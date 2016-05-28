​Факторы развития АПК

На мой взгляд, есть четыре основополагающих фактора стабильного развития агропромышленного комплекса, на которые мы можем активно влиять.
Во-первых, законодательная и нормативно-правовая база. Необходимо четкое обозначение понятий и правил действия всех участников сельскохозяйственного рынка – государства, сельхозтоваропроизводителей, переработчиков сырья, импортеров и экспортеров.
Здесь необходимо отметить, что за годы независимости в сельскохозяйственной отрасли страны сформирована серьезная законодательная база. Так, были приняты Земельный, Водный, Лесной кодексы, законы о производстве органической продукции, о сельскохозяйственных кооперативах, о регулировании зернового рынка, а также ряд законодательных актов для развития сельского хозяйства. Причем вся законотворческая работа Парламента всегда основывается на тщательной проработке.
Комитетом по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента на постоянной основе проводятся «круглые столы», встречи и другие мероприятия по проблемам развития сельского хозяйства, в том числе по вопросам регулирования земельных отношений, кооперации, налогообложения и субсидирования. Данная практика показала свою действенность, так как в последующем решение проблемных вопросов, которые поднимались в ходе обсуждения на этих мероприятиях, нашло свое отражение во вносимых на рассмотрение в Парламент законопроектах.
К примеру, сейчас идет нормотворческая работа по вопросу страхования сельскохозяйственного производства. Проблемы в этой сфере достаточно известны. Полагаем, что Правительству необходимо готовить стратегию страхового развития по каждому региону отдельно. Страхование от всей группы рисков, вдобавок по единым тарифам независимо от регионов, фактически вынуждает сельхозпроизводителей вкладывать значительную часть на страхование тех рисков, которые не несут для них серьезной угрозы.
Второй фактор – это наличие финансовой поддержки в основных секторах сельскохозяйственной отрасли.
Данный вопрос значительно влияет на развитие АПК. Мы знаем, что из года в год государство вкладывает огромные средства для развития сельского хозяйства в виде субсидий, но приходится признать существование в этой сфере определенных проблем. К сожалению, эти средства не всегда используются рационально и по целевому назначению. Вместе с тем Глава государства не раз подчеркивал, что «субсидии должны получать лишь те товаропроизводители, кто внедряют передовые технологии, выращивают востребованную сельскохозяйственную продукцию, которую нам надо». В январе текущего года вопрос был рассмотрен на заседании нашего комитета с участием руководства МСХ, где были представлены основные направления реформирования системы субсидирования сельского хозяйства.
Одной из проблем, которую предстоит решить для урегулирования вопросов субсидирования, является укрупнение хозяйств. В настоящее время рассредоточение собственности по мелким хозяйствам является ахиллесовой пятой всего сельского хозяйства страны. Мелкие и даже средние крестьяне и фермеры из-за отсутствия залогового имущества и финансовых ресурсов не имеют возможности внедрять новые технологии в развитие своего производства. Процесс укрупнения мелких крестьянских хозяйств идет уже не первый год, однако о действенных результатах говорить еще не приходится. Думается, что недавно принятый Закон «О сельскохозяйственных кооперативах» позволит снять законодательные и психологические барьеры на пути создания таких кооперативов.
Третий фактор – это эффективность научных разработок, их практическая направленность и наличие механизма внедрения в производство.
В Казахстане действует Закон «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», который направлен на повышение заинтересованности ученых и научных коллективов в создании инновационной продукции, востребованной реальными секторами экономики. Кроме того, есть запрос государства на инновации и научные разработки, готовые к внедрению в производство. Остается вопрос: как этими возможностями воспользуются научные коллективы, высшие учебные заведения и, в частности, Национальный аграрный научно-образовательный центр? Кроме того, от высших учебных заведений мы ждем не только научных разработок, но и подготовку высококвалифицированных специалистов.
И четвертое – это кадровое обеспечение всех уровней сельхозпроизводства и переработки продукции.
Наличие квалифицированных работников, обладающих знаниями и навыками в технической, агрономической, ветеринарной и экономической сферах, – это важное условие формирования эффективной системы сельскохозяйственной отрасли. Поэтому, как и в других областях, в сфере сельского хозяйства должна усиленными темпами практиковаться интеграция сельскохозяйственных вузов с предприятиями АПК.
Вузам следует налаживать устойчивые связи с сельхозпредприятиями, заключать договоры на целевую подготовку специалистов, в которых должна быть предусмотрена возможность прохождения практики, стажировок, получения стипендии за счет будущего работодателя, одним словом, создавать возможности и условия для усовершенствования знаний и навыков будущего специалиста. Здесь на официальный уровень необходимо вывести государственно-частное партнерство в рамках вуз – хозяйство. Причем представители бизнеса в рамках этого партнерства должны активно влиять на содержание учебных программ.
В целом, системно решая эти задачи, государство может реально влиять на повышение конкурентоспособности отечественного аграрного сектора. Новые реалии, возникшие на мировом продовольственном рынке, заставляют многие государства пересматривать цели и направления аграрной политики. Так, в странах ЕС в 2007 году срочно были приняты меры по вовлечению в производство законсервированных земель и поиску новых резервов в государствах, вновь принятых в ЕС.
Казахстану тоже необходимо предпринимать адекватные меры реагирования на мировые тенденции производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Полагаю, что обозначенные предложения послужат достижению этих целей и смогут лечь в основу новых законопроектов.