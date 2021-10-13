Факторы устойчивости и конкурентоспособности

Показатели экономики и задачи на перспективу

Как доложил министр национальной экономики Асет Иргалиев, в январе – сентябре рост экономики Казахстана ускорился до 3,4%. Наблюдаются позитивные тенденции, связанные с улучшением деловой активности в сфере услуг, укреплением торгового баланса за счет увеличения объемов экспорта и высокой инвестиционной активности в недобывающих отраслях.

В числе позитивных трендов отчетного периода – приток инвестиций в недобывающие отрас­ли. В январе – сентябре текущего года темпы роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составили 15,1%.

В строительстве инвестиции выросли в 1,3 раза, в обрабатывающей промышленности – на 80,6%, в торговле – на 37,8%, в АПК – на 36,7%, в секторе информации и связи – на 14,3%, по линии операций с недвижимым имуществом – на 18,9%, финансовой деятельности – на 15,6%.

Внешнеторговый товарооборот составил 62,8 млрд долларов, в том числе по экспорту – 37,5 млрд. Экспорт обработанных товаров вырос на 23,2% (до 12,1 млрд долларов), импорт сложился на уровне 25,4 млрд. В целом положительный торговый баланс сос­тавил 12,1 млрд, увеличившись на 1,7 млрд.

По данным главы ведомства, обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь – сентябрь объем производства вырос на 5,7%. В сельском хозяйстве рост составил 1,4%.

Как отметил Асет Иргалиев, центральным и местным исполнительным органам необходимо сосредоточиться на привлечении и сопровождении качественных инвестиций на всех уровнях гос­управления, обеспечении запланированных темпов роста в обрабатывающей промышленности и строительстве.

В условиях глобальной инфляции

Как сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев, по итогам девяти месяцев текущего года наблюдается тенденция роста мировой экономики и деловой активности.

В III квартале года динамика роста мировой экономики вернулась к «доковидному» уровню. По прогнозам ОЭСР, в нынешнем году рост мирового ВВП составит 5,7%, в том числе в Еврозоне – 5,3%, Китае – 8,5%, в России – 2,7%.

– Быстрое восстановление мировой экономики стало возможным за счет фискальных стимулов и мягких денежно-кредитных условий. Последовавшее за этим быстрое увеличение спроса на международных рынках оказывает давление на сырьевые цены. Так, стоимость промышленного сырья в августе возросла на 38,5% за счет удорожания базовых металлов на 42,6%, что происходит из-за высокого спроса со стороны Китая и других развитых стран, – отметил Ерболат Досаев.

В условиях роста инфляционного давления развитые страны приступают к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП). Под влиянием этих факторов инфляция в Казахстане продолжает ускоряться. В сентябре она выросла на 8,9%, несмотря на сезонное снижение цен на овощи на 8,7% и фрукты – на 2,4%.

Продовольственная инфляция ускорилась за месяц с 11,4 до 11,5%, что происходит в результате роста цен на мясо (на 1,3%), масло растительное (на 0,6%) и сахар (на 1,1%). Непродовольственная инфляция выросла за сентябрь на 0,2% (с 7,3 до 7,5%). Основные причины этого – повышение цен на дизель (3,8% за месяц), газ (0,9%) и уголь (1,9%).

По мнению главы Нацбанка, дальнейшее подорожание ГСМ и возможный рост цен на зерно могут стать серьезными препятствиями для стабилизации инфляции в стране.

– В этих условиях эффективная реализация мер антиинфляционного реагирования, направленного на стабилизацию немонетарных факторов, должна вернуть инфляцию в 2021 году к верхней границе коридора 7,5–8,5%, – считает Ерболат Досаев.

Как доложил в свою очередь министр финансов Ерулан Жамаубаев, за отчетный период доходы госбюджета составили 7 трлн 912 млрд тенге. План исполнен на 104%. В республиканский бюджет поступило доходов на сумму 5,1 трлн тенге (100,1%).

