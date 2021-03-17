Факторы риска

Рубить по живому

Если говорить об экономике, то перед Нурсултаном Назарбаевым с первых дней независимости возникла сложнейшая дилемма: тысячи нитей настолько плотно связывали Казахстан с бывшими советскими республиками, что о полной самостоятельности на первых порах и говорить не приходилось.

И, что характерно, рубить эти связи по живому не было никакой возможности. Любые резкие движения могли усугубить и без того непростую ситуацию. Гиперинфляция в 1993 году, напомним, составила 2 500%, спад ВВП ­достиг 40%, а уровень производства упал на 9,2%.

Заметим, что один из ведущих авторитетов в области экономики Премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, посетивший Казахстан с визитом в 1991 году, убеждал сохранить общее экономическое и валютное пространство. И вроде бы даже к нему прислушались. По крайней мере, в 1992 и 1993 годах государства СНГ, наиболее тесно интегрированные между собой, выразили намерение о создании рублевой зоны нового типа.

Так, 16 апреля 1993 года на внеочередном заседании Совета глав государств СНГ в Беларуси были обсуждены совместные предложения президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева­ и России Бориса Ельцина по укреплению СНГ, в том числе по созданию единого экономического пространства, введению в обращение единой наднациональной валюты для взаимных расчетов…

Но время было сложное и непредсказуемое. Бывшим советским республикам приходилось в буквальном смысле выпрашивать наличность у центра, так как регулирование объема денежной массы и эмиссия денег сохранилась за Центробанком РФ. Критическая ситуация усугубилась, когда Россия, несмотря на достигнутые договореннос­ти на высшем уровне, 26 июля 1993 года в одностороннем порядке приступила к замене руб­левых банкнот, выпущенных в 1961–1992 годах, на рубли нового образца. В октябре того же года валютный союз, так и не начавший нормально функционировать, рассыпался.

– Считаю до сих пор, что все это можно было сделать более разум­но, менее болезненно для людей и с большим эффектом для наших стран. Роль своеоб­разного микширующего потери механизма, причем как экономического, так и политического свойства, могла сыграть руб­левая зона. Но никакая логика тогда не действовала, превалировали эмоции и сиюминутные проблемы и страхи, – вспоминал позже Нурсултан Назарбаев.

Реформаторский блок Правительства России сделал все, чтобы вытолкнуть Казахстан из единого валютного пространства под угрозой потери суверенитета. Президент позже охарактеризовал события тех дней «монетарным предательством».

– Равноправная основа предполагает учет как текущих взаимных интересов, так и долгосрочных интересов, экономического, политического, геополитического, исторического характера. Однако в ходе интенсивных двусторонних переговоров по практической реализации этих договоренностей выдвигались все новые и новые условия, которые в итоге свелись к требованиям, граничащим с утратой экономического суверенитета нашей республики, – так охарактеризовал Первый Президент Казахстана итог переговоров.

В одном из своих интервью экс-председатель Национального банка РК Галым Байназаров вспоминал:

– В октябре месяце приехал к нам Шохин, заместитель Премьер-министра РФ и открытым текстом сказал: «Pебята, если вы хотите оставаться в рублевой зоне, тогда вы должны в Москву завести все свои золотовалютные резервы, это в пределах 1 миллиарда долларов».

Вопрос стоял ребром: или денежно-кредитная политика будет управляться Центральным банком РФ, или Казахстан уходит из рублевой зоны.

Политический триллер

Однако Нурсултан Назарбаев никогда не отличался наивным простодушием в политике, всегда смотрел в корень и старался подготовить почву для разных, в том числе негативных сценариев. Партнеры по рублевой зоне не знали и знать не могли, что наша страна к тому времени провела тайную спецоперацию по введению собственной нацио­нальной валюты.

Еще в начале 1992 года Нурсултан Назарбаев издал об этом тайный указ. Данные события могут стать основой для остросюжетного политического триллера, в котором есть все – секретные операции спецслужб, угроза провала миссии и политические коллизии, грозившие катастрофой.

В секретную операцию был вовлечен узкий круг людей, представители банковской сферы, дизайнеры, зарубежные парт­неры, привлеченные для печати денег, так как в Казахстане на тот момент не было своей банк­нотной фабрики. Выбор пал на английские компании «Харрисон и сыновья» и «Томас Де ля Ру». Ну и, конечно, важно было незаметно доставить эти деньги на территорию Казахстана.

В первых числах сентября в Великобритании отпечатали почти весь тираж валюты, которую в режиме строжайшей секретности стали перевозить в Казахстан под видом промышленного оборудования.

Экс-председатель Национального банка РК Галым Байназаров рассказывал, что однажды секретная операция чуть было не сорвалась, когда один из самолетов сел на дозаправку в Актау. Один из пограничников лично решил осмотреть, как ему показалось, подозрительный груз. Пришлось звонить ночью акиму области, чтобы решить вопрос.

К ноябрю все отпечатанные банкноты были перемещены на территорию Казахстана.

А 12 ноября 1993 года Нурсултан Назарбаев в специальном обращении к народу объявил о вводе в оборот новых денег.

– Я подписал Указ о введении с восьми часов утра 15 ноября текущего года в нашей стране национальной валюты – тенге. С этого момента начинается отсчет нового, переломного по своей сути этапа становления и развития подлинно независимого государства Казахстан, – отметил Первый Президент Казахстана.

15 ноября 1993 года казахстанская валюта вошла в обращение в соотношении 1 тенге к 500 руб­лям СССР.