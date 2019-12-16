​Факторы и тренды

Темпы промышленного производства



Как доложил министр национальной экономики Руслан Даленов, с начала года в экономике страны наблюдается положительная динамика. За январь – ноябрь рост ВВП составил 4,4%. При этом основными факторами стали увеличение производства в базовых отраслях, расширение внутреннего спроса, развитие сферы услуг, а также реализация инвестиционных проектов.

Наибольший вклад в рост (3,8%) внесли несырьевые отрасли – обрабатывающая промышленность, сфера услуг и строительство. Вклад сырьевого сектора (сельскохозяйственная и горнодобывающая отрасли) сложился в пределах 0,6%.

За отчетный период инвестиции в основной капитал увеличились на 8,3%. В январе – ноябре объем производства в целом по республике поднялся на 3,6%. Рост в обрабатывающей промышленности ускорился до 3,8%, что обусловлено увеличением производства в отрасли машиностроения на 19,2% и в фармацевтике – на 16,7%, а также восстановлением темпов производства после некоторой паузы в черной металлургии.

Рост в горнодобывающей промышленности сохранился на уровне 3,7%. Строительный сектор также демонстрирует неплохие показатели. Объемы работ здесь выросли на 12,1%. В эксплуатацию введено 11,1 млн кв. м жилья.

В сельском хозяйстве, как заметил министр, отмечается «разнонаправленная динамика». Производство валовой продукции животноводства увеличилось на 3,9%. Показатели другой отрасли – растениеводства – увы, отрицательные.

В сфере услуг наблюдается рост деловой активности. В торговле объемы выросли на 7,5%, в транспорте – на 5,6%, в секторе связи – на 4,7%.

За январь – октябрь внешнеторговый оборот достиг 79,1 млрд долларов. Объемы экспорта составили 47,7 млрд долларов, импорта – 31,4 млрд долларов.

По словам Руслана Даленова, большинство регионов по основным показателям демонстрируют хорошие результаты. Положительный рост промышленного производства отмечается в 15 областях страны. По сельскому хозяйству во всех регионах, кроме Костанайской области, наблюдается положительная динамика роста, по строительству – в 14 регионах, по инвестициям в основной капитал – в 15.

В ряде областей наблюдается динамичный рост по нескольким показателям – в сферах обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, в сельском хозяйстве, строительстве, по вводу жилья в строй и инвестициям.

В 4 регионах страны – Атырау­ской, Мангистауской, Карагандинской области и Шымкенте – инфляция находится в верхнем пределе целевого коридора. Высокий рост цен на продовольственные товары отмечается в 5 регионах.

– Для недопущения дальнейшего роста цен у местных исполнительных органов имеются механизмы по утверждению и контролю предельно допустимых цен на социально значимые продовольственные товары, использованию региональных стабилизационных фондов. Комитетом по защите и развитию конкуренции принимаются меры, выявляются факты антиконкурентных действий, ценового сговора, – отметил министр.

Макроэкономическая ситуация

Как сообщил глава Национального банка Ерболат Досаев, по состоянию на 9 декабря 2019 года базовая ставка остается на уровне 9,25%, что обеспечит достижение целей по инфляции в коридоре 4–6% в 2019–2020 годах.

За истекший период годовая инфляция составила 5,4%. При этом наибольший вклад в динамику ее роста вносят продовольственные товары, которые за год подорожали на 9,7%. Особо отмечается рост цен на хлебобулочные изделия и крупы – на 15,5%, мясо и мясопродукты – 13,4%, рыбу и морепродукты – 12,2%.

На фоне снижения цен на бензин (на 4,5%) продолжается замедление динамики роста цен на непродовольственные товары (с 6,4% в декабре прошлого года до 4,8% в ноябре 2019-го). Рост тарифов на платные услуги остается незначительным – 0,6% в годовом выражении.

