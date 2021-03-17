Факторы риска

Владимир Осипов, Адина Нурберген
Фото предоставлено Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Рубить по живому

Если говорить об экономике, то перед Нурсултаном Назарбаевым с первых дней независимости возникла сложнейшая дилемма: тысячи нитей настолько плотно связывали Казахстан с бывшими советскими республиками, что о полной самостоятельности на первых порах и говорить не приходилось.

И, что характерно, рубить эти связи по живому не было никакой возможности. Любые резкие движения могли усугубить и без того непростую ситуацию. Гиперинфляция в 1993 году, напомним, составила 2 500%, спад ВВП ­достиг 40%, а уровень производства упал на 9,2%.

Заметим, что один из ведущих авторитетов в области экономики Премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, посетивший Казахстан с визитом в 1991 году, убеждал сохранить общее экономическое и валютное пространство. И вроде бы даже к нему прислушались. По крайней мере, в 1992 и 1993 годах государства СНГ, наиболее тесно интегрированные между собой, выразили намерение о создании рублевой зоны нового типа.

Так, 16 апреля 1993 года на внеочередном заседании Совета глав государств СНГ в Беларуси были обсуждены совместные предложения президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева­ и России Бориса Ельцина по укреплению СНГ, в том числе по созданию единого экономического пространства, введению в обращение единой наднациональной валюты для взаимных расчетов…

Но время было сложное и непредсказуемое. Бывшим советским республикам приходилось в буквальном смысле выпрашивать наличность у центра, так как регулирование объема денежной массы и эмиссия денег сохранилась за Центробанком РФ. Критическая ситуация усугубилась, когда Россия, несмотря на достигнутые договореннос­ти на высшем уровне, 26 июля 1993 года в одностороннем порядке приступила к замене руб­левых банкнот, выпущенных в 1961–1992 годах, на рубли нового образца. В октябре того же года валютный союз, так и не начавший нормально функционировать, рассыпался.

– Считаю до сих пор, что все это можно было сделать более разум­но, менее болезненно для людей и с большим эффектом для наших стран. Роль своеоб­разного микширующего потери механизма, причем как экономического, так и политического свойства, могла сыграть руб­левая зона. Но никакая логика тогда не действовала, превалировали эмоции и сиюминутные проблемы и страхи, – вспоминал позже Нурсултан Назарбаев.

Реформаторский блок Правительства России сделал все, чтобы вытолкнуть Казахстан из единого валютного пространства под угрозой потери суверенитета. Президент позже охарактеризовал события тех дней «монетарным предательством».

– Равноправная основа предполагает учет как текущих взаимных интересов, так и долгосрочных интересов, экономического, политического, геополитического, исторического характера. Однако в ходе интенсивных двусторонних переговоров по практической реализации этих договоренностей выдвигались все новые и новые условия, которые в итоге свелись к требованиям, граничащим с утратой экономического суверенитета нашей республики, – так охарактеризовал Первый Президент Казахстана итог переговоров.

В одном из своих интервью экс-председатель Национального банка РК Галым Байназаров вспоминал:

– В октябре месяце приехал к нам Шохин, заместитель Премьер-министра РФ и открытым текстом сказал: «Pебята, если вы хотите оставаться в рублевой зоне, тогда вы должны в Москву завести все свои золотовалютные резервы, это в пределах 1 миллиарда долларов».

Вопрос стоял ребром: или денежно-кредитная политика будет управляться Центральным банком РФ, или Казахстан уходит из рублевой зоны.

Политический триллер

Однако Нурсултан Назарбаев никогда не отличался наивным простодушием в политике, всегда смотрел в корень и старался подготовить почву для разных, в том числе негативных сценариев. Партнеры по рублевой зоне не знали и знать не могли, что наша страна к тому времени провела тайную спецоперацию по введению собственной нацио­нальной валюты.

Еще в начале 1992 года Нурсултан Назарбаев издал об этом тайный указ. Данные события могут стать основой для остросюжетного политического триллера, в котором есть все – секретные операции спецслужб, угроза провала миссии и политические коллизии, грозившие катастрофой.

В секретную операцию был вовлечен узкий круг людей, представители банковской сферы, дизайнеры, зарубежные парт­неры, привлеченные для печати денег, так как в Казахстане на тот момент не было своей банк­нотной фабрики. Выбор пал на английские компании «Харрисон и сыновья» и «Томас Де ля Ру». Ну и, конечно, важно было незаметно доставить эти деньги на территорию Казахстана.

