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Факторы безопасности и стабильности
Александр Бри

Встреча секретарей советов безопасности государств – членов ШОС прошла в Ташкенте.

В Ташкенте прошла 17-я встреча секретарей советов безопасности (ВССБ) государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой принял участие помощник Президента Республики Казахстан – секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов.

В ходе мероприятия был обсужден широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в сфере обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС. Стороны обменялись мнениями по основным аспектам дальнейшего развития сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснацио­нальной организованной преступности, обеспечение меж­дународной информационной безопасности.

Было отмечено, что одним из ключевых факторов сохранения мира и безопасности в регионе ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Стороны выступили за становление этой страны в качестве независимого, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по важнейшим направлениям деятельности ШОС, высказал ряд предложений по дальнейшему гармоничному развитию Организации с учетом интересов нашей страны. Помощник Президента РК – секретарь Совета безопасности подчеркнул особую актуальность совместной поддержки одобренной со стороны ООН инициативы Казахстана по созданию в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

По итогам заседания участники мероприятия подписали соответствующий протокол. Было принято решение о проведении следующей встречи секретарей советов безопасности государств – членов ШОС в Республике Индия.

На полях 17-й встречи секретарей советов безопасности ШОС Гизат Нурдаулетов также провел двусторонние встречи с секретарем Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым, секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, секретарем отдела национальной безопасности Исламской Республики Пакистан Аамиром Хасаном и секретарем Совета национальной безопасности Монголии Жадамбыном Энхбаяром. На встречах обсуждались проблемы глобальной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Республики Казахстан с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества.

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