Ситуация на валютном рынке остается стабильной. Цена неф­ти на мировом рынке выросла с начала ноября на 5,8%. Важным внутренним фактором, повлиявшим в ноябре на валютный рынок страны, стало увеличение предложения иностранной валюты экспортерами в период «налоговой недели».

Золотовалютные резервы Нацбанка составили 28,7 млрд тенге.

В результате уменьшения стои­мости портфеля золота и оттока иностранной валюты со счетов банков золотовалютные резервы Нацбанка снизились в ноябре на 2,9%, или на 842 млн долларов. Однако это снижение, как пояснил Ерболат Досаев, было частично компенсировано поступ­лением валюты на счета Правительства. Активы Национального фонда составили 60,5 млрд долларов, увеличившись за ноябрь текущего года на 0,9%.

Продолжается реализация Программы льготного кредитования приоритетных отраслей экономики (600 млрд тенге). По состоянию на 6 декабря 2019 года в банки поступило 434 заявки на сумму 265,6 млрд тенге, одобрено 268 проектов (на 149,1 млрд тенге), выдано 174 займа (54,8 млрд тенге).

В целом в рамках реализации программы «7–20–25» займы получили 11 369 семей на сумму 130,8 млрд тенге.

Выделенные средства – освоить!

Согласно информации, озвученной первым заместителем Премьер-министра – министром финансов Алиханом Смаиловым, по итогам 11 месяцев в госбюджет поступило порядка 8 трлн 514 млрд тенге. Доходы государственного бюджета перевыполнены на 101,3%, республиканского – на 100,3%, местных бюджетов – на 104,1%.

Чистые доходы республиканского бюджета составили 6 трлн 219 млрд тенге. При этом во всех уровнях бюджетной сферы наб­людается положительная динамика роста, что обеспечено в основном за счет НДС на товары внутреннего производства, КПН и налоги на международную торговлю и внешние операции.

По мнению главы Минфина, наряду с улучшением налогово-таможенного администрирования на рост налоговых поступлений в казну государства повлияло также увеличение производства товаров и услуг.

Доходы местных бюджетов перевыполнены почти во всех регионах, кроме города Нур-Султана и Мангистауской области. Вместе с тем расходы государственного бюджета исполнены на 98,3%, республиканского – на 99,4%, местных бюджетов – на 97,4%.

В отчетном периоде расходы госбюджета составили 12 трлн 352 млрд тенге. При этом уровень освоения по расходам рес­публиканского бюджета сложился в пределах 10 трлн 594 млрд тенге. Не исполнено 69 млрд тенге, из которых 19 млрд тенге – экономия ресурсов. Неосвоенные средства – 50 млрд тенге.

По состоянию на 1 декабря средства, выделенные на мероприятия по госпрограмме «Нұрлы жол», освоены на 98,2%. Из выделенных регионам целевых трансфертов и кредитов в сумме 163 млрд тенге освоено 159 млрд тенге, или 97,1%.

О причинах неосвоения средств доложили руководители минис­терств: экологии, геологии и природных ресурсов (12 млрд тенге), обороны (8 млрд тенге), сельского хозяйства (3 млрд тенге), акимы Туркестанской облас­ти (12 млрд), Алматы (6 млрд тенге), Шымкента (7 млрд тенге), Нур-Султана (8 млрд тенге).

Подводя итоги заседания, Премьер-министр Аскар Мамин отметил, что в целом в экономике страны наблюдается стабильная тенденция роста. Премьер-министр поручил руководителям отраслевых министерств и регионов принять все необходимые меры по выводу показателей на плановые значения. Отмечена положительная работа акиматов Актюбинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областей, у которых по итогам истекшего периода наблюдаются высокие темпы роста экономики. Отстающим акиматам указано на необходимость принятия соответствующих мер по исправлению ситуации.

Глава Правительства поручил администраторам бюджетных программ до 20 декабря принять все необходимые меры по освое­нию выделенных бюджетных средств в полном объеме.