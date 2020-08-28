​Фактор жизни

КГУ «ДЮСШ, спортивная школа для спортсменов-инвалидов» акимата города Нур-Султана было создано в январе прошлого года и является единственным в столице. Названо оно так потому, что в ней наряду с детьми занимаются и взрослые.

Руководитель учреждения Нуржан Аубакиров подчеркнул, что, несмотря на короткий срок существования, интерес к школе заметно растет.

– Основная задача школы – обеспечение подготовки спортивного резерва, кандидатов в сборные команды города, республики и воспитание спортсменов высокого класса, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди учащихся, направленной на укреп­ление их здоровья и всестороннее физичес­кое развитие, – отметил Нуржан Аубакиров. – Наша главная цель – привлечение большего количества людей с ограниченными возможностями.

Набирают в школу спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха и нарушением зрения. В работе с инвалидами безусловный приоритет отдается физкультурно-оздоровительной направленности, решению задач социально-психологической адаптации в обществе. Систематические занятия физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями не только расширяют их функциональные возможности, оздоравливают организм, улучшают деятельность опорно-двигательного аппарата, но и благоприятно воздействуют на психику, мобилизуют волю.

Паралимпийские игры, Сурд­лимпийские игры, Специальные Олимпийские игры помогают всем людям с ограничением физичес­кого и интеллектуального развития в социальной адаптации и самореализации, открывают для них возможность добиться успеха. Уровень спортивного мастерства участников таких игр постоянно возрастает, о чем красноречиво свидетельствуют и достижения казахстанских паралимпийских чемпионов Зульфии Габидуллиной (плавание) и Александра Колядина (лыжные гонки). Благодаря их примеру сотни людей с ограниченными физическими возможностями стали записываться в спортивные секции и одерживать личные победы – прежде всего над собой. Спорт стал для них основным фактором жизни.

По словам пресс-секретаря столичной ДЮСШ и спортшколы для инвалидов Карины Ким, гордостью учебного заведения является Сиязбек Далиев – чемпион Всемирных игр, Кубков мира, многократный призер Азиатских игр и Олимпиад. Два года назад он вновь стал золотым медалистом Азиатских параигр в индонезийской Джакарте.

У него нет обеих рук. Но несмот­ря на это, он обладает редким оптимизмом и силой воли. Сиязбек делает то, что для многих кажется просто невероятным. Он пловец! В 12 лет, играя, спрятался в транс­форматорную будку. Очнулся через несколько дней, уже без обеих рук до плечевых суставов. Для многих жизнь на этом заканчивается, но не для таких людей, как Далиев.

Поразительно, но Сиязбек завое­вал медаль и установил рекорд Азиатских параигр, проплыв баттерфляем дистанцию 50 м за 37,40 секунды. Этот вид плавания считается одним из наиболее технически сложных и утомительных. В классическом понимании это совершение столь широкого и мощного гребка обеими руками, что тело пловца приподнимается над водой и он чем-то напоминает дельфина. У Сиязбека все точно так же, только без гребка. Понимаете, насколько это сложно? Ежедневные тренировки по 5–6 часов не прошли зря. В прошлом году он завоевал три лицензии на Паралимпийские игры в Токио, которые из-за коронавируса перенесены на 2021 год.

Кстати, сборная Казахстана завершила свое успешное выступление на Азиатских параиграх в Индонезии с рекордным для страны количеством медалей (33) и 11-м местом в общекомандном зачете. Большая часть медалей была добыта в параплавании.

Отличились воспитанники школы и в других видах спорта. Среди них чемпионы мира Ардак Отар­баев и Карлыгаш Сарсенбаева (танцы на колясках), чемпион Азии по дзюдо Шамиль Ергали, чемпио­ны мира по паракаратэ Ляззат Жусупова и Керим Бексыргаулы и другие.

В 2019 году воспитанники школы завоевали на городских, респуб­ликанских и международных соревнованиях 344 медали (118 золотых, 108 серебряных и 118 бронзовых). И если в 2019 году в состав сборных республики вош­ли 55 спортсменов, то в нынешнем году их уже 70.

Как отметил методист школы по спорту Олжас Муканов, на сегодня в 17 видах спорта занимаются более 350 человек. Большая часть прежде занималась в столичном спортивном клубе «Жигер». С 1 сентября на бесплатной основе объявлен новый набор детей и взрослых, после чего количество воспитанников увеличится еще на 50 человек. К их услугам тренеры по настольному теннису (с 6 лет), волейболу сидя (с 9 лет), шахматам, шашкам и тогызкумалаку (с 7 лет), плаванию (с 7 лет), греко-римской борьбе (с 10 лет), вольной борьбе (с 10 лет), легкой атлетике (с 9 лет), пауэрлифтингу (с 10 лет), футболу (с 8 лет), танцам на коляс­ках (с 10 лет), парадзюдо и паратаэквондо (с 10 лет), паракаратэ (с 7 лет) и слеш-хоккею (с 12 лет).

Тренировки спортсменов проходят на базе Паралимпийского тренировочного центра, ледовой арены «Тарлан», спортивных комп­лексов «Алатау», «Барыс Арена» и «Астана Арена».

– Обращаем особое внимание на подбор тренеров и преподавателей. На сегодня их 25 человек. Среди них мастера спорта международного класса, мастера и кандидаты в мастера спорта, имеющие солидный опыт работы. Серьезное внимание уделяется медицинскому контролю. У нас есть желание охватить всех жителей столицы с ограниченными возможностями, но только по справкам медико-санаторной экспертизы. В школу пока не принимают детей с аутизмом, но в планах на будущее есть включение и этой программы, – говорит Олжас Муканов.

В текущем году, по словам руководителя Нуржана Аубакирова, школа будет полностью обеспечена экипировкой и спортивным инвентарем по всем видам спорта. К слову, акимат столицы подарил школе два полностью оборудованных мик­роавтобуса, на которых развозят спортсменов-колясочников.

– Я всегда твержу своим воспитанникам: не надо говорить, что не получается, всегда нужно искать и находить пути решения проблем, в том числе и своими силами. Те, кто правильно понимает эти слова, быстрее обретают психологическое равновесие, раньше других адаптируются к современной жизни и интегрируются в общество, – отмечает руководитель школы. – Мы уверены, что помощь специалистов в центрах социального обслуживания или на дому не дает такого положительного эффекта для здоровья и общего состояния инвалида, как спортивные занятия. Но для этого каждый специалист нашей школы должен быть и тренером, и психологом, должен знать особенности спортсменов, их возможности и допустимые нагрузки.

В прошлом году приезжавший с визитом в нашу страну президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс назвал Казахстан одной из немногих стран, где параспорт развивается хорошими темпами. Это значит, что к нашей республике есть доверие, а следовательно, когда-нибудь и здесь будут проведены крупные международные соревнования. Частью программы по развитию паралимпийских видов спорта должны стать как Паралимпийский тренировочный центр, так и спортивные школы для инвалидов, подобные столичной.