В первых числах сентября в Великобритании отпечатали почти весь тираж валюты, которую в режиме строжайшей секретности стали перевозить в Казахстан под видом промышленного оборудования.

Экс-председатель Национального банка РК Галым Байназаров рассказывал, что однажды секретная операция чуть было не сорвалась, когда один из самолетов сел на дозаправку в Актау. Один из пограничников лично решил осмотреть, как ему показалось, подозрительный груз. Пришлось звонить ночью акиму области, чтобы решить вопрос.

К ноябрю все отпечатанные банкноты были перемещены на территорию Казахстана.

А 12 ноября 1993 года Нурсултан Назарбаев в специальном обращении к народу объявил о вводе в оборот новых денег.

– Я подписал Указ о введении с восьми часов утра 15 ноября текущего года в нашей стране национальной валюты – тенге. С этого момента начинается отсчет нового, переломного по своей сути этапа становления и развития подлинно независимого государства Казахстан, – отметил Первый Президент Казахстана.

15 ноября 1993 года казахстанская валюта вошла в обращение в соотношении 1 тенге к 500 руб­лям СССР.

«Решением этой проблемы занимаются и сам Президент, и Правительство, ведутся переговоры с руководством России. Если из этого ничего не получится, то будет вводиться своя национальная валюта. Окончательное решение – остаться Казахстану в рублевой зоне или нет, будет принято в сентяб­ре текущего года».

28 августа 1993 года

Нурсултан Назарбаев о рублевой зоне


Все получилось

Внедрение национальной валюты, надо заметить, – это целый комплекс мер в области денежно-кредитной, налоговой, бюджетной, таможенной и внешнеторговой политики, который был реализован в предельно сжатые сроки. Сегодня, когда выросло и выучилось поколение профессиональных банкиров-рыночников, это, может быть, не кажется чем-то запредельно сложным. Но в то время приходилось учиться буквально на ходу.

В частности, 1993 год стал переломным в развитии финансовой системы. Проводились решительные реформы, создавалось адекватное рынку законодательство. В итоге наша страна стала лидером среди бывших советских республик в принятии нормативных актов экономического блока.

Но главное – уже тогда руководством Казахстана использовались программные методы управления. Нурсултан
Назарбаев сформулировал про­образ будущего страны, представляя ее сильной президентской республикой, обеспечивающей стабильный гражданский мир и межнациональное согласие, надежную оборону и безопасность, занимающей достойное и равноправное положение в международном сообществе.

Елбасы говорил так: «Вижу Казахстан как рыночное государство, интегрированное в мировую экономику. Для этого, безусловно, необходимо продолжать реформы, которые республика осуществляет в последнее время. Суть их сводится к преобразованию форм собственности, приватизации, разгосударствлению, поощрению предпринимательства, развитию фермерства, защите иностранных инвестиций – то есть к тем вещам, без которых невозможен переход от старых, планово-тоталитарных к новым рыночным отношениям».

В течение десятков лет в бывшем СССР создавалась изолированная от остального мира экономическая система, мало приспособленная к сотрудничеству в глобальном контекс­те. И Казахстану важно было в кратчайшие сроки прорубить окно в мир. Экономике нужны были инвестиции, новые кадры, но главное, что требовалось, – свобода действий. Ведь до 1993 года нам поневоле приходилось следовать в фарватере общих для бывших советских республик реформ.

Поэтому введение тенге можно назвать одной из наиболее ярких страниц в истории развития независимого Казахстана. Это важнейший элемент становления финансовой системы и успешной модернизации, поз­воливший в кратчайшие сроки обуздать гиперинфляцию. Уже в 1994-м она была снижена вполовину от 1993 года – до 1 260%, а к концу 1995-го – до 58%.

В 1998 году инфляция упала до исторически минимального уровня – 1,9%.

Самый ценный капитал – человеческий

Программа подготовки специалистов за рубежом в ведущих вузах мирового уровня – «Болашак» – была запущена в Казахстане в 1993 году в сложнейший кризисный период. Уже тогда одна из ключевых идей политики Первого Президента Нурсултана Назарбаева заключалась в формировании человеческого капитала, создании критической массы профессионалов с современным образованием и прогрессивными взглядами, представителей нового поколения казахстанцев, способных стать движущей силой в развитии страны.

Международная стипендия «Болашак» была учреждена 5 ноября 1993 года постановлением Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Несмотря на сложнейшую ситуацию в экономике, руководитель молодой независимой республики принял решение готовить профессионалов для будущего. При этом Казахстан стал первым из постсоветских государств, отправивших за казенный счет студентов за границу в передовые университеты.

