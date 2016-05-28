​Факторы развития АПК

На мой взгляд, есть четыре основополагающих фактора стабильного развития агропромышленного комплекса, на которые мы можем активно влиять.

Во-первых, законодательная и нормативно-правовая база. Необходимо четкое обозначение понятий и правил действия всех участников сельскохозяйственного рынка – государства, сельхозтоваропроизводителей, переработчиков сырья, импортеров и экспортеров.

Здесь необходимо отметить, что за годы независимости в сельскохозяйственной отрасли страны сформирована серьезная законодательная база. Так, были приняты Земельный, Водный, Лесной кодексы, законы о производстве органической продукции, о сельскохозяйственных кооперативах, о регулировании зернового рынка, а также ряд законодательных актов для развития сельского хозяйства. Причем вся законотворческая работа Парламента всегда основывается на тщательной проработке.

Комитетом по аграрным воп­росам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента на постоянной основе проводятся «круг­лые столы», встречи и другие мероприятия по проблемам развития сельского хозяйства, в том числе по вопросам регулирования земельных отношений, кооперации, налогообложения и субсидирования. Данная практика показала свою действенность, так как в последующем решение проблемных вопросов, которые поднимались в ходе обсуждения на этих мероприятиях, нашло свое отражение во вносимых на рассмотрение в Парламент законопроектах.

К примеру, сейчас идет нормотворческая работа по вопросу страхования сельскохозяйственного производства. Проблемы в этой сфере достаточно известны. Полагаем, что Правительству необходимо готовить стратегию страхового развития по каждому региону отдельно. Страхование от всей группы рисков, вдобавок по единым тарифам независимо от регионов, фактически вынуж­дает сельхозпроизводителей вкладывать значительную часть на страхование тех рисков, которые не несут для них серьезной угрозы.

Второй фактор – это наличие финансовой поддержки в основных секторах сельскохозяйственной отрасли.

Данный вопрос значительно влияет на развитие АПК. Мы знаем, что из года в год государство вкладывает огромные средства для развития сельского хозяйства в виде субсидий, но приходится признать существование в этой сфере определенных проблем. К сожалению, эти средства не всегда используются рационально и по целевому назначению. Вместе с тем Глава государства не раз подчеркивал, что «субсидии должны получать лишь те товаропроизводители, кто внедряют передовые технологии, выращивают востребованную сельскохозяйственную продукцию, которую нам надо». В январе текущего года вопрос был рассмотрен на заседании нашего комитета с участием руководства МСХ, где были представлены основные направления реформирования системы субсидирования сельского хозяйства.

Одной из проблем, которую предстоит решить для урегулирования вопросов субсидирования, является укрупнение хозяйств. В настоящее время рассредоточение собственности по мелким хозяйствам является ахиллесовой пятой всего сельского хозяйства страны. Мелкие и даже средние крестьяне и фермеры из-за отсутствия залогового имущества и финансовых ресурсов не имеют возможности внедрять новые технологии в развитие своего производства. Процесс укрупнения мелких крестьянских хозяйств идет уже не первый год, однако о действенных результатах говорить еще не приходится. Думается, что недавно принятый Закон «О сельскохозяйственных кооперативах» позволит снять законодательные и психологические барьеры на пути создания таких кооперативов.

Третий фактор – это эффективность научных разработок, их практическая направленность и наличие механизма внедрения в производство.

В Казахстане действует Закон «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», который направлен на повышение заинтересованности ученых и научных коллективов в создании инновационной продукции, востребованной реальными секторами экономики. Кроме того, есть запрос государства на инновации и научные разработки, готовые к внедрению в производство. Остается вопрос: как этими возможностями воспользуются научные коллективы, высшие учебные заведения и, в частности, Национальный аграрный научно-образовательный центр? Кроме того, от высших учебных заведений мы ждем не только научных разработок, но и подготовку высококвалифицированных специалистов.

И четвертое – это кадровое обеспечение всех уровней сельхозпроизводства и переработки продукции.

Наличие квалифицированных работников, обладающих знаниями и навыками в технической, агрономической, ветеринарной и экономической сферах, – это важное условие формирования эффективной системы сельскохозяйственной отрасли. По­этому, как и в других областях, в сфере сельского хозяйства должна усиленными темпами практиковаться интеграция сельскохозяйственных вузов с предприятиями АПК.

Вузам следует налаживать устойчивые связи с сельхозпредприятиями, заключать договоры на целевую подготовку специалистов, в которых должна быть предусмотрена возможность прохождения прак­тики, стажировок, получения стипендии за счет будущего работодателя, одним словом, создавать возможности и условия для усовершенствования знаний и навыков будущего специалиста. Здесь на официальный уровень необходимо вывести государственно-частное партнерство в рамках вуз – хозяйство. Причем представители бизнеса в рамках этого партнерства должны активно влиять на содержание учебных программ.

В целом, системно решая эти задачи, государство может реально влиять на повышение конкурентоспособности отечественного аграрного сектора. Новые реалии, возникшие на мировом продовольственном рынке, заставляют многие государства пересматривать цели и направления аграрной политики. Так, в странах ЕС в 2007 году срочно были приняты меры по вовлечению в производство законсервированных земель и поиску новых резервов в государствах, вновь принятых в ЕС.

Казахстану тоже необходимо предпринимать адекватные меры реагирования на мировые тенденции производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Полагаю, что обозначенные предложения послужат достижению этих целей и смогут лечь в основу новых законопроектов.