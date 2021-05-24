Фактор посткризисного восстановления

Прошедшее 21 мая заседание ВЕЭС стало первой встречей совета в текущем году. Организатором его на правах страны – председателя в органах Евразийского экономического союза в 2021 году выступил Казахстан. Поскольку эпидемиологическая ситуация как в мире, так и в странах – участницах союза все еще остается сложной, главы государств приняли общее решение вновь провести встречу в формате видеоконференции.
– К сожалению, уже более полутора лет пандемия не позволяет нам встретиться в очном формате. Вместе с тем отрадно отметить, что это обстоятельство не сказывается на качестве нашей совместной работы. Уверен, вакцинация и иные меры, которые реализуются в наших странах, позволят в ближайшее время нормализовать обстановку, и мы сможем провести следующее заседание в традиционном формате, – отметил Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание.
Дистанционка действительно за это время даже на высшем государственном уровне стала привычной формой работы, так что и в режиме онлайн руководители стран провели эффективные переговоры, обстоятельно обсудив вынесенные на повестку дня полтора десятка вопросов и приняв по итогам больше дюжины документов.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) проходило под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.
Участие в нем приняли Почетный Председатель ВЕЭС, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
А также главы государств – наблюдателей при ЕАЭС Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.