Необходимо отметить, что Нурсултан Назарбаев уделял особое внимание подготовке кадров еще до учреждения международной стипендии. К примеру, летом 1992 года он встретился с группой казахстанских студентов, направлявшихся на учебу в Турцию по линии Республиканского фонда поддержки молодых талантов имени аль-Фараби.

На той встрече Первый Президент отметил, что получаемые молодежью знания необходимы для построения процветающего общества и государства. При этом переживаемые республикой трудности не могут заслонить перспектив экономического и социального развития, которое во многом зависит от наличия грамотных специалистов.

«Наше будущее – молодежь. Мы должны приучить ее к условиям новой жизни. И я думаю, что досужие разговоры кое-кого из старшего поколения о мнимых преимуществах прошлой жизни, о том, что казахи не готовы к переходу к рыночным отношениям, что они, мол, приведут нас лишь к разорению и обеднению, сбивают нашу молодежь с толку и ни до чего хорошего не доведут», – отмечал Первый Президент, выступая на Днях памяти Толе-би, Казыбека-би и Айтеке-би 28 мая 1993 года.

Чтобы более ясно представить, насколько непростым было решение вложить деньги в подготовку молодых профессионалов за рубежом, нужно окунуться в атмосферу 1993-го. Историки называют этот год одним из тяжелейших в истории независимого Казахстана.

Страна с большим трудом восстанавливалась после крушения экономических связей с бывшими союзными республиками развалившегося СССР. Экономику приходилось создавать с нуля в новом – рыночном формате. При этом в бюджете молодого государства критически не хватало денег на выплаты пенсий и зарплат.

Бизнес в стране существовал только в зачаточной форме. Цены на продукты и товары первой необходимости выросли в десятки раз. Причем иногда они увеличивались вдвое всего лишь за сутки.

В стране продолжалась приватизация, нередко вместо денег казахстанцам выдавали приватизационные инвестиционные купоны, которые нужно было вложить в инвестиционные фонды. Но в итоге схема не сработала, из множества созданных тогда инвестфондов деньги вкладчикам выплатил только один, и то только 11 лет спустя.

Тяжелому экономическому кризису сопутствовал политический. Все еще действовал Верховный Совет, функционировавший по устаревшим советским принципам. Депутаты этого органа приняли 28 января первую Конституцию суверенного Казахстана, которая просуществовала менее двух лет.

На этом тяжелом фоне Нурсултан Назарбаев уже тогда делал ставку на человеческий капитал.

«Время показало, что мы приняли верное решение, когда учредили программу «Болашак» в самое трудное время для страны – в 1993 году, – подчеркнул Первый Президент Казахстана, открывая Год молодежи в январе 2019-го. – Мы не могли платить пенсии старикам, не могли платить учителям, врачам и даже армии платить зарплату. Несмотря на это, мы стали направлять молодежь в лучшие вузы мира. Государство платило за каждого в год от 30 тысяч до 50 тысяч долларов».

Позднее эксперты назовут решение об открытии Международной программы «Болашак» беспрецедентным шагом и проявлением уникальной политической дальновидности Первого Президента Казахстана. И отметят, что никто из соседей по бывшему СССР не прорабатывал в то время настолько детальных, продуманных стратегий будущего развития.

СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ

Запущенная в далеком 1993 году система подготовки специалистов за рубежом повлияла на все сферы жизни общества. Профессионалы с зарубежным образованием приходили в науку, экономику, политику, бизнес, привнося потоки свежих идей. Многое сдвинулось с «мертвой точки».

Первая группа казахстанских студентов была направлена в зарубежные вузы в 1994 году, а в 1997-м программа претерпела изменения. Именно тогда Нурсултан Назарбаев представил Стратегию развития Казахстана до 2030 года.

Для «Болашака» было разработано Положение, утвержденное Указом Президента, которое более четко определяло процедуры отбора претендентов, предусматривало трудоустройство стипендиатов в государственные органы и организации.

С 1993 по 2004 год стипендия была присуждена 785 студентам. Из них 35% впоследствии стали руководителями высшего и среднего звена.

В 2005-м Глава государства в своем Послании объявил о необходимости ежегодного предоставления 3 тыс. молодых талантливых казахстанцев возможности обучения в ведущих учебных заведениях мира. Постановлением Правительства 4 апреля 2005 года учреждено АО «Центр международных программ».