В целом план по доходам перевыполнен на 7 млрд тенге: налоги исполнены на 22 млрд тенге, неналоговые поступления – на 17 млрд. Основные суммы перевыполнения плана по налогам приходятся на КПН, НДПИ и НДС на ТВП. По КПН это связано с увеличением сумм заявленных авансовых платежей по 672 крупным налогоплательщикам на 66,4%, по НДПИ – рост цен на основные экспортные позиции РК, по НДС на ТВП – увеличение на 19,3% оборотов реализации продукции. Вместе с тем план не исполнен по НДС на импортные операции в связи со снижением объемов импорта из третьих стран на 1,3 млрд долларов.

Доходы местных бюджетов исполнены на 111,8% и составили 2 трлн 820 млрд тенге. Расходы республиканского сложились на уровне 99,8%, местных бюджетов – 99,7%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 11 трлн тенге. Не исполнено – 19 млрд тенге. Из них 6 млрд тенге – экономия, не освоено – 13 млрд тенге.

По итогам рассмотрения данного вопроса Премьер-министр Аскар Мамин поручил усилить работу по наращиванию темпов роста и диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию рабочих мест, а также сдерживанию роста цен на продовольственные товары.

О национальных проектах

В рамках исполнения поручения Высшего совета при Президенте РК по реформам Правительством приняты к исполнению национальные проекты: «Устойчивый экономический рост», «Развитие предпринимательства», «Сильные регионы – драйвер развития страны», по развитию АПК на 2021–2025 годы, «Зеленый Казахстан», «Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки», «Качественное образование «Образованная нация», «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», «Ұлттық Рухани жаңғыру».

Как пояснил глава МНЭ Асет Иргалиев, Национальный проект «Устойчивый экономичес­кий рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» охватывает пять направлений: индустриально-инновационное развитие, отрасли нефтегазохимического и энергетического комплексов, геологии, а также сферу продвижения несырьевого экспорта.

Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны» направлен на обеспечение равного доступа к базовым услугам и транспортной связанности страны как между регионами, так и внутри них. В числе ключевых задач данного проекта – увеличение пропускной способности транспортного сообщения Китай – Европа – Китай в 5 раз за счет строительства вторых путей и электрификации участка Дос­тык – Мойынты, строительство высокоскоростной магистрали Туркестан – Шымкент – Ташкент.

В числе приоритетных задач Национального проекта по развитию АПК на 2021–2025 годы – обеспеченность основными продовольственными товарами отечественного сельхозпроизводства, увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза с доведением доли переработанной продукции до 70%, стабильное повышение доходов 1 млн сельских жителей за счет формирования семи крупных экосистем и реализации новых инвестпроектов.

– В целом в результате реализации нацпроекта за 5 лет планируется повысить производительность труда в отрасли в 2,5 раза, обеспечить работой 500 тысяч человек и повысить доходы 1 миллиона сельских жителей, – отметил глава Минсельхоза Ербол Карашукеев.

Национальный проект «Жасыл Қазақстан», реализуемый по линии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, направлен на создание благоприятной среды проживания для населения и улучшение экологической ситуации в стране. В рамках данного проекта предполагается сокращение выбросов на 16 крупнейших промышленных предприятиях республики за 5 лет на 20%. Планируется установить более 8 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора, увеличить утилизацию ТБО с 18 до 34%.

В сфере сохранения экосистем водных объектов планируется осуществление второй фазы проекта «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря». Предусмотрены также мероприятия по увеличению водности и пропускной способности рек, находящихся в бассейне озера Балхаш.

С докладами по данному вопросу выступили министры: цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленнос­ти – Багдат Мусин, образования и науки – Асхат Аймагамбетов, здравоохранения – Алексей Цой, информации и общественного развития – Аида Балаева, а также председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов.

Премьер-министр Аскар Мамин отметил, что исполнение национальных проектов станет фактором повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшения качества жизни казахстанцев. Глава Правительства поручил обеспечить качественную реализацию этих проектов с применением эффективных проектных подходов.