​Фактор жизни

КГУ «ДЮСШ, спортивная школа для спортсменов-инвалидов» акимата города Нур-Султана было создано в январе прошлого года и является единственным в столице. Названо оно так потому, что в ней наряду с детьми занимаются и взрослые.
Руководитель учреждения Нуржан Аубакиров подчеркнул, что, несмотря на короткий срок существования, интерес к школе заметно растет.
– Основная задача школы – обеспечение подготовки спортивного резерва, кандидатов в сборные команды города, республики и воспитание спортсменов высокого класса, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди учащихся, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, – отметил Нуржан Аубакиров. – Наша главная цель – привлечение большего количества людей с ограниченными возможностями.
Набирают в школу спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха и нарушением зрения. В работе с инвалидами безусловный приоритет отдается физкультурно-оздоровительной направленности, решению задач социально-психологической адаптации в обществе. Систематические занятия физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями не только расширяют их функциональные возможности, оздоравливают организм, улучшают деятельность опорно-двигательного аппарата, но и благоприятно воздействуют на психику, мобилизуют волю.
Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры, Специальные Олимпийские игры помогают всем людям с ограничением физического и интеллектуального развития в социальной адаптации и самореализации, открывают для них возможность добиться успеха. Уровень спортивного мастерства участников таких игр постоянно возрастает, о чем красноречиво свидетельствуют и достижения казахстанских паралимпийских чемпионов Зульфии Габидуллиной (плавание) и Александра Колядина (лыжные гонки). Благодаря их примеру сотни людей с ограниченными физическими возможностями стали записываться в спортивные секции и одерживать личные победы – прежде всего над собой. Спорт стал для них основным фактором жизни.
По словам пресс-секретаря столичной ДЮСШ и спортшколы для инвалидов Карины Ким, гордостью учебного заведения является Сиязбек Далиев – чемпион Всемирных игр, Кубков мира, многократный призер Азиатских игр и Олимпиад. Два года назад он вновь стал золотым медалистом Азиатских параигр в индонезийской Джакарте.
У него нет обеих рук. Но несмотря на это, он обладает редким оптимизмом и силой воли. Сиязбек делает то, что для многих кажется просто невероятным. Он пловец! В 12 лет, играя, спрятался в трансформаторную будку. Очнулся через несколько дней, уже без обеих рук до плечевых суставов. Для многих жизнь на этом заканчивается, но не для таких людей, как Далиев.
Поразительно, но Сиязбек завоевал медаль и установил рекорд Азиатских параигр, проплыв баттерфляем дистанцию 50 м за 37,40 секунды. Этот вид плавания считается одним из наиболее технически сложных и утомительных. В классическом понимании это совершение столь широкого и мощного гребка обеими руками, что тело пловца приподнимается над водой и он чем-то напоминает дельфина. У Сиязбека все точно так же, только без гребка. Понимаете, насколько это сложно? Ежедневные тренировки по 5–6 часов не прошли зря. В прошлом году он завоевал три лицензии на Паралимпийские игры в Токио, которые из-за коронавируса перенесены на 2021 год.
Кстати, сборная Казахстана завершила свое успешное выступление на Азиатских параиграх в Индонезии с рекордным для страны количеством медалей (33) и 11-м местом в общекомандном зачете. Большая часть медалей была добыта в параплавании.
Отличились воспитанники школы и в других видах спорта. Среди них чемпионы мира Ардак Отарбаев и Карлыгаш Сарсенбаева (танцы на колясках), чемпион Азии по дзюдо Шамиль Ергали, чемпионы мира по паракаратэ Ляззат Жусупова и Керим Бексыргаулы и другие.
В 2019 году воспитанники школы завоевали на городских, республиканских и международных соревнованиях 344 медали (118 золотых, 108 серебряных и 118 бронзовых). И если в 2019 году в состав сборных республики вошли 55 спортсменов, то в нынешнем году их уже 70.
Как отметил методист школы по спорту Олжас Муканов, на сегодня в 17 видах спорта занимаются более 350 человек. Большая часть прежде занималась в столичном спортивном клубе «Жигер». С 1 сентября на бесплатной основе объявлен новый набор детей и взрослых, после чего количество воспитанников увеличится еще на 50 человек. К их услугам тренеры по настольному теннису (с 6 лет), волейболу сидя (с 9 лет), шахматам, шашкам и тогызкумалаку (с 7 лет), плаванию (с 7 лет), греко-римской борьбе (с 10 лет), вольной борьбе (с 10 лет), легкой атлетике (с 9 лет), пауэрлифтингу (с 10 лет), футболу (с 8 лет), танцам на колясках (с 10 лет), парадзюдо и паратаэквондо (с 10 лет), паракаратэ (с 7 лет) и слеш-хоккею (с 12 лет).
Тренировки спортсменов проходят на базе Паралимпийского тренировочного центра, ледовой арены «Тарлан», спортивных комплексов «Алатау», «Барыс Арена» и «Астана Арена».
– Обращаем особое внимание на подбор тренеров и преподавателей. На сегодня их 25 человек. Среди них мастера спорта международного класса, мастера и кандидаты в мастера спорта, имеющие солидный опыт работы. Серьезное внимание уделяется медицинскому контролю. У нас есть желание охватить всех жителей столицы с ограниченными возможностями, но только по справкам медико-санаторной экспертизы. В школу пока не принимают детей с аутизмом, но в планах на будущее есть включение и этой программы, – говорит Олжас Муканов.
В текущем году, по словам руководителя Нуржана Аубакирова, школа будет полностью обеспечена экипировкой и спортивным инвентарем по всем видам спорта. К слову, акимат столицы подарил школе два полностью оборудованных микроавтобуса, на которых развозят спортсменов-колясочников.
– Я всегда твержу своим воспитанникам: не надо говорить, что не получается, всегда нужно искать и находить пути решения проблем, в том числе и своими силами. Те, кто правильно понимает эти слова, быстрее обретают психологическое равновесие, раньше других адаптируются к современной жизни и интегрируются в общество, – отмечает руководитель школы. – Мы уверены, что помощь специалистов в центрах социального обслуживания или на дому не дает такого положительного эффекта для здоровья и общего состояния инвалида, как спортивные занятия. Но для этого каждый специалист нашей школы должен быть и тренером, и психологом, должен знать особенности спортсменов, их возможности и допустимые нагрузки.
В прошлом году приезжавший с визитом в нашу страну президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс назвал Казахстан одной из немногих стран, где параспорт развивается хорошими темпами. Это значит, что к нашей республике есть доверие, а следовательно, когда-нибудь и здесь будут проведены крупные международные соревнования. Частью программы по развитию паралимпийских видов спорта должны стать как Паралимпийский тренировочный центр, так и спортивные школы для инвалидов, подобные столичной.