Факторы риска

Самый ценный капитал – человеческий
Программа подготовки специалистов за рубежом в ведущих вузах мирового уровня – «Болашак» – была запущена в Казахстане в 1993 году в сложнейший кризисный период. Уже тогда одна из ключевых идей политики Первого Президента Нурсултана Назарбаева заключалась в формировании человеческого капитала, создании критической массы профессионалов с современным образованием и прогрессивными взглядами, представителей нового поколения казахстанцев, способных стать движущей силой в развитии страны.
Международная стипендия «Болашак» была учреждена 5 ноября 1993 года постановлением Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Несмотря на сложнейшую ситуацию в экономике, руководитель молодой независимой республики принял решение готовить профессионалов для будущего. При этом Казахстан стал первым из постсоветских государств, отправивших за казенный счет студентов за границу в передовые университеты.
Необходимо отметить, что Нурсултан Назарбаев уделял особое внимание подготовке кадров еще до учреждения международной стипендии. К примеру, летом 1992 года он встретился с группой казахстанских студентов, направлявшихся на учебу в Турцию по линии Республиканского фонда поддержки молодых талантов имени аль-Фараби.
На той встрече Первый Президент отметил, что получаемые молодежью знания необходимы для построения процветающего общества и государства. При этом переживаемые республикой трудности не могут заслонить перспектив экономического и социального развития, которое во многом зависит от наличия грамотных специалистов.
«Наше будущее – молодежь. Мы должны приучить ее к условиям новой жизни. И я думаю, что досужие разговоры кое-кого из старшего поколения о мнимых преимуществах прошлой жизни, о том, что казахи не готовы к переходу к рыночным отношениям, что они, мол, приведут нас лишь к разорению и обеднению, сбивают нашу молодежь с толку и ни до чего хорошего не доведут», – отмечал Первый Президент, выступая на Днях памяти Толе-би, Казыбека-би и Айтеке-би 28 мая 1993 года.
Чтобы более ясно представить, насколько непростым было решение вложить деньги в подготовку молодых профессионалов за рубежом, нужно окунуться в атмосферу 1993-го. Историки называют этот год одним из тяжелейших в истории независимого Казахстана.
Страна с большим трудом восстанавливалась после крушения экономических связей с бывшими союзными республиками развалившегося СССР. Экономику приходилось создавать с нуля в новом – рыночном формате. При этом в бюджете молодого государства критически не хватало денег на выплаты пенсий и зарплат.
Бизнес в стране существовал только в зачаточной форме. Цены на продукты и товары первой необходимости выросли в десятки раз. Причем иногда они увеличивались вдвое всего лишь за сутки.
В стране продолжалась приватизация, нередко вместо денег казахстанцам выдавали приватизационные инвестиционные купоны, которые нужно было вложить в инвестиционные фонды. Но в итоге схема не сработала, из множества созданных тогда инвестфондов деньги вкладчикам выплатил только один, и то только 11 лет спустя.
Тяжелому экономическому кризису сопутствовал политический. Все еще действовал Верховный Совет, функционировавший по устаревшим советским принципам. Депутаты этого органа приняли 28 января первую Конституцию суверенного Казахстана, которая просуществовала менее двух лет.
На этом тяжелом фоне Нурсултан Назарбаев уже тогда делал ставку на человеческий капитал.
«Время показало, что мы приняли верное решение, когда учредили программу «Болашак» в самое трудное время для страны – в 1993 году, – подчеркнул Первый Президент Казахстана, открывая Год молодежи в январе 2019-го. – Мы не могли платить пенсии старикам, не могли платить учителям, врачам и даже армии платить зарплату. Несмотря на это, мы стали направлять молодежь в лучшие вузы мира. Государство платило за каждого в год от 30 тысяч до 50 тысяч долларов».
Позднее эксперты назовут решение об открытии Международной программы «Болашак» беспрецедентным шагом и проявлением уникальной политической дальновидности Первого Президента Казахстана. И отметят, что никто из соседей по бывшему СССР не прорабатывал в то время настолько детальных, продуманных стратегий будущего развития.
СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ
Запущенная в далеком 1993 году система подготовки специалистов за рубежом повлияла на все сферы жизни общества. Профессионалы с зарубежным образованием приходили в науку, экономику, политику, бизнес, привнося потоки свежих идей. Многое сдвинулось с «мертвой точки».
