС проявляют большой интерес к тому, чтобы разрабатывать и внедрять «зеленые» технологии, реализовывать собственные инновационные проекты в этой сфере. Но, конечно, нельзя допустить, чтобы эта тема использовалась как еще один инструмент каких-то ограничений в экономике. По­этому предлагаем подумать над тем, чтобы сформировать в союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа. Пользоваться этим банком мы могли бы все – все компании наших стран, работающие над проектами, нацеленными на улучшение экологической обстановки, – предложил Владимир Путин.

Президент РФ также отметил последовательное расширение и диверсификацию внешних связей ЕАЭС и заявил, что Россия выступает за дальнейшее увеличение числа преференциальных договоров с крупнейшими нашими торговыми партнерами союза. Такие документы уже подписаны между ЕАЭС и Вьетнамом, Сербией, Ираном, Сингапуром. По мнению Владимира Путина, важно активизировать переговоры по аналогичным документам с Израилем и Индией, оценить целесообразность заключения соглашений о свободной торговле с Индонезией и Монголией.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в свою очередь предложил активизировать переговорные процессы по заключению соглашений о зоне свободной торговли с Египтом, который может стать для стран ЕАЭС плацдармом для продвижения торгово-экономических интересов в Африке. Также он отметил, что, учитывая интерес соседей к евразийскому интеграционному проекту, следует внимательнее посмотреть на страны СНГ с точки зрения увеличения количества наблюдателей и предполагаемых будущих членов ЕАЭС.

– Уверен, пришло время нашим правительствам согласовать конкретные алгоритмы совместных действий по возобновлению свободного передвижения граж­дан на пространстве союза. Безусловно, принимая меры для ограничения новых вспышек коронавируса и других заболеваний, – подчеркнул на заседании Александр Лукашенко.

Отметил Президент РБ и необходимость активно способствовать выполнению Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По оценке Евразийской экономической комиссии, их последовательная и добросовестная реализация позволит не только выйти на траекторию роста с темпами 5% в год, но и в целом обеспечить постепенное сближение государств – членов ЕАЭС по уровню экономического развития.

– Год председательства Казах­стана в органах ЕАЭС начался весьма насыщенно. За короткий промежуток времени наши правительства на только приняли план мероприятий по реализации стратегических направлений евразийской экономической интеграции, но и начали их практическую реализацию. Считаю, что приоритетные направления председательства Казахстана, обозначенные в обращении Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, стали мощным катализатором для реализации намеченных планов и начала проработки новых, – отметил в своем выступлении Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Глава Кыргызстана также сделал акцент на важности реализации совместных масштабных инфраструктурных проектов. Призвал активизировать работу по развитию общего финансового рынка. Предложил продумать действенный механизм для стимулирования торговых и финансовых операций в национальных валютах государств – членов союза, в том числе в целях нивелирования влияния внешней инфляции на товары «продуктовой корзины», а также сформировать единое платежное пространство с использованием и интегрированием национальных платежных систем.

Для повышения эффективнос­ти мер по устранению барьеров в торговле, по мнению Садыра Жапарова, необходимо ускорить работу по совершенствованию институциональной системы союза, гарантирующей выполнение принятых обязательств и договоренностей путем наделения Коллегии ЕЭК соответствующими полномочиями.

Подчеркнул Президент КР и важность раскрытия потенциала интеграции для людей. Помимо возможности свободного передвижения и трудоустройства, для трудящихся и членов их семей, проживающих в странах ЕАЭС, по его мнению, необходимо расширить возможности доступа к современным стандартам здравоохранения, образования и социальной защиты.

Исполняющий обязанности Премьер-министра Армении Никол Пашинян подчеркнул, что стерж­невым элементом в обеспечении евразийской экономической интеграции является формирование единых подходов для проведения согласованной внешнеторговой политики, отвечающей интересам каждого государства-члена и всего союза в целом. Он отметил важность дальнейшей работы по созданию правовой базы, обеспечивающей интересы союза и его членов в мировой торговле.

– Считаю, что сегодня, как никогда раньше, нам необходимо разработать механизмы финансирования интеграционных проектов, активнее вовлекая в эти задачи государственные ресурсы и наднациональные институты развития ЕАЭС, в том числе посредством создания специализированных инвестиционных фондов. Кроме того, думаю, все согласятся, что укрепление человеческого капитала и технологическое развитие являются одними из ключевых факторов устойчивого экономического роста наших экономик. В связи с этим неоспорима важность накопления человеческого капитала в союзе в целях создания более надежной инновационной экосистемы, в том числе за счет углубления интеграционных процессов в образовании и научно-инновационной деятельности, – предложил Никол Пашинян.

Затронул Премьер-министр Армении и тему цифровой повестки ЕАЭС, особо отметив введение в промышленную эксплуатацию с 1 июля 2021 года первого совместного цифрового проекта союза «Унифицированная система поиска «Работа без границ». По его словам, благодаря этому проекту для граждан ЕАЭС появятся новые возможности трудоустройства на всем пространстве союза, для работодателей увеличится перечень площадок для поиска персонала, а государства-члены получат современные и эффективные цифровые инструменты развития рынка труда.

Выступили на заседании также Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые на этот раз впервые принимали участие во встрече как главы стран, имеющих в ЕАЭС официальный статус ­наблюдателей.

щадящая критика

Как уже отмечалось, по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета было принято больше десяти документов.

В их числе решение «Об основных ориентирах макроэкономической политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2021–2022 годы», нацеленное на скорейшее пре­одоление всеми государствами ЕАЭС последствий текущего экономического кризиса.

Принято также решение «О перечне мер, направленных на унификацию законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений», распоряжение «О сотрудничестве государств – членов ЕАЭС в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения» и ряд других документов, затрагивающих в том числе организационные моменты деятельности органов союза.

По информации ЕЭК, на заседании главам государств был представлен доклад о результатах работы по устранению препятствий на внутреннем рынке союза за 2020 год.

– На заседании прозвучала определенная критика, щадящая, я бы сказал, критика, но я это воспринимаю с очень высокой степенью ответственности относительно дальнейшей работы по устранению барьеров и других препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, – отметил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. – В прошлом году в этом направлении работа шла достаточно активная. Если у нас на начало 2020 года было всего 70 препятствий, из них 19 барьеров, то за прошлый год мы снизили эти препятствия до 58, в том числе до 12 барьеров. Причем сняли достаточно чувствительные позиции, которые действительно сказывались на продвижении товаров. Наибольшее количество барьеров в прошлом году было устранено Россией – это семь из имеющихся барьеров, Армения устранила два барьера, Беларусь – один. По одному было устранено всеми государствами – членами нашего Евразийского экономического союза.

Глава Коллегии ЕЭК проинформировал, что для качественной дальнейшей работы в этом направлении разработана новая методология по работе с препятствиями, уже утвержденная Коллегией ЕЭК. Кроме того, соз­дан Комитет высокого уровня по перемещению товаров, который будет работать на упреждение формирования определенных препятствий.