Центр был и остается единым администратором программы «Болашак», отвечает за мониторинг обучения и последующее трудоустройство выпускников.

С 2005 по 2013 годы стипендия «Болашак» была присуждена 10 117 казахстанцам для обучения в 200 лучших вузах 30 стран мира. В этот период была разработана договорная база, закрепляющая обязательство по возвращению выпускников программы в Казахстан и отработке в течение 5 лет.

С 2011 года было прекращено обучение по программе бакалавриата, внедрен программно-целевой механизм – заключение трехсторонних договоров между работодателем, стипендиатом и АО «Центр международных программ».

С 2014 по 2016 годы требование к знанию иностранного и государственного языков для претендентов были повышены, а число зарубежных учебных заведений сократилось с топ-200 до топ-100 вузов мирового уровня. Реформирование программы «Болашак» продолжается с учетом последних трендов цифровизации, а также новых запросов казахстанской экономики и рынка труда.

«Стипендия «Болашак», которая уже четверть века оказывает поддержку молодым талантам нашей страны, превратилась в международный бренд Казахстана. Сегодня выпускники, обучившиеся благодаря ей, реализуют сотни научных идей и проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки и техники, достигают больших результатов», – отмечал Первый Президент по случаю 25-летнего юбилея стипендии в 2018 году.

Говоря о подготовке кадров международного уровня, нельзя не отметить еще одно критически важное для казахстанской системы образования событие – создание Назарбаев Университета.

Этот вуз, созданный по инициативе Первого Президента в 2010 году, стал принципиально новым для Казахстана учебным заведением, первым университетом в стране, деятельность которого основана на принципах автономности и академической свободы. Автономный статус был присвоен университету в соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 января 2011 года «О статусе «Назарбаев Университета».

Сегодня Назарбаев Университет признан на мировом уровне и является флагманом высшего образования в стране. Основу его профессорско-преподавательского состава составляют представители лучших вузов мира, преподавание ведется на английском языке.

Университет стал уникальным научно-исследовательским и образовательным центром, который не только развивает таланты одаренных молодых казахстанцев, но и транслирует разработки в Казахстане, формируя в стране прогрессивную систему подготовки кадров.

«Только по программе «Болашак», запущенной по моей инициативе в самое сложное для страны время, образование получили порядка 15 тысяч молодых казахстанцев. Пять лет назад состоялся первый выпуск учащихся Назарбаев Университета. За эти годы вуз подготовил уже порядка 5 тысяч выпускников. Тысячи молодых казахстанцев добились успеха благодаря социальным лифтам, запущенным государством», – подчеркивал Нурсултан Назарбаев, выступая на V Съезде молодежного крыла «Jas Otan» в декабре 2020 года.

Первый Президент Казахстана неоднократно подчеркивал, что будущее процветание страны зависит от энергии и целеустремленности молодежи, от уровня образования и профессиональной подготовки нового поколения казахстанцев.

«Время показало эффективность импорта знаний. Со вступлением всего мира в Четвертую промышленную революцию перед нами встают новые требования. Поэтому знания и способности болашаковцев и их жизненный и профессиональный опыт должны использоваться выгодно. Знания и опыт выпускников программы «Болашак» должны стать образцом для всех казахстанцев, стремящихся творить», – отмечал Нурсултан Назарбаев.

«Наши трудности усиливаются и тем, что обмен будет производиться в условиях спада экономики, высокой инфляции, полного развала денежного обращения. Национальная валюта будет запускаться в зимних, так сказать, затратных условиях. Некоторые районы, а особенно хозяйства, их отделения, фермы, чабанские зимовки, могут оказаться труднодоступными. В то же время вся эта акция должна быть осуществлена в ограниченный период времени. Нам совершенно не подходит вариант постепенного обмена с замещением банкнот путем изъятия старых в процессе инкассации. Все это, естественно, усиливает фактор риска, осложняет нашу работу».

Из выступления Нурсултана Назарбаева на республиканском совещании по вопросам введения национальной валюты, 9 ноября 1993 года

«Само развитие событий последних лет обязывало республику подготовить варианты функционирования собственной денежной системы. Мы учли опыт проведения денежных реформ и введения национальной валюты в других странах, включая государства Содружества. Проведена основательная экономическая подготовка, сделаны экспертные и прогнозные оценки возможного развития процесса».

Из обращения Нурсултана Назарбаева по Казахскому телевидению в связи с введением национальной валюты, 12 ноября 1993 года

Фото предоставлено Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

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