Первая группа казахстанских студентов была направлена в зарубежные вузы в 1994 году, а в 1997-м программа претерпела изменения. Именно тогда Нурсултан Назарбаев представил Стратегию развития Казахстана до 2030 года.
Для «Болашака» было разработано Положение, утвержденное Указом Президента, которое более четко определяло процедуры отбора претендентов, предусматривало трудоустройство стипендиатов в государственные органы и организации.
С 1993 по 2004 год стипендия была присуждена 785 студентам. Из них 35% впоследствии стали руководителями высшего и среднего звена.
В 2005-м Глава государства в своем Послании объявил о необходимости ежегодного предоставления 3 тыс. молодых талантливых казахстанцев возможности обучения в ведущих учебных заведениях мира. Постановлением Правительства 4 апреля 2005 года учреждено АО «Центр международных программ».
Центр был и остается единым администратором программы «Болашак», отвечает за мониторинг обучения и последующее трудоустройство выпускников.
С 2005 по 2013 годы стипендия «Болашак» была присуждена 10 117 казахстанцам для обучения в 200 лучших вузах 30 стран мира. В этот период была разработана договорная база, закрепляющая обязательство по возвращению выпускников программы в Казахстан и отработке в течение 5 лет.
С 2011 года было прекращено обучение по программе бакалавриата, внедрен программно-целевой механизм – заключение трехсторонних договоров между работодателем, стипендиатом и АО «Центр международных программ».
С 2014 по 2016 годы требование к знанию иностранного и государственного языков для претендентов были повышены, а число зарубежных учебных заведений сократилось с топ-200 до топ-100 вузов мирового уровня. Реформирование программы «Болашак» продолжается с учетом последних трендов цифровизации, а также новых запросов казахстанской экономики и рынка труда.
«Стипендия «Болашак», которая уже четверть века оказывает поддержку молодым талантам нашей страны, превратилась в международный бренд Казахстана. Сегодня выпускники, обучившиеся благодаря ей, реализуют сотни научных идей и проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки и техники, достигают больших результатов», – отмечал Первый Президент по случаю 25-летнего юбилея стипендии в 2018 году.
Говоря о подготовке кадров международного уровня, нельзя не отметить еще одно критически важное для казахстанской системы образования событие – создание Назарбаев Университета.
Этот вуз, созданный по инициативе Первого Президента в 2010 году, стал принципиально новым для Казахстана учебным заведением, первым университетом в стране, деятельность которого основана на принципах автономности и академической свободы. Автономный статус был присвоен университету в соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 января 2011 года «О статусе «Назарбаев Университета».
Сегодня Назарбаев Университет признан на мировом уровне и является флагманом высшего образования в стране. Основу его профессорско-преподавательского состава составляют представители лучших вузов мира, преподавание ведется на английском языке.
Университет стал уникальным научно-исследовательским и образовательным центром, который не только развивает таланты одаренных молодых казахстанцев, но и транслирует разработки в Казахстане, формируя в стране прогрессивную систему подготовки кадров.
«Только по программе «Болашак», запущенной по моей инициативе в самое сложное для страны время, образование получили порядка 15 тысяч молодых казахстанцев. Пять лет назад состоялся первый выпуск учащихся Назарбаев Университета. За эти годы вуз подготовил уже порядка 5 тысяч выпускников. Тысячи молодых казахстанцев добились успеха благодаря социальным лифтам, запущенным государством», – подчеркивал Нурсултан Назарбаев, выступая на V Съезде молодежного крыла «Jas Otan» в декабре 2020 года.
Первый Президент Казахстана неоднократно подчеркивал, что будущее процветание страны зависит от энергии и целеустремленности молодежи, от уровня образования и профессиональной подготовки нового поколения казахстанцев.
«Время показало эффективность импорта знаний. Со вступлением всего мира в Четвертую промышленную революцию перед нами встают новые требования. Поэтому знания и способности болашаковцев и их жизненный и профессиональный опыт должны использоваться выгодно. Знания и опыт выпускников программы «Болашак» должны стать образцом для всех казахстанцев, стремящихся творить», – отмечал Нурсултан Назарбаев.